Khai mạc Lễ hội Đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu năm 2026

Người đặt bút cho bộ Quốc sử đầu tiên: Lê Văn Hưu (1230 - 1322), người con ưu tú của làng Phủ Lý (nay là xã Thiệu Trung, Thanh Hóa), vốn nổi danh từ thuở nhỏ bởi trí tuệ mẫn tiệp. Năm 1247, ông đỗ Bảng nhãn trong khoa thi đầu tiên có danh vị Tam khôi dưới triều Vua Trần Thái Tông.

Không chỉ là bậc vương công toàn tài với học vấn uyên thâm, ông còn kinh qua nhiều chức vụ trọng yếu trong triều đình nhà Trần. Đặc biệt, dấu ấn lớn nhất mà ông để lại cho hậu thế chính là bộ “Đại Việt sử ký” gồm 30 quyển. Tác phẩm này không chỉ được Vua Trần Thánh Tông hết lời khen ngợi mà còn được đánh giá là cột mốc lịch sử vĩ đại, định hình nền sử học chính thống của Việt Nam.

Lễ hội năm nay diễn ra trong 3 ngày (từ 8/5 đến 10/5), đan xen hài hòa giữa phần lễ trang nghiêm và phần hội đặc sắc. Phần lễ, tái hiện các nghi thức truyền thống như lễ mộc dục, rước kiệu, dâng hương. Điểm nhấn là nghi thức rước biểu tượng sách "Đại Việt sử ký" và khai bút đầu năm, thể hiện sự tôn vinh đạo học.

Phần hội với không gian văn hóa trở nên sôi động với hội chợ làng nghề, trưng bày sản phẩm OCOP. Du khách có cơ hội trải nghiệm thực tế nghề đúc đồng Trà Đông nổi tiếng, tham gia các trò chơi dân gian và thưởng thức nghệ thuật quần chúng.

Không gian văn hóa trở nên sôi động với hội chợ làng nghề, trưng bày sản phẩm OCOP

Trong khuôn khổ lễ hội, UBND xã Thiệu Trung cũng tổ chức gặp mặt đồng hương và công bố Quỹ Khuyến học, khuyến tài Lê Văn Hưu nhằm tiếp nối truyền thống hiếu học của cha ông.

Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu 2026 không chỉ là dịp tri ân bậc tiền nhân lỗi lạc mà còn là sợi dây kết nối thế hệ trẻ với cội nguồn, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa và tinh thần tự tôn dân tộc của vùng đất “địa linh nhân kiệt” Thanh Hóa.