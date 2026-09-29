Nếp áo đồng bào dân tộc Lự: Lưu giữ hồn văn hoá truyền thống

VOV.VN - Ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, trang phục truyền thống là một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Lự. Từ màu chàm đặc trưng đến từng đường thêu, hoa văn, mỗi bộ trang phục gửi gắm những quan niệm về thiên nhiên, cuộc sống và vẻ đẹp của đồng bào dân tộc Lự.
VOV.VN - Cách bến Ninh Kiều chỉ khoảng 200m, chợ đầu mối Tân An, thành phố Cần Thơ từ lâu đã là một trong những điểm trung chuyển thủy hải sản, nông sản quen thuộc của miền Tây. Khi thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc khu chợ này thức dậy.
VOV.VN - Tài sản văn hóa chỉ có thể tạo ra giá trị khi có không gian để hiện diện. Ở phố đi bộ thành phố Sơn La (trước đây), nay là phố đi bộ Sơn La, những câu lạc bộ, nghệ nhân, đội văn nghệ đang cùng nhau làm nên một không gian như thế – nơi chính cộng đồng trở thành chủ thể của đời sống văn hóa.
VOV.VN - Ca khúc “Hạt muối” được phổ từ thơ của PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhạc Bùi Anh Tú, qua phần thể hiện của NSND Mai Hoa. Bài hát khắc họa hình ảnh người giáo viên bình dị, lặng thầm cống hiến, như “hạt muối nhỏ” mang vị mặn không thể thiếu cho cuộc đời.