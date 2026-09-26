English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026

Thứ Bảy, 10:38, 26/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vào ngày 3/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026.

Đây là chương trình mở đầu, tạo khí thế và sự lan tỏa cho chuỗi hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026. Qua đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, đồng thời phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống nghìn năm văn hiến và kết nối, lan tỏa giá trị văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Lễ phát động dự kiến diễn ra vào ngày 3/10 tại Sân khấu Làng III, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm không gian văn hóa được tổ chức trong hai ngày 3 và 4/10 tại khu các làng dân tộc thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chương trình dự kiến có khoảng 450-500 đại biểu tham dự, gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ban, bộ, ngành, đoàn thể; đại biểu Hà Nội cùng đại diện 10 tỉnh, thành phố gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ.

ha noi phat dong huong ung ngay van hoa viet nam nam 2026 hinh anh 1
ha noi phat dong huong ung ngay van hoa viet nam nam 2026 hinh anh 2
Ảnh minh họa

Chương trình Lễ phát động kéo dài khoảng 90 phút, gồm chương trình nghệ thuật chào mừng, nghi lễ chào cờ, lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố, cùng nghi thức phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục nghệ thuật do nghệ nhân, đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam biểu diễn, giao lưu với đại biểu tham dự.

Sau lễ phát động, nhiều hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa cộng đồng sẽ diễn ra, giới thiệu nghệ thuật truyền thống của nhiều dân tộc như Ba Na, Gia Rai, Ê Đê, Tày, Thái, Dao, Tà Ôi, Cơ Tu, Khmer... Trong đó có diễn tấu cồng chiêng, múa xoang, độc tấu đàn Tơ rưng, hát Then, đàn Tính, múa chuông, múa Thái, dân ca, dân vũ và xòe cộng đồng. Đồng thời, 16 nhóm đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục tham gia các hoạt động.

Bên cạnh đó, chương trình cũng tổ chức 26 không gian văn hóa, trong đó có 6 không gian Thăng Long - Hà Nội và 20 gian hàng quảng bá, trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề, phố nghề và sản phẩm OCOP của thành phố Hà Nội.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hồ Gươm mở rộng không gian, cần giữ lại những ký ức lịch sử
Hồ Gươm mở rộng không gian, cần giữ lại những ký ức lịch sử

VOV.VN - Hồ Gươm có thể thay đổi diện mạo, nhưng điều gì cần được giữ lại để nơi đây vẫn là biểu tượng không thể thay thế của Hà Nội? Câu hỏi đang được đặt ra khi đồ án quy hoạch không gian Hồ Gươm nhận nhiều góc nhìn khác nhau.

Hồ Gươm mở rộng không gian, cần giữ lại những ký ức lịch sử

Hồ Gươm mở rộng không gian, cần giữ lại những ký ức lịch sử

VOV.VN - Hồ Gươm có thể thay đổi diện mạo, nhưng điều gì cần được giữ lại để nơi đây vẫn là biểu tượng không thể thay thế của Hà Nội? Câu hỏi đang được đặt ra khi đồ án quy hoạch không gian Hồ Gươm nhận nhiều góc nhìn khác nhau.

Ngày Văn hóa Việt Nam: Phát huy vai trò chủ động của địa phương và văn nghệ sĩ
Ngày Văn hóa Việt Nam: Phát huy vai trò chủ động của địa phương và văn nghệ sĩ

VOV.VN - Triển khai tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” năm 2026 sẽ được triển khai quy mô trên toàn quốc. Sự kiện lịch sử này nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống, khẳng định vai trò nền tảng tinh thần của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Ngày Văn hóa Việt Nam: Phát huy vai trò chủ động của địa phương và văn nghệ sĩ

Ngày Văn hóa Việt Nam: Phát huy vai trò chủ động của địa phương và văn nghệ sĩ

VOV.VN - Triển khai tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” năm 2026 sẽ được triển khai quy mô trên toàn quốc. Sự kiện lịch sử này nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống, khẳng định vai trò nền tảng tinh thần của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Mở rộng không gian tổ chức Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM
Mở rộng không gian tổ chức Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM

VOV.VN - Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 diễn ra từ 24-27/9 với điểm nổi bật năm nay là mở rộng không gian tổ chức tại cả xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu. Chương trình chính thức khai mạc tối 24/9, tại xã Cần Giờ, TP.HCM.

Mở rộng không gian tổ chức Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM

Mở rộng không gian tổ chức Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM

VOV.VN - Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 diễn ra từ 24-27/9 với điểm nổi bật năm nay là mở rộng không gian tổ chức tại cả xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu. Chương trình chính thức khai mạc tối 24/9, tại xã Cần Giờ, TP.HCM.

Ba ngày tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông ở Điện Biên
Ba ngày tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông ở Điện Biên

VOV.VN - Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại Điện Biên năm 2026 quy tụ nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh, với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, thể thao, ẩm thực và Carnaval đường phố.

Ba ngày tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông ở Điện Biên

Ba ngày tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông ở Điện Biên

VOV.VN - Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại Điện Biên năm 2026 quy tụ nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh, với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, thể thao, ẩm thực và Carnaval đường phố.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc