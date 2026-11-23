Sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất là dịp nhìn lại, tri ân những đóng góp của các thế hệ văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển văn hóa dân tộc và khẳng định sứ mệnh, giá trị của văn hóa trong giai đoạn mới.

Ngày Văn hóa Việt Nam - để văn hóa hiện diện trong đời sống hằng ngày

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhắc lại ý nghĩa lịch sử của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tại Nhà hát Lớn Hà Nội, dấu mốc thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác Hồ về xây dựng nền văn hóa mới gắn với độc lập dân tộc, tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, việc xác lập ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và chiến lược phát triển đất nước. Ông nhấn mạnh: “Trung tâm của mọi chiến lược văn hóa chính là con người”. Đề cao trách nhiệm sáng tạo tác phẩm giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khẳng định: “Đội ngũ văn nghệ sĩ phải là lực lượng tiên phong, bám sát thực tiễn sinh động của đất nước, đi sâu vào đời sống nhân dân”.

Ông đề nghị nâng cao chất lượng sáng tác, nghiên cứu, lý luận phê bình; bồi dưỡng tài năng trẻ, phát huy kinh nghiệm thế hệ đi trước; xây dựng môi trường sáng tạo dân chủ, cởi mở; chủ động số hóa tác phẩm, di sản và bảo vệ quyền tác giả, sở hữu trí tuệ khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: NVCC)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trân trọng những cống hiến bền bỉ của các thế hệ văn nghệ sĩ trong hành trình đồng hành cùng dân tộc, góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

Ông đề nghị Liên hiệp và các hội tập trung ba trọng tâm: khuyến khích sáng tác bám sát thực tiễn; nâng đỡ tài năng, nhất là nghệ sĩ trẻ; đưa nghệ thuật đến gần nhân dân qua trường học, thôn bản, không gian cộng đồng và nền tảng số.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn (bên phải) tại Lễ Tôn vinh văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Phương Anh)

Cùng với yêu cầu tôn trọng lao động sáng tạo, bảo vệ bản quyền, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế đặt hàng, hỗ trợ sáng tác và phổ biến tác phẩm, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu giải quyết các kiến nghị của văn nghệ sĩ.

Đặc biệt, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam không nằm ở quy mô lễ kỷ niệm, mà ở việc nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật suốt 365 ngày để văn hóa thực sự hiện diện trong đời sống hằng ngày của nhân dân.

Vinh danh 50 văn nghệ sĩ tiêu biểu

Một trong những điểm nhấn của chương trình là lễ tôn vinh 50 văn nghệ sĩ tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn học nghệ thuật Việt Nam, được lựa chọn từ 10 hội chuyên ngành trung ương.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trao hoa và bằng khen tới các văn nghệ sĩ tiêu biểu tại Lễ tôn vinh. (Ảnh: Phương Anh)

Danh sách quy tụ nhiều tên tuổi lớn. Ở lĩnh vực văn học và điện ảnh, tôn vinh các nhà thơ Hữu Thỉnh, Bằng Việt, Vũ Quần Phương, nhà văn Lê Minh Khuê, Chu Lai, Anh hùng Lao động Nguyễn Minh Chuyên, Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh, Đặng Xuân Hải, Lương Đức và nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát.

Ở Lĩnh vực kiến trúc và văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, tôn vinh GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính, GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông, KTS Nguyễn Thúc Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Tiến Thuận, họa sĩ Chu Thị Thánh, Trương Thị Mai San, Vi Ngọc Linh và nhà thơ Vi Hồng Nhân, Ngô Quang Hưng.

Các văn nghệ sĩ thuộc lĩnh vực sân khấu và âm nhạc. (Ảnh: Phương Anh)

Ở lĩnh vực nghệ thuật sân khấu và âm nhạc, Ban Tổ chức tôn vinh Tiến sĩ, nhà viết kịch, đạo diễn Trần Đình Ngôn, Nghệ sĩ Nhân dân Diễm Lộc, Mẫn Thu, Nguyễn Thị Tâm Chính, Vũ Thanh Tú, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu, nhạc sĩ Doãn Nho, Cát Vận, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Minh Cầm và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung.

Lĩnh vực nhiếp ảnh và mỹ thuật, vinh danh các nghệ sĩ Hồng Trọng Mậu, Trịnh Hải, Hoàng Kim Đáng, Trần Mạnh Thường, nhà nghiên cứu Vũ Huyến, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo, họa sĩ Lê Anh Vân, Lưu Danh Thanh, Nguyễn Thành Chương và Lê Huy Tiếp.

Ở lĩnh vực văn nghệ dân gian và nghệ thuật múa, các nghệ sĩ được vinh danh gồm: Giáo sư, Tiến sĩ Trần Lâm Biền, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Đức, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đức Ngôn, nhà nghiên cứu Phan Ngọc Khuê cùng các Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Công Nhạc, Phùng Hồng Quỳ, Chu Thúy Quỳnh và Ứng Duy Thịnh.

Nhạc sĩ Doãn Nho phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Phương Anh)

Ban Tổ chức ghi nhận những cống hiến trong hoạt động sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu, đào tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật dân tộc của các văn nghệ sĩ. Đại diện các văn nghệ sĩ được tôn vinh, nhạc sĩ Doãn Nho xúc động khẳng định vai trò, sứ mệnh của những người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Ông nhấn mạnh: “Văn học nghệ thuật là một mặt trận. Văn nghệ sĩ chính là các chiến sĩ ở trên mặt trận ấy”. Nhạc sĩ bày tỏ niềm tin vào lớp kế cận: “Tôi rất tin ở các thế hệ mai sau, thế hệ trẻ. Tôi tin các bạn sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của cha ông, luôn mang trong tim niềm tự hào của dòng giống con rồng cháu tiên để không ngừng vươn lên, cống hiến và làm được nhiều điều lớn lao hơn thế hệ chúng tôi”.

Cũng trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã khai mạc không gian triển lãm mỹ thuật - nhiếp ảnh chủ đề 80 năm đồng hành cùng dân tộc do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp thực hiện.