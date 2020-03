100% số xã ở Vĩnh Long có công an chính quy

Ngày 11/3, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.



Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã trao quyết định điều động 145 công an chính quy về đảm nhiệm chức danh phó, trưởng, công an viên công an xã trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao quyết định điều động 145 công an chính quy về xã.

Như vậy tính đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Long đã điều động 322 công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng, phó công an xã, công an viên về 100% xã trên địa bàn, theo đúng chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Rón, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đánh giá cao công tác điều động công an chính quy về xã đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, trong quá trình đảm nhiệm chức trách của mình, lực lượng công an chính quy về xã phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng tăng cường tiếp xúc, giao tiếp, tương tác với nhân dân, lắng nghe, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở; hạn chế tình trạng thưa kiện vượt cấp như trong thời gian qua./.

