中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“Quê tôi giải phóng” và cảm xúc vỡ òa của một thời lịch sử

Thứ Ba, 06:00, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ca khúc “Quê tôi giải phóng” của nhạc sĩ Văn Chung không chỉ tái hiện không khí tưng bừng ngày độc lập mà còn là dấu ấn cảm xúc về khát vọng hòa bình của người Việt sau những năm tháng chiến tranh.

Nhạc sĩ Văn Chung thuộc thế hệ nhạc sĩ sáng tác đàn anh của nền âm nhạc Việt Nam. Ông tên thật là Mai Văn Chung, sinh ngày 20/6/1914, quê ở làng Phù Tiên – Hải Hưng, nay thuộc thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Nhạc sĩ Văn Chung bước vào con đường âm nhạc bằng tự học; ông vừa chơi đàn mandolin, contrabass cho tiệm nhảy, vừa viết nhạc.

Năm 1935, ông đã viết bản nhạc đầu tay “Tiếng sáo chăn trâu”. Đây cũng là một trong những sáng tác đầu tiên của nền âm nhạc mới Việt Nam. Sau đó là các tác phẩm “Bóng ai qua thềm” (1937), “Bên hồ liễu” (1939), “Hồ xuân và thiếu nữ” (1939). Ngoài ra, ông còn tham gia Đoàn kịch Anh Vũ cùng với những nghệ sĩ nổi tiếng như: Thế Lữ, Song Kim, Phạm Văn Đôn, Nguyễn Xuân Khoát...

Bên cạnh việc sáng tác, Văn Chung còn rủ ba người bạn là nhạc sĩ Lê Yên, Doãn Mẫn thành lập Nhà xuất bản Tricéa để xuất bản những tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ Việt Nam. Nhà xuất bản Tricéa đã lần lượt in, quảng bá các tác phẩm: “Vườn xuân”, “Bẽ bàng” của Lê Yên; “Gió thu”, “Biệt ly” của Doãn Mẫn; “Nhớ quê hương” của Phạm Ngữ; “Khúc ca ban chiều”, “Cười trong nắng” của Văn Chung. Không chỉ vậy, nhà xuất bản này còn tổ chức dạy nhạc, bán sách nhạc, tổ chức hòa nhạc và giao lưu với các nhóm nhạc khác.

Ảnh minh họa: Bác sĩ Trần Duy Hưng (đứng), Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội trong đội ngũ tiến về tiếp quản Thủ đô, sáng 10/10/1954

Văn Chung còn là người dựng múa cho vở “Tục lụy” do Thế Lữ chuyển thể từ thơ của Khái Hưng. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước viết nhạc và nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát dàn dựng. Khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ, ông gia nhập nhóm văn nghệ sĩ lên chiến khu. Văn Chung đã cùng các đoàn dân công hỏa tuyến trải qua bao hiểm nguy, giúp họ giảm bớt căng thẳng bằng cách đàn hát, tâm tình, kể chuyện chiến đấu hết trận đánh này tới chiến dịch khác.

Thời gian này, nhạc sĩ Văn Chung phụ trách các tổ văn nghệ trong quân đội, sau đó chuyển sang Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị. Hòa bình lập lại, ông về Bộ Văn hóa; từ năm 1964, ông làm Giám đốc Nhà hát Giao hưởng – Hợp xướng – Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Ngôn ngữ âm nhạc của Văn Chung hồn hậu, chất phác, giàu âm điệu dân gian. Ông có nhiều thành công trong các ca khúc ở nhiều mảng đề tài như: Viết về nông thôn kháng chiến, nông thôn xây dựng, tiêu biểu là những ca khúc: “Hò dân cày” (1954), “Gái thôn Đoài, trai thôn Thượng” (1956), “Tính hẹn cùng tình” (1959), “Ba cô gái đảm” (1963), “Lúa cấy thẳng hàng” (1966)… Về miền núi có “Pì noọng ơi”; về đấu tranh thống nhất có “Bài ca trên đường thống nhất”; về quân đội có “Vào Đông Khê”… Hợp xướng 5 chương “Tiếng hát yêu đời” viết về xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, ca khúc “Đợi anh về” (thơ Ximonop – Tố Hữu phỏng dịch) là một tác phẩm được nhiều người biết đến trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ở một số ca khúc phổ thơ như “Ba cô gái đảm” (thơ Phạm Ngọc Cảnh), Văn Chung đã sử dụng những tiếp đệm, hư từ trong chèo và dân ca khá nhuần nhuyễn.

Trong mảng ca khúc của nhạc sĩ Văn Chung, những ca khúc viết cho thiếu nhi chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Ông đã dành cho các em nhiều tình cảm trìu mến. Nổi bật là những ca khúc: “Lỳ và Sáo”, “Đếm sao”, “Lượn tròn lượn khéo”, “Trăng theo em rước đèn”, “Trăng xinh trăng ngoan”… cùng các kịch hát nhỏ: “Sói xám ăn gì”, “Những đóa hoa xuân”, “Miu vàng của mẹ”… Đó là những sáng tác theo khúc thức đơn giản, gọn gàng, dễ nhớ, dễ thuộc nên các em rất yêu thích. Không phải ngẫu nhiên Văn Chung được coi là “người anh thân thiết của nhiều thế hệ thiếu nhi”.

