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Nếp áo đồng bào dân tộc Lự: Lưu giữ hồn văn hoá truyền thống
Thứ Ba, 11:07, 29/09/2026

Nếp áo đồng bào dân tộc Lự: Lưu giữ hồn văn hoá truyền thống

VOV.VN - Ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, trang phục truyền thống là một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Lự. Từ màu chàm đặc trưng đến từng đường thêu, hoa văn, mỗi bộ trang phục gửi gắm những quan niệm về thiên nhiên, cuộc sống và vẻ đẹp của đồng bào dân tộc Lự.

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PV/VOV1
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