Chung khảo Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung 2026 khu vực miền Nam do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo; Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội và Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan hữu quan TP Cần Thơ.

Chung khảo Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung 2026 khu vực miền Nam diễn ra tại TP Cần Thơ.

Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung 2026 gắn kết thế hệ trẻ

Với thông điệp “Lấy âm nhạc làm cầu nối, lấy tiếng hát gửi trao tình cảm”, cuộc thi hướng tới thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và Trung Quốc, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây cũng là một sân chơi giúp sinh viên, học viên và người học tiếng Trung thể hiện giọng hát, năng lực ngôn ngữ cũng như khám phá văn hóa, đồng thời góp phần phát hiện những tài năng ca hát, khuyến khích việc học tập ngôn ngữ gắn với giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Bà Hoàng Uyên Dung, Phó Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, Phó Tổng Lãnh sự Hoàng Uyên Dung nhấn mạnh: “Trong tuần trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hai nước có cuộc gặp tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC. Lãnh đạo hai nước một lần nữa khẳng định, Trung Quốc và Việt Nam vừa là đồng chí, vừa là anh em; cần tiếp nối tình hữu nghị truyền thống, gắn bó giao lưu nhân văn, cùng tổ chức tốt ‘Năm hợp tác du lịch Trung Quốc - Việt Nam’, để nhân dân hai nước, đặc biệt là thanh niên, xích lại gần nhau, thân thiết với nhau hơn”.

Bà Hoàng Uyên Dung bày tỏ: “Âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn, tiếng hát là nhịp cầu hữu nghị. Là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ giữ vai trò cửa ngõ quan trọng trong giao lưu nhân văn Việt - Trung. Tôi mong các thí sinh trở thành những sứ giả văn hóa thông qua tiếng hát của mình”.

Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chia sẻ: “Chúng tôi mong các bạn yêu âm nhạc có dịp thể hiện giọng hát, rèn luyện tiếng Trung và tìm hiểu thêm về văn hóa Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội để phát hiện những giọng hát triển vọng, tăng cường sự hiểu biết giữa thế hệ trẻ hai nước và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc”.

Ban Giám khảo Chung khảo Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung 2026 khu vực miền Nam.

Mùa giải 2026 ghi nhận 357 thí sinh đăng ký trên cả ba miền. Ban Giám khảo gồm 5 thành viên do NSND Phạm Ngọc Khôi làm Trưởng ban; bà Mao Triều Hà, Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm; Ca sĩ Đỗ Tố Hoa; Ca sĩ Trần Thanh Trang.

Một tiết mục trong chương trình.

Tại vòng Chung khảo khu vực miền Nam, 26 thí sinh vượt qua vòng sơ khảo đã chinh phục khán giả với loạt ca khúc đa phong cách như Đóa hoa nhài, Sứ Thanh Hoa, Bến Thượng Hải, Tay trái chỉ trăng, Đồng thoại…

Sau Cần Thơ, hành trình tìm kiếm tài năng tiếp tục với vòng Chung khảo khu vực miền Bắc tại Quảng Ninh cùng 35 thí sinh. Từ ba vòng Chung khảo khu vực, 15 gương mặt xuất sắc nhất sẽ bước vào Chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức tối 8/12/2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.