Ca khúc “Đếm sao” là một ca khúc có hoàn cảnh ra đời đặc biệt. Đó là vào một đêm chống giặc càn, nằm giữa trời sao, ông vừa xót thương con gái nhỏ mới mất, vừa nhớ ngày nào còn dạy con đếm sao… Trong nỗi đau mất con, một giai điệu sáng trong với ca từ thật hồn nhiên đã hình thành: “Một ông sao sáng, hai ông sáng sao…”.

Thử sức trong mảng khí nhạc, Văn Chung cũng để lại nhiều tác phẩm nhạc không lời như: “Tiếng sáo quê hương” viết cho flute, “Hương lúa” viết cho piano… Ngoài ra, ông còn viết nhạc cho kịch thơ “Lam Sơn tụ nghĩa” (kịch bản Nguyễn Xuân Trâm), nhạc cho múa nón, nhạc cho các bộ phim “Vườn cam”, “Cung đường Trường Sơn”.

Năm 2002, tham gia mục “Bạn yêu nhạc bình nhạc” của chương trình ca nhạc theo yêu cầu, thính giả Phạm Chư ở Tràng Thân – Diễn Phúc – Diễn Châu – Nghệ An đã gửi cảm nhận về bài hát “Quê tôi giải phóng” của nhạc sĩ Văn Chung: “Nếu như: Làng tôi, như một bản sử thi ghi lại cuộc kháng chiến trường kỳ của nhân dân ta thì ca khúc: Quê tôi giải phóng, lại ghi lại thời khắc của ngày giành độc lập. Toàn bài hát như một bức tranh cổ động có đủ âm thanh, màu sắc, không khí tưng bừng ngày hội lớn của đất nước khi mới được giải phóng khỏi ách xâm lược sau bao năm kháng chiến”.

Theo thính giả Phạm Chư: “Lời ca trong ca khúc đã cho chúng ta biết về cảnh sinh hoạt sau ngày giải phóng. Đó là cảnh: hoan hô, hò hét cho thỏa thích… cảnh trẻ đi học ban ngày… chồng cày vợ cấy thỏa chí từ đây… Đó là nỗi khát khao hòa bình của dân ta, những hạnh phúc tưởng rất bình thường nhưng đã không thể có được khi chiến tranh”. Kết thúc bài cảm nhận, ông viết: “Quê tôi giải phóng, mới nghe có vẻ như một tác phẩm cổ động, nhưng đầy tính nghệ thuật với nhạc điệu vui tươi, rộn rã, nhộn nhịp phù hợp với nội dung. Vì vậy, tôi tin rằng hôm nay hay sau này, bài hát vẫn luôn có sức thuyết phục với các thế hệ, giúp họ hiểu được sự hy sinh gian khó của những lớp người đi trước để có được hạnh phúc thanh bình hôm nay”.

Năm 1951, nhạc sĩ Văn Chung được tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ hạng Ba vì thành tích sáng tác và biểu diễn phục vụ Chiến dịch Biên giới và Vĩnh Phúc. Ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2007 và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2012.

Tìm về cội nguồn âm nhạc cổ điển với hòa nhạc Baroque

VOV.VN - Vào tối ngày 29/3 tại Phòng Hòa nhạc lớn Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra chương trình hòa nhạc Baroque với sự hội tụ của các giảng viên đồng thời là các nghệ sĩ piano hàng đầu của Khoa Piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ánh Quyên/VOV.VN
Tag: Văn Chung nhạc sĩ Văn Chung âm nhạc cách mạng ca khúc kháng chiến âm nhạc Việt Nam nhạc thiếu nhi sáng tác Văn Chung lịch sử âm nhạc Việt Nam ca khúc về hòa bình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đêm nhạc miễn phí “Hà Nội bình yên” diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm

VOV.VN - Tối 28/3, tại không gian Nhà Bát Giác (phố Lê Thạch, phường Hoàn Kiếm), Live Concert “Hà Nội bình yên” sẽ diễn ra trong khung giờ 17h30 - 19h00, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc cho người dân và du khách.

"Câu hò bên bờ Hiền Lương": Cảm xúc và tình yêu khi đất nước còn chia cắt

VOV.VN - Bài hát ra đời năm 1957 do nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết nhạc, Đằng Giao viết lời vẫn vẹn nguyên sức sống mãnh liệt qua thời gian. Trong một đêm khi cảm xúc đong đầy, ông đã viết nên bài hát với nỗi lòng da diết nhớ quê nhà. Cũng có giai thoại về cảm xúc sáng tác bài hát này từ chuyện tình cảm động trong thời chiến.

Học trò NSƯT Tân Nhàn giành giải Nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản

VOV.VN - Với tác phẩm “Les oiseaux dans la charmille” (Khúc hát của búp bê), thí sinh Dương Ngọc Ánh đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã giành giải cao nhất cuộc thi âm nhạc tại Nhật Bản.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