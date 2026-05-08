Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026: “Hải Phòng - Hội tụ - Toả sáng”

Với 3 chương “Hải Phòng - Bản hùng ca nơi đầu sóng”, “Mạch nguồn hội tụ” và “Khát vọng tỏa sáng”, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 được dàn dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, tái hiện chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển của thành phố Cảng trong giai đoạn mới. Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, múa, sân khấu thực cảnh cùng công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình khắc họa hành trình phát triển của Hải Phòng từ vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa đến đô thị cảng biển hiện đại, năng động và hội nhập quốc tế.

Không chỉ là chương trình nghệ thuật quy mô lớn, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức trong không gian của Hải Phòng mới sau hợp nhất. Với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”, Lễ hội thể hiện khát vọng xây dựng một thành phố rộng hơn về không gian phát triển, mạnh hơn về nội lực và ngày càng khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế.

Chị Chu Thị Hằng ở phường Gia Viên và anh Đỗ Tuấn Anh ở phường Lê Chân (thành phố Hải Phòng) chia sẻ cảm nhận:

"Là người con của đất Cảng Hải Phòng, tôi rất tự hào, rạo rực một niềm vui về ngày Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, tiến tới kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng. Tôi càng vui hơn khi thấy đất nước, thành phố ngày càng phát triển, thay da đổi thịt, những cây cầu, khu du lịch, cuộc sống của người dân ngày càng phát triển".

"Những hoạt động của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay rất phong phú và đa dạng; sân khấu được đầu tư rất hoành tráng, rực rỡ. Hải Phòng có nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa. Người dân rất mong chờ sự phát triển đi lên của thành phố Hải Phòng".

Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định, lịch sử đấu tranh cách mạng của Hải Phòng và Hải Dương (cũ) là bản anh hùng ca về ý chí kiên cường và khát vọng tự do. Từ dấu mốc giải phóng thị xã Hải Dương ngày 30/10/1954 cho đến cuộc đấu tranh “300 ngày” đầy trí tuệ và bản lĩnh của quân, dân thành phố Cảng; tất cả đã hội tụ vào mốc son chói lọi ngày 13/5/1955 - ngày Hải Phòng hoàn toàn giải phóng.

Viết tiếp những trang sử vàng ấy, Hải Phòng đã không ngừng đổi mới, bứt phá vươn lên, khẳng định vai trò động lực phát triển, cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Với 11 năm liên tiếp duy trì tăng trưởng ở mức hai con số, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, bản lĩnh và khát vọng bứt phá mạnh mẽ.

Màn pháo hoa kết thúc chương trình nghệ thuật thuật

Ông Đỗ Thành Trung nhấn mạnh, trong không gian và tầm vóc mới, chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ -Tỏa sáng” chính là lời khẳng định cho sự gắn kết chặt chẽ giữa dòng chảy lịch sử của Thành phố cảng Anh hùng và Xứ Đông Văn hiến. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hải Phòng kiên định mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống; quyết tâm khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao; luôn tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa và cùng nhau từng bước khẳng định thương hiệu “Thành phố lễ hội - Thành phố âm nhạc”, nâng tầm Lễ hội Hoa Phượng Đỏ thành thương hiệu văn hóa, du lịch và là cầu nối xúc tiến đầu tư mang tầm quốc gia, quốc tế.

Cùng với chương trình nghệ thuật đặc sắc khai mạc, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 diễn ra với hơn 60 hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi trên toàn thành phố; khởi công và khánh thành nhiều công trình, dự án trọng điểm, tạo thêm không gian phát triển mới cho thành phố.