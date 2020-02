Loạt show diễn hoãn và hủy, nghệ sĩ làm gì mùa dịch corona?

Tính tới ngày 7/2, ở Việt Nam đã phát hiện ca thứ 12 nhiễm virus corona. Do lo ngại dịch bệnh lan rộng, Bộ VH-TT&DL đã công văn yêu cầu các tỉnh thành tạm ngừng tổ chức các lễ hội đầu xuân. Kéo theo đó, các sân khấu tạm đóng cửa, phim hoãn công chiếu, hàng loạt chương trình âm nhạc bị hoãn hoặc hủy nhằm đảm bảo an toàn cho khán giả trước dịch bệnh viêm phổi do virus corona.

Nhà sản xuất thiệt hại nặng nề



Tại Hà Nội, hàng loạt liveshow như “Cảm ơn tình yêu” (dự kiến 14/2), “Chuyện tình live concert 1” (7-8/3), "Modern Talking & Sandra Live concert in Vietnam" (7/3)... chính thức thông báo hủy và hoàn lại 100% tiền vé cho khán giả. Ca sĩ Đan Trường thông báo hủy 9 show diễn, ca sĩ Minh Quân bị hủy 5 show, ca sĩ Phạm Phương Thảo bị hủy 11 show...

Nghệ sĩ cũng hạn chế nhận show ở thời điểm này. Bích Phương quyết định dừng “Bích Phương's Concert Do you wanna Đu?” dự kiến diễn ra ngày 22/2. Nghệ sĩ Đồng Quang Vinh chủ động hủy hai show đầu tháng 2. Hay quản lý của nam ca sĩ Quân A.P cho biết, hiện tại không nhận những show diễn ngoài trời, có quy mô lớn hàng nghìn khán giả...

Nghệ sĩ Thomas Anders - ban nhạc Modern Talking và ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group.

Việc hoãn, hủy này gây thiệt hại nặng nề cho các nhà tổ chức. Theo ông Nguyễn Thùy Dương, đại diện đơn vị tổ chức liveshow “Chuyện tình live concert 1” và "Modern Talking & Sandra Live concert in Vietnam: “Mọi công việc chuẩn bị cho chương trình đã sẵn sàng với sự đầu tư hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, BTC vẫn quyết định lùi ngày đến khi dịch bệnh được kiểm soát. Đây là tổn thất rất lớn đối với Ban tổ chức nhưng cũng là việc cần phải làm vì trách nhiệm đối với khán giả và cộng đồng”.



Bà Đỗ Huyền Trang, đại diện Công ty CP Truyền Thông Max cho biết: “Chúng tôi đã chủ động hủy 2 lễ hội ngoài trời, liveshow thường niên dịp Valentine “Cảm ơn tình yêu” và một show nữa dịp 8/3. Thiệt hại hàng tỷ đồng cho bên tổ chức, riêng 2 lễ hội có đến 200 nghệ sĩ tham gia, liveshow cũng phải đến 20 người. Khi quyết định hủy, không chỉ BTC mà các anh chị em nghệ sĩ cũng tiếc nuối nhưng vì trách nhiệm với cộng đồng, chúng tôi buộc phải hủy để đảm bảo an toàn cho khán giả”.

Nghệ sĩ... bất ngờ thất nghiệp

Sau khi các show liên tục hoãn và hủy, các nghệ sĩ... bất ngờ thất nghiệp. Đa phần đều nghỉ ngơi, dưỡng sức, dành thời gian cho gia đình và cập nhật các thông tin về dịch bệnh thường xuyên.

Ca sĩ Đan Trường hài hước: “Dự định là sẽ được nghỉ xả hơi cả tháng luôn. Trường cũng nhắc nhân viên tiêu xài bớt lại vì không có tiền phụ diễn nữa. Hy vọng sớm có vaccine diệt virus corona để mọi người sớm trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường”.

Đan Trường thông báo hủy 9 liveshow.

Quán quân Sao Mai dòng thính phòng 2019 Lương Hải Yến cũng cho biết: “Không chỉ Yến mà tất cả anh chị em nghệ sĩ đều mong đại dịch qua, mọi người mạnh khỏe, bình yên để còn... đi kiếm ăn. Hiện tại các show đã hủy hết rồi”.



Một số nghệ sĩ cũng dành thời gian chăm sóc gia đình, đi du lịch ở những nơi vắng người và xa tâm dịch. Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: “Được nghỉ Tết thêm 1 tuần vì các show, lễ hội Tùng Dương tham gia đều tạm hoãn. Dương có thêm thời gian để chơi với con trai”. Hay như ca sĩ Hồ Ngọc Hà đưa Subeo đi nghỉ dưỡng do con trai đang nghỉ học, ca sĩ Hari Won và ông xã Trấn Thành đang đi nghỉ ở Hàn Quốc, gia đình Lý Hải - Minh Hà đưa các con đi du lịch...

Ca sĩ Phạm Phương Thảo dành thời gian ở bên cha mẹ nhiều hơn sau một năm đi diễn bận rộn. Sao Mai Thu Hà có thời gian vùi đầu vào ôn luyện để chuẩn bị bảo vệ Tiến sĩ thời gian tới...

Clip: "Đôi mắt nCoV" - Sa Huỳnh



Hiếm hoi, có một số nghệ sĩ vẫn đang lưu diễn ở nước ngoài. Quán quân Sao Mai dòng dân gian 2019 Quách Mai Thy chia sẻ, hiện cô vẫn đang lưu diễn tại Pháp cho bà con Việt kiều. Tuy nhiên, cũng do dịch Corona mà lịch trình và địa diểm của nữ ca sĩ cũng bị thay đổi.

Một số nghệ sĩ khác tích cực chia sẻ các thông tin về đại dịch, điển hình như NSND Hồng Vân. Sau khi đóng cửa hai sân khấu Kịch Phú Nhuận và Kịch Chợ Lớn, nữ nghệ sĩ có thời gian nghỉ ngơi và nghiên cứu, chia sẻ cách làm khẩu trang, dung dịch khử trùng, phòng tránh corona cho khán giả.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc chia sẻ cách bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, tăng hệ miễn dịch để phòng tránh dịch bệnh. Cô cũng như nhiều nghệ sĩ khác như Khắc Việt, Pha Lê, Xuân Bắc... cũng tổ chức các buổi phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Ở thời điểm dịp Lễ tình yêu Valentine gần kề, nhiều nghệ sĩ cũng rục rịch ra mắt sản phẩm. Tuy nhiên chủ yếu là phát hành online và chỉ gửi thông tin tới các đơn vị báo chí, không tổ chức họp báo hay gặp mặt fan. Như Đức Phúc với sản phẩm “Hơn cả yêu”, Xuân Hảo với album “Bản tình trầm”...

Mới đây, nhạc sĩ Sa Huỳnh cũng phát hành ca khúc mới theo phong cách Power Rock mang tên “Đôi mắt nCoV” cảm tác dựa trên bài báo “Những đôi mắt từ Vũ Hán”. Nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng cũng sáng tác bài “Đại dịch Vũ Hán”... với thông điệp nhân văn, hy vọng cho đại dịch sớm qua./.