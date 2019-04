BTS tung teaser 2 “Boy with luv” “gây sốt” với vũ đạo đỉnh cao

Sau khi giới thiệu teaser đầu tiên có sự xuất hiện của nữ ca sĩ Halsey, nhóm nhạc nam đình đám Hàn Quốc BTS tiếp tục hé lộ MV ca khúc chủ đề "Boy with luv" với những phân cảnh vũ đạo đỉnh cao.

Người hâm mộ dự đoán "Boy with luv" sẽ là một ca khúc có nhiều động tác nhảy khó, vừa dứt khoát vừa uyển chuyển lại vô cùng linh hoạt.

Teaser thứ 2 "Boy with luv" không chỉ hé lộ những màn vũ đạo đỉnh cao mà còn "gây bão" với nhan sắc của các thành viên nhóm nhạc.

Với màu sắc tươi sáng, đoạn teaser thứ 2 còn có nhiều cảnh quay của 7 thành viên với những trang phục trẻ trung là quần jean, áo thun, áo khoác, càng làm nổi bật vẻ ngoài điển trai của dàn "nam thần" BTS. Chỉ sau vài giờ phát hành, đoạn teaser dài 20s đã "gây bão" trên các trang mạng xã hội và nhanh chóng cán mốc hơn 10 triệu lượt xem.



Trước đó người hâm mộ đã đứng ngồi không yên khi BTS tung ra danh sách 7 ca khúc thuộc album "MAP OF THE SOUL : Persona" bao gồm "Intro: Persona," "Boy With Luv" feat. Halsey, "Mikrokosmos," "Make It Right," "HOME," "Jamais Vu," và "Dionysus." Album này sẽ chính thức được phát hành vào ngày 12/4. Nhóm sẽ có màn trình diễn ca khúc mới lần đầu tiên trên "Saturday Night Live" của đài NBC (Mỹ) vào ngày 13/4./.