Hà Nội ngừng các hoạt động giải trí trong thời gian Quốc tang

Văn bản nêu rõ, thực hiện Thông báo số 106, Công văn số 2481 và Công điện hỏa tốc của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang tại cuộc họp phân công tổ chức, phục vụ lễ tang và tham dự lễ viếng ông Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND quận Ba Đình, các đơn vị liên quan thuộc Thành phố phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đảm bảo an ninh, an toàn và bảo đảm giao thông phục vụ lễ viếng tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội theo phân công.

Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức treo cờ rủ tại cơ quan, đơn vị trong thời gian tổ chức Lễ Quốc tang; ngừng các hoạt động vui chơi giải trí từ ngày 20/3/2018 đến hết ngày 21/3/2018./.

