Crescendo - Giao hưởng kết nối: Hà Nội đưa nghệ thuật đến gần công chúng

Chương trình “Crescendo - Giao hưởng kết nối” nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026. Đêm hòa nhạc có sự tham gia của Crescendo Festival Orchestra cùng đông đảo nghệ sĩ, giáo sư, chuyên gia âm nhạc và những tài năng trẻ xuất sắc đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Nguồn: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Không chỉ là nơi hội tụ của những tài năng quốc tế, sự kiện còn là nhịp cầu đưa nghệ thuật hàn lâm hòa vào hơi thở cuộc sống, giúp kết nối cộng đồng, góp phần khẳng định cam kết của Hà Nội sau khi chính thức gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Việc lựa chọn Nhà Bát Giác – không gian mở bên cạnh hồ Gươm làm sân khấu biểu diễn, đã phản ánh tư duy mới trong phát triển văn hóa của Hà Nội, đó là đưa nghệ thuật đến gần công chúng hơn, qua đó mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận những giá trị nghệ thuật chất lượng cao. Đêm nhạc dường như đã xóa nhòa khoảng cách giữa âm nhạc hàn lâm và khán giả, để lại dấu ấn văn hóa trong lòng người dân cùng du khách thập phương.

Nguồn: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Chương trình "Crescendo - Giao hưởng kết nối" được thiết kế như một hành trình trải nghiệm văn hóa đa dạng, dẫn dắt người nghe đi qua nhiều vùng đất và miền cảm xúc. Tiết mục mở màn "Summer" của danh soạn Antonio Vivaldi qua tiếng đàn violin Trịnh Minh Hiền mang không khí sôi động tới không gian hồ Hoàn Kiếm. Ngay sau đó, nhạc trưởng trẻ Dustin Tiêu chỉ huy dàn nhạc trình diễn "Một vòng Việt Nam" khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Tình hữu nghị quốc tế thể hiện rõ nét qua ca khúc "Hello Việt Nam" với sự góp giọng của tài năng nước Áo Shamiyeh Christina cùng đại diện chủ nhà Nguyễn Hữu Quân.

Khán giả tiếp tục chu du khắp vùng miền qua những làn điệu dân ca quen thuộc được chuyển soạn tinh tế. Bản "Trống cơm" vang lên điêu luyện dưới ngón đàn song tấu piano của Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Trinh Hương. Nghệ sĩ Lê Thu mang nét quan họ "Qua cầu gió bay" lên dây đàn guitar mộc mạc. Giai điệu "Bèo dạt mây trôi" do tài năng nhí 13 tuổi Nguyễn Minh Việt trình diễn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Nguồn: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Từ những bản nhạc kinh điển của thế giới cho đến những làn điệu dân ca ngọt ngào của Việt Nam, chương trình “Crescendo - Giao hưởng kết nối” đã dệt nên một bức tranh âm nhạc đa sắc, thể hiện tinh thần hữu nghị và kết nối bền chặt giữa các dân tộc, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội là điểm đến của các sự kiện âm nhạc và giao lưu văn hóa quốc tế.

Chương trình đã góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, đồng thời thể hiện quyết tâm, cam kết của Hà Nội nhằm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới.