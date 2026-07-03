Bản quyền âm nhạc tại quán cà phê: Cần cân bằng bảo vệ quyền tác giả và phát triển

“Come My Way” khơi lại tranh luận về bản quyền và trách nhiệm sáng tạo

VOV.VN - Trong một thế giới mà các ý tưởng, hình ảnh và biểu tượng liên tục giao thoa, liệu còn tồn tại những đường biên rõ ràng giữa sáng tạo và sao chép? Người nghệ sĩ cần ứng xử thế nào với di sản văn hóa và với những sáng tạo của người đi trước?