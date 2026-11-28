Nhà thơ Phạm Hổ dường như chưa từng rời xa bạn đọc. Không gian kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông giữa tiết trời đông Hà Nội se lạnh mà chan hòa nắng ấm đã hóa thành một khu vườn tuổi thơ rộn ràng. Ở nơi hội ngộ đặc biệt ấy, những độc giả mái đầu đã bạc ngồi bên các bậc cha mẹ trẻ, cùng lắng nghe tiếng con trẻ trong veo đọc thơ “Bắp cải xanh” và ngân nga “Chú bò tìm bạn”.

Chương trình “Phạm Hổ - Nhà thơ sống nhiều tuổi thơ” kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức ngày 28/11 tại Hà Nội

Phạm Hổ - Nhà thơ sống nhiều tuổi thơ

Trong ký ức của bà Phạm Sông Hồng, con gái nhà thơ, cha bà sống nặng tình cảm và luôn dành nỗi nhớ da diết cho quê hương. Bà xúc động tâm sự: “Ba tôi là người sống rất tình cảm, dễ xúc động, tâm hồn cụ rất trong trẻo, thiện lương, thích quan sát, khám phá, tưởng tượng và cũng rất phong phú. Ba tôi đã tìm thấy niềm vui, sự hân hoan khi viết cho các em”.

Bà Phạm Sông Hồng, con gái nhà thơ Phạm Hổ

Chứng kiến sự tiếp nối bền bỉ qua nhiều thế hệ, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam xúc động bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc khi được đến dự 100 năm ngày sinh của nhà thơ Phạm Hổ. Và như thế nghĩa là Phạm Hổ vẫn đang sống. Ông đã góp phần vun đắp, xây dựng đạo đức, tâm hồn của các thế hệ trẻ em Việt Nam”.

Nhà thơ Phạm Hổ sinh ngày 28/11/1926 tại An Nhơn, Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), trong một gia đình giàu truyền thống văn chương. Ông sớm bộc lộ năng khiếu từ thơ, văn, kịch đến dịch thuật và hội họa.

Trưng bày “Phạm Hổ với tuổi thơ” quy tụ các ấn bản quý hiếm do gia đình và nhóm Sách thiếu nhi xưa gìn giữ

Ông sáng tác nhiều thể loại từ thơ, văn, kịch, đến dịch thuật và vẽ tranh…cho cả người lớn và trẻ em, nhưng nổi tiếng nhất là những sáng tác dành cho trẻ em. Trong kháng chiến (1946-1954), tại Liên khu V, ông học lớp Hội họa do họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung phụ trách, sau đó tham gia thực hiện loại sách Hoa Kháng Chiến dành cho thiếu nhi. Cũng tại đây bài thơ “Chú bò tìm bạn” nổi tiếng của ông ra đời.

Sau năm 1954, ông tập kết ra Bắc, tiếp tục hoạt động văn học nghệ thuật và là một trong 12 thành viên sáng lập Nhà xuất bản Kim Đồng. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Nhìn lại gia tài văn chương của Phạm Hổ, có thể dễ dàng nhận ra một phong cách nghệ thuật riêng biệt. Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận định, Phạm Hổ đã viết nhiều thi phẩm xuất sắc cho người lớn như “Qua Bạch Đằng” bài thơ được nhà thơ Chế Lan Viên đánh giá cao hay “Những giọt mưa ở Đền Hùng”, “Sự im lặng trong đầm”, nhưng đóng góp lớn nhất của ông vẫn là văn học thiếu nhi.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng

Nói về sức sống của thơ văn Phạm Hổ, bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng nhắc lại trăn trở mang tính tuyên ngôn của ông: “Tại sao khi viết cho lứa tuổi nhỏ, chúng ta lại cứ đi tìm và nói những cái gì xa xôi, trừu tượng, không hồn nhiên và không đúng với cái điệu tâm hồn và cảm nghĩ của các em?”.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng trao sách tặng đại diện gia đình nhà thơ Phạm Hổ

Không lên gân giáo huấn khô cứng, Phạm Hổ ngắm nhìn vạn vật qua đôi mắt trong veo của con trẻ. Dưới ngòi bút giàu nhạc điệu của ông, từ bắp cải xanh, mười quả trứng tròn, xe chữa cháy đến chú bò tìm bạn hay thế giới cỏ cây qua bộ cổ tích hiện đại “Chuyện hoa chuyện quả” đều có linh hồn, biết sẻ chia và kết bạn.

Trong sự nghiệp sáng tác kéo dài hơn nửa thế kỉ, nhà thơ, nhà văn Phạm Hổ để lại một di sản văn học thiếu nhi phong phú với hàng chục tập thơ, tập truyện, kịch bản sân khấu và phim hoạt hình. Nhiều tác phẩm của ông như “Chú bò tìm bạn”, “Mười quả trứng tròn”, “Xe chữa cháy”, “Bướm em hỏi chị”, “Mẹ, mẹ ơi cô bảo”, “Chuyện hoa chuyện quả”, “Nàng tiên nhỏ thành Ốc”…đã trở thành một phần kí ức tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh, Nhà giáo dục, sáng lập, chủ nhiệm Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

Ghi nhận những cống hiến bền bỉ ấy, ông đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ, Nhà Xuất bản Kim Đồng giới thiệu trưng bày “Phạm Hổ với tuổi thơ” quy tụ các ấn bản quý hiếm do gia đình và nhóm “Sách thiếu nhi xưa” gìn giữ, cùng phần giao lưu của Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh và Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu đến bạn đọc bộ ấn phẩm kỉ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ

Tại chương trình, nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu đến bạn đọc bộ ấn phẩm kỉ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ gồm: tuyển tập thơ văn “Phạm Hổ - Nhà thơ sống nhiều tuổi thơ”; tập thơ tinh tuyển “Thơ hay viết cho thiếu nhi - Chú bò tìm bạn”; tuyển tập văn xuôi “Những truyện hay viết cho thiếu nhi - Phạm Hổ”; tập truyện cổ tích hiện đại “Chuyện hoa chuyện quả” và tập thơ “Chú bò tìm bạn và những bài thơ khác” in lại theo bản in đầu tiên năm 1957 từng được trao tặng thưởng loại A tại Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi do Trung ương Đoàn tổ chức năm 1957–1958.

Từ trang sách của ông bà, cha mẹ đến tay các em nhỏ hôm nay, những vần thơ giản dị và nhân hậu của Phạm Hổ vẫn lặng lẽ tưới mát tâm hồn bao thế hệ. Một thế kỷ đã trôi qua, nhưng “người bạn lớn của tuổi thơ” vẫn hiện hữu sống động trong từng trang văn đẹp đẽ, trong trẻo mãi với thời gian.