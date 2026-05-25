Chuyện tình xúc động của cố nhạc sĩ Thanh Tùng và lời hứa không đi bước nữa

Thứ Hai, 18:40, 25/05/2026
VOV.VN - Triển lãm Legacy of Love kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Thanh Tùng chính thức khai mạc tại Hà Nội. Tại đây, công chúng không chỉ được đắm chìm trong di sản âm nhạc bất hủ mà còn vô cùng xúc động trước câu chuyện tình yêu vẹn tròn và lời hứa không đi bước nữa suốt 15 năm của vị nhạc sĩ tài hoa.

Hướng tới dấu mốc 10 năm tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng (2016 - 2026), gia đình cố nhạc sĩ lần đầu tiên giới thiệu Triển lãm Legacy of Love (Di sản của tình yêu). Diễn ra từ ngày 25/5 đến 8/6 tại Hà Nội, sự kiện mở cửa tự do để công chúng tham quan, tiếp cận hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý, bản nhạc viết tay và các hiện vật lần đầu được công bố từ kho lưu trữ riêng của gia đình. Tại không gian này, câu chuyện tình yêu mang tính biểu tượng và lời hứa vẹn tròn của tác giả "Một mình" một lần nữa được người trong cuộc tái hiện đầy xúc động.

Chị Bạch Dương - con gái cố nhạc sĩ Thanh Tùng xúc động khi nhắc về cha.

Trong hơn nửa thế kỷ sáng tác, nhạc sĩ Thanh Tùng đã viết nên nhiều ca khúc trở thành ký ức tập thể của công chúng như: "Một mình", "Hoa tím ngoài sân", "Hát với chú ve con", "Giọt nắng bên thềm", "Lời tỏ tình của mùa xuân", "Ngôi sao cô đơn"… Âm nhạc của ông gắn liền với những ký ức riêng tư của nhiều thế hệ khán giả. Thế nhưng, phía sau những giai điệu lãng mạn ấy là câu chuyện đời thực về một người cha chịu ảnh hưởng sâu sắc của triết lý phương Đông, khắc nghiệt với chính mình để giữ trọn lòng thủy chung.

Năm 1990, vợ ông – bà Phạm Thị Minh – qua đời vì bạo bệnh khi mới 40 tuổi. Biến cố lớn này khiến nhạc sĩ Thanh Tùng rơi vào cảnh "gà trống nuôi con". Lúc bấy giờ, ông còn rất trẻ và là một nghệ sĩ tài hoa, hào hoa, có điều kiện, đi đến đâu cũng có sức cuốn hút lớn. Dù có nhiều cơ hội thay đổi, ông đã chủ động và tự nguyện giữ lời hứa với người vợ quá cố: không đi bước nữa, ở vậy để nuôi dạy 3 người con trưởng thành.

Chị Bạch Dương – con gái nhạc sĩ Thanh Tùng xúc động nhớ lại: "Khi mẹ tôi qua đời, ba tôi còn rất trẻ nhưng ông đã giữ một lời hứa với mẹ là không đi bước nữa. Trong suốt 15 năm sau đó, ông đã hoàn toàn chủ động và tự nguyện vẹn tròn lời hứa ấy. Tôi thấy ba đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Có thể trên đời này cũng có nhiều người làm được như vậy, nhưng ở vị trí của ba tôi – một người rất tài hoa, hào hoa và có nhiều điều kiện – thì điều đó thực sự hiếm có".

Những bức tranh chân dung của bà Phạm Thị Minh – người vợ quá cố của nhạc sĩ Thanh Tùng được trưng bày trang trọng tại một góc triển lãm
Sự chung thủy của nhạc sĩ Thanh Tùng không chỉ là nỗi nể phục của các con, mà còn là điều khiến bạn bè đương thời trân trọng. Chị Bạch Dương cho biết, chính những người bác là bạn bè của ba ông cũng khẳng định ông là người "hiếm có trong xã hội này". Với một người bình thường, việc ở vậy có thể không quá khó khăn, nhưng với một con người hóm hỉnh, tài hoa và có duyên như nhạc sĩ Thanh Tùng, việc giữ trọn lời hứa suốt 15 năm là một thử thách lớn.

Tất cả xuất phát từ tình thương vô bờ bến ông dành cho các con, không muốn các con phải chịu cảnh có người bước thêm bước nữa. Nỗi nhớ thương vợ và lời hứa này cũng chính là nguồn cảm hứng để ông sáng tác nên bản tình ca bất hủ "Một mình". 

