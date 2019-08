Tối nay (9/8), tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam diễn ra lễ Khai mạc giao lưu văn hóa Hội An- Nhật Bản lần thứ 17. Hoạt động này được UBND thành phố Hội An phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức từ năm 2003. Ông UMEDA Kunio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam dự và phát biểu khai mạc sự kiện.

Ca sĩ Nhật Bản thể hiện ca khúc ấn tượng tại đêm khai mạc.

Chương trình giao lưu năm nay có sự tham gia của 3 địa phương của Nhật Bản là thành phố Sakai, tỉnh Osaka; thành phố Matsusaka, tỉnh Mie và tỉnh Nagasaki. Từ hơn 400 năm trước, những địa phương này đã sở hữu các thương cảng quốc tế và có mối giao lưu mật thiết với Hội An.

Đêm khai mạc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Nhật Bản, nổi bật là Đại sứ thiện chí du lịch UENO Yuka. Bên cạnh đó còn có sự tham dự của Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào lần thứ nhất Trần Diệu Anh.



Đông đảo người dân và du khách tham dự đêm khai mạc.

Những năm qua, với hình thức viện trợ không hoàn lại, Chính phủ Nhật Bản đã nỗ lực trong hoạt động cải thiện chất lượng nước tại khu vực Chùa Cầu, hỗ trợ xây dựng Nhà máy xử lý nước thải với công nghệ tiên tiến khánh thành vào tháng 11 năm ngoái.

Công ty TAKARA cũng hợp tác với thành phố Hội An, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại Hội An trong 3 năm liên tiếp. Ngoài ra, với tư cách là tình nguyện viên JICA, các chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, kiến trúc Nhật Bản cũng đã tích cực hoạt động tại Hội An.

Tiết mục biểu diễn tại đêm khai mạc.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, các kỳ giao lưu văn hóa thường niên diễn ra trong suốt 16 năm qua đã khắc họa một cách thuyết phục nhất về quyết tâm và tinh thần vượt mọi khó khăn để vun đắp, tô bồi cho tình hữu nghị sắc son, bền chặt giữa 2 dân tộc Việt Nam- Nhật Bản nói chung và thành phố Hội An với các thành phố của Nhật Bản nói riêng./.