Triển lãm “Đất và Người Hải Phòng qua 71 năm xây dựng và phát triển”

Triển lãm giới thiệu gần 300 ảnh, bản trích, tái hiện chặng đường 71 năm xây dựng, phát triển của Hải Phòng, từ ngày giải phóng thành phố (13/5/1955) đến những thành tựu nổi bật trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Trong đó có nhiều bức ảnh đen trắng quý giá, giới thiệu tới nhân dân và du khách về sự kiện có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, đánh dấu mốc son chói lọi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố - Ngày 13/5/1955, Hải Phòng hoàn toàn giải phóng.

Đồng thời, triển lãm cũng trưng bày những hình ảnh tiêu biểu, đặc sắc phản ánh thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, y tế, giáo dục của thành phố Hải Phòng trong những năm gần đây.

Khai mạc Triển lãm ảnh “Đất và Người Hải Phòng qua 71 năm xây dựng và phát triển”.

Thông qua các hình ảnh chân thực, sinh động, triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết; đồng thời lan tỏa tinh thần thi đua lao động sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững.

Theo ông Nguyễn Đình Chiểu ở phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng, triển lãm rất thiết thực, giúp nhân dân ôn lại truyền thống lịch sử và tiếp tục phát huy lịch sử vẻ vang đó, tiến bước không ngừng trong tương lai. Ông Chiểu cảm thấy tự hào vì với sự phát triển, lớn mạnh không ngừng của thành phố Cảng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Khắc Lịch, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng khẳng định, tiếp nối truyền thống “Xứ Đông văn hiến - Thành phố Cảng anh hùng”, Hải Phòng hôm nay mang trong mình sức mạnh tổng hợp của cả một vùng đất địa linh nhân kiệt.

Minh chứng rõ nét nhất cho sự bứt phá này chính là những con số ấn tượng của năm 2025 như: tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,81%; quy mô kinh tế vượt 29 tỷ USD; thu ngân sách đạt hơn 187 nghìn tỷ đồng… Hải Phòng không chỉ khẳng định vị thế cực tăng trưởng dẫn đầu miền Bắc mà còn là điểm sáng về sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hóa và an sinh xã hội.

Triển lãm diễn ra trong không gian mở, thu hút đông đảo nhân dân và du khách.

Ông Vũ Khắc Lịch nhấn mạnh, trong khí thế cả nước bước vào “Kỷ nguyên vươn mình”, Hải Phòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I; tinh thần ấy cũng được gửi gắm qua thông điệp mà triển lãm muốn lan tỏa tới người dân và du khách.

"Triển lãm "Đất và Người Hải Phòng qua 71 năm xây dựng và phát triển" là dịp để chúng ta tri ân quá khứ, tự hào về hiện tại và khẳng định khát vọng vươn ra biển lớn. Đây cũng là thông điệp khẳng định sự sẵn sàng và cam kết của thành phố Hải Phòng trong việc hợp tác, đồng hành cùng bạn bè và các nhà đầu tư trong và ngoài nước; cùng chung tay xây dựng một Hải Phòng năng động, hiện đại, phát triển bền vững", ông Vũ Khắc Lịch nói.

Dịp này, tại quảng trường Nhà hát và Dải trung tâm thành phố Hải Phòng cũng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, giới thiệu tới bạn bè và du khách tiềm năng, thế mạnh của thành phố.

Triển lãm diễn ra từ ngày 8/5 đến hết ngày 25/5/2026 tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, số 27 Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.