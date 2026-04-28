Âm nhạc và thời trang hòa quyện trong “Sông nước Tây Đô”

Thứ Ba, 10:59, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 27/4, tại quảng trường Bình Thủy, TP. Cần Thơ, chương trình nghệ thuật – thời trang “Sông nước Tây Đô” đã diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền thông Giải trí Việt News tổ chức, nằm trong khuôn khổ Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII.

Ngay từ phần mở màn, không gian đậm chất Nam Bộ được tái hiện qua âm nhạc dân gian và bộ sưu tập “Sắc màu Nam Bộ” của nhà thiết kế Ruby Trần. Lấy cảm hứng từ khăn rằn – biểu tượng văn hóa quen thuộc của miền Tây, các thiết kế được cách tân với phom dáng hiện đại, vừa giữ được nét duyên dáng truyền thống, vừa thể hiện tinh thần phóng khoáng đặc trưng của con người phương Nam.

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của hàng chục người mẫu nhí, từ lứa tuổi mầm non đến trung học. Không chỉ trình diễn thời trang, các em còn tham gia biểu diễn ca hát, sân khấu hóa, tạo nên sự kết hợp đa dạng giữa nghệ thuật trình diễn và thời trang. Những bộ trang phục mang sắc màu văn hóa các dân tộc như Hoa, Khmer… được các em thể hiện tự tin, góp phần lan tỏa giá trị bản sắc đến công chúng.

Những bộ trang phục lấy cảm hứng từ khăn rằn với tên gọi “Sắc màu Nam bộ” tạo sự thu hút cho người dân và du khách với tư duy thiết kế mới mẻ kết hợp các phom dáng hiện đại
Những ca khúc quê hương được lựa chọn trong chương trình cũng phần nào giúp người dân và du khách yêu thêm mảnh đất chín rồng
Tham gia chương trình, các em học sinh không chỉ đảm nhận vai trò người mẫu mà còn tham gia biểu diễn nghệ thuật như ca hát, trình diễn sân khấu hoặc kết hợp nhiều hình thức thể hiện khác nhau

Bên cạnh đó, chương trình còn giới thiệu các bộ sưu tập “Việt Nam gấm hoa” của nhà thiết kế Khôi Nguyễn và “Sắc màu Tây Đô” do Việt News phối hợp cùng thương hiệu Cô Ba Tây Đô thực hiện. Các thiết kế cùng chung thông điệp tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc thông qua ngôn ngữ thời trang.

Theo ông Ngô Anh Minh, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông giải trí Việt News, chương trình không chỉ mang đến không khí nghệ thuật sôi động mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Đô. Những ca khúc về sông nước Đồng bằng sông Cửu Long được lồng ghép xuyên suốt đã tạo nên một không gian giàu cảm xúc, giúp khán giả thêm yêu mảnh đất “chín rồng”.

Bộ sưu tập “Việt Nam gấm hoa” của Nhà thiết kế Khôi Nguyễn - Áo dài Khôi Nguyễn gửi đến thông điệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam và lan tỏa vẻ đẹp của trang phục truyền thống độc đáo và đặc trưng của dân tộc
Ban tổ chức mong muốn chung sức tôn vinh nét đẹp văn hoá và lịch sử hào hùng của dân tộc qua các bộ sưu tập thời trang trong chương trình

“Sông nước Tây Đô” cho thấy sự giao thoa hiệu quả giữa âm nhạc và thời trang trong việc kể câu chuyện văn hóa. Qua đó, chương trình góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật địa phương, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong quảng bá du lịch, đặc biệt với các giá trị đặc trưng như văn hóa sông nước và chợ nổi miền Tây.

Hà Nội có chuyến tàu đặc biệt gợi ký ức ngày đất nước thống nhất

VOV.VN - Dịp 30/4 - 1/5, Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô tổ chức hành trình trải nghiệm đặc biệt với chủ đề “Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào”. Xuất phát từ Ga Hà Nội, chuyến tàu đưa người dân và du khách nhìn lại những ký ức lịch sử, cảm nhận giá trị của hòa bình, đoàn viên và niềm tự hào dân tộc qua một cách tiếp cận gần gũi...

 

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
Tag: Sông nước Tây Đô lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2026 văn hóa sông nước Cửu Long du lịch Cần Thơ quảng bá du lịch ĐBSCL
