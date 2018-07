Nhan sắc thí sinh Hoa hậu được gặp trực tiếp Tổng thống Donald Trump

Kể từ tham gia thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Phạm Ngọc Hà My được giới truyền thông để ý khi cô từng được tặng hoa Tổng thống Trump khi ông tới thăm Việt Nam tháng 11/2017. Phạm Ngọc Hà My cầm hoa chờ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Nội Bài. Phạm Ngọc Hà My là một cô gái may mắn khi được trực tiếp tặng hoa Tổng thống Mỹ. Hình ảnh Phạm Ngọc Hà My tham gia buổi sơ khảo miền Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018. Phạm Ngọc Hà My sinh năm 1996, từng là sinh viên Học viện Ngoại giao. Cô cũng là một trong những thành viên tại câu lạc bộ Lễ tân Ngoại giao. Hà My sở hữu nhan sắc ưa nhìn, không những thế cô nàng còn có khả năng giao tiếp tốt bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Với nụ cười rạng rỡ và vóc dáng thon gọn, Hà My nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ những ngày đầu tiên. Hình ảnh Hà My trong những buổi tập tại vòng chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018. Hà My tiết lộ từng có thời điểm cô nặng tới 83kg. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2018, Hà My đã nỗ lực tập luyện và giảm tới 23 kg trước khi tham gia cuộc thi. Phạm Ngọc Hà My khoe vóc dáng thon gọn cũng như vòng eo con kiến của mình./.

Kể từ tham gia thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Phạm Ngọc Hà My được giới truyền thông để ý khi cô từng được tặng hoa Tổng thống Trump khi ông tới thăm Việt Nam tháng 11/2017. Phạm Ngọc Hà My cầm hoa chờ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Nội Bài. Phạm Ngọc Hà My là một cô gái may mắn khi được trực tiếp tặng hoa Tổng thống Mỹ.

Hình ảnh Phạm Ngọc Hà My tham gia buổi sơ khảo miền Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018. Phạm Ngọc Hà My sinh năm 1996, từng là sinh viên Học viện Ngoại giao. Cô cũng là một trong những thành viên tại câu lạc bộ Lễ tân Ngoại giao. Hà My sở hữu nhan sắc ưa nhìn, không những thế cô nàng còn có khả năng giao tiếp tốt bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Với nụ cười rạng rỡ và vóc dáng thon gọn, Hà My nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ những ngày đầu tiên. Hình ảnh Hà My trong những buổi tập tại vòng chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018. Hà My tiết lộ từng có thời điểm cô nặng tới 83kg.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2018, Hà My đã nỗ lực tập luyện và giảm tới 23 kg trước khi tham gia cuộc thi. Phạm Ngọc Hà My khoe vóc dáng thon gọn cũng như vòng eo con kiến của mình./.