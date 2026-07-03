Bản quyền âm nhạc tại quán cà phê: Cần cân bằng bảo vệ quyền tác giả và phát triển

VOV.VN - Từ ngày 1/7, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, khách sạn,… sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh phải trả tiền bản quyền. Quy định này đang trở thành chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm.
VOV.VN - Nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến được TAND TP Hà Nội tuyên thắng kiện trong vụ tranh chấp quyền sở hữu bài hát "Giấc mơ trưa".
Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm lĩnh vực thông tin điện tử, diễn ra chiều 24/6, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do thông tin về các trường hợp có thể dẫn tới vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí.
VOV.VN - Trong một thế giới mà các ý tưởng, hình ảnh và biểu tượng liên tục giao thoa, liệu còn tồn tại những đường biên rõ ràng giữa sáng tạo và sao chép? Người nghệ sĩ cần ứng xử thế nào với di sản văn hóa và với những sáng tạo của người đi trước?
VOV.VN - Vụ việc mới đây Cơ quan điều tra khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi xâm phạm bản quyền trên không gian số. Ngoài BH Media, những cái tên như: Võ Văn Nam - Lululola Entertainment, Diệp Văn Lập - Giọng ca để đời… Người trong ngành cho rằng, đây chỉ là bề nỗi của tảng băng chìm vi phạm quyền tác giả.
VOV.VN - Đối mặt với vấn nạn xâm hại bản quyền âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cay đắng thừa nhận sự bất lực vì quy trình xử lý quá gian nan. Anh kỳ vọng các vụ khởi tố gần đây sẽ là án điểm răn đe kẻ cắp bản quyền, bảo vệ giới sáng tạo Việt.