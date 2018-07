Thí sinh Hoa hậu Việt Nam dọn rác trên bãi biển Cửa Lò sau bão số 3

Sáng 19/7, chỉ ít giờ sau khi bão số 3 quét qua thị xã Cửa Lò, 38 thí sinh vòng Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng BTC, lãnh đạo thị xã Cửa Lò đã cùng nhau dọn dẹp làm sạch đẹp bờ biển. Hoạt động nằm trong khuôn khổ của dự án “Giữ cho biển xanh”. Tại buổi phát động phong trào, nhà báo Lê Xuân Sơn – Trưởng BTC HHVN 2018 nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình và hy vọng qua hoạt động này các thí sinh sẽ nâng cao ý thức cũng như kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường biển. Các thí sinh cùng khởi động làm nóng bầu không khí với những động tác Zumba khỏe khoắn, năng động. Sau đó, các thí sinh chia làm 2 nhóm để thực hiện dự án. Nhóm 1 tham gia hoạt động “Gom, nhặt rác và đặt thùng rác” khu vực dọc bờ biển Cửa Lò. Nhóm 2 phụ trách trang trí bảng hiệu kêu gọi với chủ đề “Giữ cho biển xanh” bằng vỏ sò, sỏi. Hình ảnh các cô gái hăng say dọn dẹp vì môi trường sau ảnh hưởng của bão khiến người dân nơi đây cảm thấy ấm lòng. Nhiều em nhỏ sau ít phút tò mò, đã hăng hái cùng các chị nhặt rác. Những nụ cười rạng rỡ, những hành động thiết thực trong ngày nắng ửng trở lại trên biển Cửa Lò của các thí sinh hoa hậu đã để lại ấn tượng đẹp cho du khách và người dân địa phương. Tranh thủ ngày đẹp trời, các thí sinh đã đến tham quan đảo chè Thanh Chương – điểm “check-in” nổi tiếng tại Nghệ An. Những chiếc đầm thướt tha, điểm xuyết duyên với chiếc nón rộng vành, các ứng viên hoa hậu Việt Nam khoe vẻ đẹp tươi trẻ giữa đồi chè xanh ngát. Các người đẹp tranh thủ thăm hỏi người dân bản xứ cách trồng chè, hái chè. Bão đã đi qua nhẹ nhàng, những lo ngại về việc không thể thực hiện đêm chung khảo phía Bắc ở sân khấu ngoài trời, hay phải dời ngày tổ chức đã không còn nữa. Đêm chung khảo phía Bắc sẽ chính thức diễn ra lúc 20h ngày 22/7/2018 tại quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 và tiếp sóng trên 13 đài truyền hình địa phương: Vĩnh Long 2, Ninh Thuận, Cần Thơ, SCTV2, Kiên Giang, Let’s Việt, Bạc Liêu, Bến Tre, Hải Phòng (THP+), Đà Nẵng DRT 2, Nghệ An, Bắc Cạn, Tây Ninh./.

Sáng 19/7, chỉ ít giờ sau khi bão số 3 quét qua thị xã Cửa Lò, 38 thí sinh vòng Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng BTC, lãnh đạo thị xã Cửa Lò đã cùng nhau dọn dẹp làm sạch đẹp bờ biển. Hoạt động nằm trong khuôn khổ của dự án “Giữ cho biển xanh”. Tại buổi phát động phong trào, nhà báo Lê Xuân Sơn – Trưởng BTC HHVN 2018 nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình và hy vọng qua hoạt động này các thí sinh sẽ nâng cao ý thức cũng như kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường biển. Các thí sinh cùng khởi động làm nóng bầu không khí với những động tác Zumba khỏe khoắn, năng động. Sau đó, các thí sinh chia làm 2 nhóm để thực hiện dự án. Nhóm 1 tham gia hoạt động “Gom, nhặt rác và đặt thùng rác” khu vực dọc bờ biển Cửa Lò. Nhóm 2 phụ trách trang trí bảng hiệu kêu gọi với chủ đề “Giữ cho biển xanh” bằng vỏ sò, sỏi. Hình ảnh các cô gái hăng say dọn dẹp vì môi trường sau ảnh hưởng của bão khiến người dân nơi đây cảm thấy ấm lòng. Nhiều em nhỏ sau ít phút tò mò, đã hăng hái cùng các chị nhặt rác. Những nụ cười rạng rỡ, những hành động thiết thực trong ngày nắng ửng trở lại trên biển Cửa Lò của các thí sinh hoa hậu đã để lại ấn tượng đẹp cho du khách và người dân địa phương. Tranh thủ ngày đẹp trời, các thí sinh đã đến tham quan đảo chè Thanh Chương – điểm “check-in” nổi tiếng tại Nghệ An. Những chiếc đầm thướt tha, điểm xuyết duyên với chiếc nón rộng vành, các ứng viên hoa hậu Việt Nam khoe vẻ đẹp tươi trẻ giữa đồi chè xanh ngát. Các người đẹp tranh thủ thăm hỏi người dân bản xứ cách trồng chè, hái chè. Bão đã đi qua nhẹ nhàng, những lo ngại về việc không thể thực hiện đêm chung khảo phía Bắc ở sân khấu ngoài trời, hay phải dời ngày tổ chức đã không còn nữa. Đêm chung khảo phía Bắc sẽ chính thức diễn ra lúc 20h ngày 22/7/2018 tại quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 và tiếp sóng trên 13 đài truyền hình địa phương: Vĩnh Long 2, Ninh Thuận, Cần Thơ, SCTV2, Kiên Giang, Let’s Việt, Bạc Liêu, Bến Tre, Hải Phòng (THP+), Đà Nẵng DRT 2, Nghệ An, Bắc Cạn, Tây Ninh./.