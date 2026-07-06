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Bản hit "Nhắm mắt thấy mùa hè" của Nguyên Hà có phiên bản mới

Thứ Hai, 16:54, 06/07/2026
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VOV.VN - Ca khúc "Nhắm mắt thấy mùa hè", bản nhạc phim từng gắn liền với giọng hát Nguyên Hà vừa được khoác lên diện mạo mới qua MV cùng tên do ca sĩ Hoàng Hà Cương thực hiện.

"Nhắm mắt thấy mùa hè" là ca khúc do Hồ Tiến Đạt và Chung Chí Công sáng tác cho bộ phim điện ảnh cùng tên của đạo diễn Cao Thúy Nhi, ra mắt năm 2018 với sự tham gia của Phương Anh Đào và Takafumi Akutsu. Qua phần thể hiện của Nguyên Hà, bài hát nhanh chóng được khán giả yêu thích nhờ giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc và trở thành một trong những bản hit nổi bật của nữ ca sĩ. Sau thành công của ca khúc, nhiều nghệ sĩ cũng lựa chọn hát lại theo những màu sắc riêng.

 

Với Hoàng Hà Cương, việc thực hiện MV cho một ca khúc đã quen thuộc với khán giả là lựa chọn có chủ đích. Nam ca sĩ cho biết anh yêu thích Nhắm mắt thấy mùa hè từ nhiều năm trước và luôn mong muốn thực hiện một sản phẩm chỉn chu dành cho ca khúc này.

Sở hữu chất giọng nam tính, khỏe khoắn, Hoàng Hà Cương lựa chọn cách thể hiện khác với phiên bản quen thuộc. Thay vì nhấn mạnh sự mong manh, anh hướng tới tinh thần lãng mạn, hoài niệm nhưng vẫn giữ được sự mạnh mẽ của người đàn ông.

ban hit nham mat thay mua he cua nguyen ha co phien ban moi hinh anh 1
Hoàng Hà Cương làm mới bản hit "Nhắm mắt thấy mùa hè" bằng màu sắc lãng mạn và nam tính

MV được thực hiện tại cao nguyên Mộc Châu với nhiều bối cảnh như đồi chè, thảo nguyên, vườn hoa tím, rừng thông và những đồng cỏ rộng lớn. Khung cảnh thiên nhiên trở thành phông nền cho câu chuyện tình buồn mang màu sắc thanh xuân, tạo nên không khí man mác, hoài niệm xuyên suốt sản phẩm.

Một điểm đáng chú ý là trong quá trình thực hiện, Hoàng Hà Cương nhận được sự góp ý trực tiếp của NSƯT Thanh Tâm. Theo nữ nghệ sĩ, do ca khúc đã được nhiều ca sĩ thể hiện trước đó, điều quan trọng là tìm được dấu ấn riêng thay vì lặp lại bản gốc.

"Ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè từng được nhiều ca sĩ thể hiện nên tôi muốn Hoàng Hà Cương mang đến một màu sắc mới, vừa có sự tiếc nuối nhưng không bị lụy, vẫn lãng mạn và nhiều nét hoài niệm nhẹ nhàng. Hoàng Hà Cương thông minh và tiếp thu rất nhanh. Tôi rất trân trọng sự nghiêm túc của cậu ấy khi thực hiện dự án này", NSƯT Thanh Tâm nhận xét.

ban hit nham mat thay mua he cua nguyen ha co phien ban moi hinh anh 2

Hoàng Hà Cương tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc và Quản lý văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Anh sinh ra trong một gia đình người Tày ở Sơn Động (Bắc Ninh ngày nay), sớm bộc lộ niềm yêu thích âm nhạc và theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Trước khi ra mắt MV lần này, nam ca sĩ từng góp mặt ở nhiều cuộc thi như Tiếng hát truyền hình TP.HCM, Giọng hát hay Hà Nội, Tiếng hát sông Thương và vào top 5 chung kết Sao Mai khu vực miền Nam ở dòng nhạc dân gian. Anh cũng thường xuyên tham gia các chương trình biểu diễn trong nước, lưu diễn châu Âu và xuất hiện trên các kênh truyền hình như VTV, VTC, QPAN và ANTV.

Hà Phương/VOV.VN
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