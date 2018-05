Đà Nẵng - Điểm đến sự kiện và lễ hội

Trong tháng 5 này, IRONMAN 70.3 là sự kiện thể thao tầm vóc quốc tế lớn nhất được tổ chức tại Đà Nẵng với hơn 1.400 người tham gia từ 59 quốc gia. Tiếp ngay sau đó là Chương trình “Đà Nẵng – Điểm hẹn mùa hè 2018″, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 với nhiều hoạt động đặc sắc, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, thú vị.

Đà Nẵng luôn hấp dẫn du khách với những trải nghiệm du lịch thú vị.

Ngoài ra, Hiệp hội Sân khấu Quốc tế đã chọn Đà Nẵng làm nơi đăng cai tổ chức Liên hoan Nghệ thuật biểu diễn thế giới lần thứ nhất, từ ngày 1 đến ngày 8/7/2018. Khoảng 20 đoàn nghệ thuật đến từ các quốc gia thành viên Hiệp hội Sân khấu Quốc tế, trong đó có Việt Nam sẽ tham gia chương trình này. Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho du khách và người dân tham gia các sự kiện lớn.

"Điểm hẹn mùa hè 2018", hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn.

Ông Cường nói: "Riêng khu vực ven biển, lực lượng cứu hộ đang được tăng cường, được tập huấn, và phân công trực đảm bảo việc vui chơi giải trí trên biển của người dân an toàn. Các đơn vị vận chuyển cũng kiểm tra lại các phương tiện đảm bảo an toàn. Các khu vui chơi, điểm giải trí đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự phục vụ cho những thời điểm cao điểm khách đến"./.