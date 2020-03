Hiệu quả từ việc đưa công an chính quy về xã tại Đắk Lắk

Thực hiện đề án của Bộ Công an về đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, từ giữa năm 2019 đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã lựa chọn điều động hơn 600 cán bộ, chiến sỹ về thực hiện nhiệm vụ tại 130/152 xã.

Sau 9 tháng đưa công an chính quy về xã, số vụ phạm pháp hình sự ở Đăk Lăk giảm trên 10%.

Dọc các tuyến đường liên thôn qua trung tâm xã Ea Wy, huyện Ea H'leo, là nơi tập trung nhiều hàng quán, điểm vui chơi giải trí. Ông Đặng Văn Thành, ở thôn 11, xã Ea Wy cho biết, khu vực này trước đây các đối tượng xấu thường tụ tập đua xe, tổ chức ăn nhậu, quậy phá, trộm cắp tài sản, và nhất là buôn bán sử dụng ma túy. Gần 1 năm nay, từ khi lực lượng công an chính quy về làm nhiệm vụ công an xã, tình hình an ninh-trật tự đã được lập lại.

Đại úy Võ Thuần Mẫn, người được điều động về làm Trưởng công an xã Ea Wy, cho biết, thời gian trước mỗi năm trên địa bàn xã xảy ra trên 40 vụ phạm pháp hình sự. Toàn xã có gần 100 đối tượng nghiện ma túy.

Trước thực tế này, công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng các nghị quyết, chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự; đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm về ma túy. Từ đó số vụ phạm pháp hình sự giảm mạnh, an ninh trật tự đảm bảo.

Đại úy Võ Thuần Mẫn kể về vụ án ma túy mà đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng vừa triệt phá thành công vào tháng 12/2019: “Trên địa bàn xã Ea Wy có một tụ điểm do một đối tượng bán ma túy nhiều năm mà chưa bắt được là Dương Văn Cư.

Đối tượng này hoạt động tinh vi, khi bị cơ quan chức năng phát hiện tại khu vực thôn 4 đã di chuyển ra bìa rừng xây dựng bong ke bê tông để ấn nấp, cố thủ tiếp tục hoạt động buôn bán ma túy. Trước sự manh động và nhiều thủ đoạn của đối tượng, chúng tôi lập chuyên án, phối hợp với công an ma túy của huyện phục kích ở khu vực bìa rừng và bắt giữ thành công”.

Ea H'leo là huyện đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk triển khai đề án đưa công an chính quy về giữ các chức danh trưởng, phó và công an viên ở các xã. Thượng tá Nguyễn Huy Thành -Trưởng công an huyện Ea H'leo, chia sẻ kinh nghiệm, để thực hiện hiệu quả đề án, đơn vị đã đề ra phương án cho cán bộ, chiến sỹ tự nguyện xung phong đi cơ sở.

Từ nguyện vọng của họ, công an huyện lựa chọn người đủ chuyên môn cử đi tập huấn nâng cao nghiệp vụ. Đến nay đã có 53 cán bộ, chiến sỹ công an chính quy được điều động về công tác tại 11 xã của huyện Ea H'leo. Đồng thời, công an huyện phối hợp với đảng ủy, chính quyền các xã tổ chức bố trí sắp xếp công việc phù hợp cho lực lượng công an bán chuyên trách.

Thượng tá Nguyễn Huy Thành cho biết: “Thực hiện chỉ thị của Bộ công an về việc điều động công an chính quy về cơ sở, tháng 7/2019, công an huyện Ea H'leo đã bố trí được 5/11 xã, đây là những xã có tình hình an ninh chinh trị phức tạp. Đến tháng 12/2019, cơ bản chúng tôi hoàn thành 6 xã còn lại đã bố trí đủ. Việc đưa lực lượng này về cơ sở được chính quyền và nhân dân đánh giá cao, số vụ phạm pháp giảm tới 10% so với cùng kỳ năm 2018”.

Việc thụ lý giải quyết các thủ tục hành chính cũng rất nhanh gọn, thuận lợi cho người dân.

Đến thời điểm này tại Đắk Lắk có 9/15 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy về công tác tại các xã. Tổng cộng đã có 603 cán bộ, chiến sỹ xuống đảm trách công việc tại 130/152 xã của tỉnh.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Kính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, khi mới xuống cơ sở làm nhiệm vụ, lực lượng được điều động gặp không ít khó khăn về phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, do được đào tạo bài bản nên khi về cơ sở, công an chính quy đã triển khai tốt việc trấn áp tội phạm, tổ chức phối hợp các lực lượng địa phương giải quyết hiệu quả công việc về an ninh trật tự. Chưa đầy một năm, số vụ phạm pháp hình sự tại các địa phương đã giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Đại tá Nguyễn Minh Kính cho biết, trong tháng 4 tới, công an tỉnh Đắk Lắk sẽ hoàn thành việc điều động cán bộ chiến sỹ công an chính quy về làm việc tại tất cả các xã trong tỉnh; đồng thời tham mưu xây dựng các chính sách hỗ trợ để lực lượng này phát huy hiệu quả.

“Chúng tôi tiếp tục lựa chọn các đồng chí có nghiệp vụ phù hợp, bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn dày dặn để tiếp tục điều động bổ nhiệm xuống 22 xã còn lại. Dự kiến việc này sẽ kết thúc vào 30/4/2020. Công an tỉnh cũng đã tham mưu cho HĐND tỉnh và được cấp gần 50 tỷ xây 49 trụ sở làm việc cho các xã khó khăn về tình hình phức tạp an ninh trật tự. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xây dựng chế độ phù hợp để hỗ trợ đời sống để các cán bộ, chiến sĩ an tâm thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở”, Đại tá Nguyễn Minh Kính nói.

Việc đưa công an chính quy về làm nhiệm vụ ở các xã tại tỉnh Đắk Lắk đã và đang góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa, trấn áp tội phạm; đồng thời giải quyết nhanh gọn hiệu quả những vụ việc phát sinh từ cơ sở. Đây cũng là cơ hội để các cán bộ, chiến sỹ nâng cao nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, chủ động hơn trong công tác nắm bắt tình hình, giữ vững an ninh trật tự, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo./.