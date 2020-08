BLACKPINK, Selena Gomez nóng bỏng khuấy động mùa hè với MV “Ice Cream”

Đúng 11h00 (giờ Việt Nam) ngày 28/8, ca khúc đánh dấu màn kết hợp được mong đợi nhất của BLACKPINK và nữ ca sĩ Selena Gomez, "Ice Cream" chính thức phát hành. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ 2 trong năm 2020 của nhóm nữ nhà YG sau bản hit "How you like that".

Ngay khi vừa công chiếu trực tuyến, MV "Ice Cream" đã nhanh chóng gây bão. Với lượt truy cập quá lớn, khoảng 5 triệu người đã dẫn tới tình trạng tắc nghẽn trên kênh Youtube của nhóm. Con số cuối cùng mà MV hiển thị là hơn 1,79 triệu người xem trực tiếp. Thành tích này đã giúp BLACKPINK vượt qua được thành tích trước đó của mình ở MV "How you like that".

Như những hình ảnh poster quảng bá được công bố trước đó, "Ice Cream" mang phong cách retro với màu sắc, bối cảnh tươi sáng có tông màu hồng chủ đạo. MV mở đầu sự xuất hiện của Selena Gomez nóng bỏng với bikini cổ điển. Các thành viên BLACKPINK lần lượt xuất hiện với biểu cảm vui nhộn, đáng yêu, khuấy động mùa hè. "Ice Cream" nhanh chóng gây nghiện với giai điệu sôi động, vui tươi rộn rã, khác với loạt ca khúc chủ đề gần nhất của BLACKPINK. Đoạn rap của Lisa bắt tai, dồn dập mê hoặc người nghe.

Lisa tóc xanh gây ấn tượng trong MV.

Màn kết hợp này mang đến cho khán giả một cảm giác hoàn toàn mới về màu sắc âm nhạc của BLACKPINK cũng như Selena Gomez. Có lẽ đã rất lâu rồi, khán giả yêu âm nhạc Selena mới thấy hình ảnh ngôi sao nhạc Pop vui tươi, trẻ trung như thời "Who says".

Đặc biệt, mặc dù "Ice Cream" không phải một ca khúc Tiếng Anh nhưng hầu hết lyrics là tiếng Anh và chỉ có duy nhất 2 câu tiếng Hàn. Điều này cho thấy tham vọng thị trường mà YG nhắm đến cho "Ice Cream" không phải quê nhà mà chính là xứ sở cờ hoa.

Jennie tóc hồng tím xinh như búp bê trong tạo hình công bố ở poster.

MV "Ice Cream" tiếp tục là một sản phẩm âm nhạc khiến người xem choáng ngợp về mặt hình ảnh. Selena và BLACKPINK thay đổi tạo hình liên tục, vừa thể hiện sự đáng yêu dễ thương nhưng cũng không kém phần quyến rũ, gợi cảm. Đặc biệt màu tóc hồng tím của Jennie được công bố trong ảnh teaser cũng xuất hiện trong MV. Lisa cũng gây ấn tượng với tóc xanh lá nổi bật.

Do dịch bệnh Covid-19, Selena Gomez và BLACKPINK không làm việc trực tiếp, không quay MV cùng nhau, mà thu âm cũng như ghi hình tách biệt, sau đó mới ghép lại. Tuy nhiên sự tương tác giữa hai bên vô cùng ăn ý trong MV.

Trong buổi họp báo trước thềm ra mắt, BLACKPINK đã chia sẻ nhóm và Selena Gomez có mối quan hệ thân thiết. Tuy không thể gặp mặt trực tiếp nhưng họ thường liên lạc qua mạng xã hội. "Selena khiêm tốn và luôn chân thành khi chia sẻ ý kiến với chúng tôi, khiến chúng tôi nhận ra cô ấy là một người tuyệt vời. Selena cũng nói rằng cô cũng là fan của BLACKPINK, điều đó khiến chúng tôi vô cùng hạnh phúc", BLACKPINK cho hay.

BLACKPINK chia sẻ ấn tượng đầu tiên về ca khúc Ice Cream đều là "ngọt ngào" như chính cái tên. 4 nàng Hắc Hường cũng mong rằng mọi người có thể đón nhận và thư giãn với ca khúc này trong mùa hè nóng bức./.