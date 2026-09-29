Nếp áo đồng bào dân tộc Lự: Lưu giữ hồn văn hoá truyền thống

Sơn La đánh thức nguồn lực văn hóa: Trao không gian để văn hóa “cất lời”

VOV.VN - Tài sản văn hóa chỉ có thể tạo ra giá trị khi có không gian để hiện diện. Ở phố đi bộ thành phố Sơn La (trước đây), nay là phố đi bộ Sơn La, những câu lạc bộ, nghệ nhân, đội văn nghệ đang cùng nhau làm nên một không gian như thế – nơi chính cộng đồng trở thành chủ thể của đời sống văn hóa.