Yên Bái hoàn thành điều động công an chính quy về xã

Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái vừa ký quyết định điều động 384 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Trao quyết định điều động tại Công an thành phố Yên Bái.

Như vậy, qua 2 đợt điều động, đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Yên Bái đã bố trí công an chính quy tại 160/160 xã, với tổng số 483 người, xong trước tiến độ so với yêu cầu của Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đề ra.

Tại mỗi xã, Công an tỉnh Yên Bái thực hiện bố trí 1 cấp trưởng, 1 cấp phó và công an viên. Toàn bộ công an chính quy bố trí về xã đều được lựa chọn từ các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh qua sắp xếp, tổ chức bộ máy và từ các đội nghiệp vụ công an cấp huyện.

Riêng với chức danh trưởng công an xã, các cán bộ được bố trí đều đủ điều kiện, nhất là độ tuổi để cơ cấu vào cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, đã có 83 chi bộ công an xã được thành lập. Trong thời gian tới, 100% công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh sẽ thành lập chi bộ theo quy định.

Việc đưa công an chính quy có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bám sát và thường trực tại các xã, thị trấn đã góp phần quan trọng, giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay từ cơ sở./.