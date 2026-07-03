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Bản quyền âm nhạc tại quán cà phê: Cần cân bằng bảo vệ quyền tác giả và phát triển
Thứ Sáu, 09:05, 03/07/2026

Bản quyền âm nhạc tại quán cà phê: Cần cân bằng bảo vệ quyền tác giả và phát triển

VOV.VN - Từ ngày 1/7, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, khách sạn,… sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh phải trả tiền bản quyền. Quy định này đang trở thành chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

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