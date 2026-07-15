921 năm ngày hóa Thái úy Lý Thường Kiệt: Mạch nguồn văn hóa vẫn chảy ở Bắc Biên

Ngay từ chiều 14/7, không gian Đình Phúc Xá đã rộn ràng trong tiếng trống, tiếng chiêng và sắc màu của cờ hội. Lễ rước Văn từ đình đến Đền Đức Ông rồi trở về đình mở đầu chuỗi hoạt động của lễ tưởng niệm. Đoàn rước với đội nghi lễ trong trang phục truyền thống đi qua những con đường quen thuộc của làng, thu hút đông đảo người dân đứng hai bên đường dõi theo.

Khi đoàn rước trở về đình, đội tế nam thực hiện nghi thức thập bái, tứ chiếu lễ Thánh. Những động tác nhịp nhàng, trang nghiêm được thực hiện theo đúng nghi lễ truyền thống, thể hiện lòng thành kính đối với Thái úy Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt và các bậc tiền nhân.

Đình Phúc Xá là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân làng Bắc Biên xưa, nay thuộc phường Bồ Đề, Hà Nội.

Đình Phúc Xá là nơi diễn ra các nghi lễ truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của làng Bắc Biên.

Chiều cùng ngày, không gian quanh đình tiếp tục sáng đèn với chương trình giao lưu văn hóa cộng đồng mang chủ đề "Phúc Xá Bắc Biên - Tiếp nối mạch nguồn văn hóa". Triển lãm ảnh về lịch sử làng, hệ thống đình, chùa, lễ hội và đời sống người dân qua nhiều thời kỳ thu hút nhiều người dừng chân tìm hiểu. Chợ quê với các món ăn truyền thống, khu thư pháp, trò chơi dân gian và các tiết mục nghệ thuật dân gian khiến không gian di tích trở nên gần gũi, tạo cơ hội để người dân và du khách trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất ven sông Hồng.

Không gian giao lưu văn hóa cộng đồng "Phúc Xá Bắc Biên - Tiếp nối mạch nguồn văn hóa" thu hút đông đảo người dân và du khách.

Không gian chợ quê giới thiệu các sản vật, ẩm thực truyền thống của địa phương.

Các trò chơi dân gian góp phần tạo không gian trải nghiệm văn hóa cho nhiều thế hệ.

Triển lãm ảnh giới thiệu lịch sử, di tích và đời sống văn hóa của làng Bắc Biên qua nhiều thời kỳ.

Không gian văn hóa cộng đồng góp phần đưa các giá trị truyền thống của làng Bắc Biên đến gần hơn với công chúng.

Sáng 15/7, từ sớm, người dân đã có mặt tại Đình Phúc Xá để dự các nghi lễ chính của lễ tưởng niệm. Sau nghi lễ lễ Thánh và lễ dâng hương, các đại biểu, nhân dân địa phương cùng du khách thành kính tưởng nhớ Thái úy Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt - vị danh tướng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ đất nước dưới triều Lý.

Lễ tưởng niệm là dịp để người dân địa phương cùng nhau tri ân tiền nhân và gìn giữ bản sắc văn hóa làng.

Nghi lễ dâng hương được cử hành trang nghiêm tại chính điện Đình Phúc Xá.

Đại biểu, nhân dân và du khách dâng hương tưởng nhớ Thái úy Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt.

Tiếp đó là chương trình biểu diễn Trống hội Thăng Long, các tiết mục văn nghệ chào mừng, diễn văn khai mạc và lễ tưởng niệm 921 năm ngày hóa Thái úy Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt. Sau phần nghi lễ, dòng người tiếp tục vào đình dâng hương, cầu bình an trước khi tham quan triển lãm, không gian văn hóa và các hoạt động trải nghiệm được tổ chức trong khuôn viên di tích.

Tiết mục biểu diễn Trống hội Thăng Long tạo điểm nhấn trong chương trình lễ tưởng niệm.

Làng Bắc Biên xưa, nay thuộc phường Bồ Đề, là một trong những cộng đồng cư dân lâu đời của vùng đất Thăng Long. Trải qua nhiều biến động của lịch sử và quá trình đô thị hóa, nơi đây vẫn lưu giữ hệ thống đình, đền, chùa cùng nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt, chùa An Xá hiện còn lưu giữ Chuông An Xá - Bảo vật Quốc gia, hiện vật chứa đựng nhiều tư liệu quý về cộng đồng Cơ Xá dưới thời Lê - Trịnh, góp phần làm sáng tỏ lịch sử vùng đất ven sông Hồng.

Theo Ban Tổ chức, việc duy trì lễ tưởng niệm hằng năm không chỉ thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tưởng nhớ công lao của Thái úy Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt, mà còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Việc kết hợp các nghi lễ cổ truyền với không gian văn hóa cộng đồng cũng tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về lịch sử quê hương và những di sản đang được gìn giữ.