Góc trưng bày các ấn phẩm băng cassette, đĩa than và đĩa CD mang đậm dấu ấn retro của nhạc sĩ Thanh Tùng

Đối với gia đình, chuỗi dự án Legacy of Love không đơn thuần là sự hoài niệm về một thời đã qua, mà được hình thành từ mong muốn tiếp tục gìn giữ, lan tỏa các giá trị tinh thần và nhân sinh quan sâu sắc của nhạc sĩ Thanh Tùng đến thế hệ trẻ. Chị Bạch Dương chia sẻ, ngoài tư cách là một người con, cô thực hiện dự án này với tâm thế của một người trong công chúng mến mộ ông, tự đi gặp gỡ từng người để gom góp, tìm lại những mảnh ký ức, những câu chuyện chưa từng được ghi chép trong hồi ký.

Dự án Legacy of Love thực tế đã được gia đình khởi động từ gần 3 năm trước. Sự kiện đầu tiên của chuỗi dự án này là đêm nhạc theo phong cách giao hưởng giao thoa với Pop diễn ra vào tháng 1 năm ngoái tại Nhà hát Hồ Gươm.

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh và những bản nhạc viết tay lần đầu tiên được gia đình cố nhạc sĩ công bố rộng rãi trước công chúng

Chị Bạch Dương lý giải về việc phát triển dự án: "Khi bắt tay vào thực hiện, tôi nhận ra điều quan trọng hơn cả là dự án này đang kể lại cuộc đời và sự nghiệp của ba. Ông vốn xuất phát điểm được đào tạo về chỉ huy dàn nhạc, từng làm các công việc chuyển soạn và hòa âm phối khí. Khi làm dự án này, gần như các con đang viết tiếp di sản của ba, kể lại cuộc đời ông và tiếp tục phát triển nó".

Từ không gian trưng bày tại 16 Ngô Quyền, công chúng có cơ hội tiếp cận trực tiếp hàng loạt tư liệu gốc như băng cassette, đĩa than, đĩa CD, tư liệu ghi âm và đĩa phim của các bộ phim kinh điển mà nhạc sĩ Thanh Tùng tham gia viết nhạc như "Ván bài lật ngửa", "Hòn đất"... Đặc biệt, hàng chục tác phẩm tiêu biểu của ông từ thập niên 70, 80 và 90 đã được số hóa để khách tham quan nghe lại qua hệ thống tai nghe cá nhân. Nhiều tư liệu hiếm trong số đó có được nhờ sự chung tay số hóa và gửi tặng từ cộng đồng yêu nhạc, từ các nhà sưu tầm trong nước cho đến những người mến mộ ở nước ngoài (Đức).

Nhạc sĩ Thanh Tùng và ca sĩ Hồng Nhung
Gia đình cố nhạc sĩ cho biết, toàn bộ tư liệu hình ảnh, bản nhạc và ảnh gia đình sau khi thu thập đủ sẽ được đóng gói và xuất bản thành một cuốn sách để lưu truyền cho con cháu, đồng thời chia sẻ rộng rãi với công chúng. Thông qua triển lãm, gia đình cũng chính thức giới thiệu Thanh Tùng Foundation – dự án dài hạn hướng đến việc bảo tồn, lưu trữ và phát triển di sản âm nhạc cùng tinh thần nhân văn của ông.

Trước mắt, tiếp nối triển lãm sẽ là chương trình ca nhạc đường phố diễn ra vào ngày 29/5 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, nhằm đưa âm nhạc của ông tiếp cận gần hơn với giới trẻ. Toàn bộ chuỗi hoạt động kỷ niệm một thập kỷ ngày nhạc sĩ đi xa sẽ khép lại bằng đêm hòa nhạc quy mô lớn quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng dàn nhạc giao hưởng vào ngày 28/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Hà Phương/VOV.VN
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Kỳ vọng "án điểm" răn đe kẻ ăn cắp bản quyền

VOV.VN - Đối mặt với vấn nạn xâm hại bản quyền âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cay đắng thừa nhận sự bất lực vì quy trình xử lý quá gian nan. Anh kỳ vọng các vụ khởi tố gần đây sẽ là án điểm răn đe kẻ cắp bản quyền, bảo vệ giới sáng tạo Việt.

“Sáng mãi tên Người” khắc họa hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), tối 19/5, chương trình nghệ thuật chính luận “Sáng mãi tên Người” diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả cả nước khi được truyền hình trực tiếp trên VTV2.

Bản quyền âm nhạc liệu có đang bất lực trước thời đại AI remix?

VOV.VN - Từ các bản sped up (phiên bản tăng tốc bài hát) trên TikTok đến AI cover giả giọng ca sĩ, internet đang tạo ra làn sóng âm nhạc phái sinh bùng nổ. Khi một ca khúc có thể bị remix và lan truyền chỉ sau vài giờ, bản quyền âm nhạc đang bước vào cuộc khủng hoảng mới của thời đại AI và video ngắn.

Xúc động câu chuyện phía sau ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”

VOV.VN - Những câu chuyện về những ngày cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài dân ca quan họ cuối cùng Bác nghe trước lúc đi xa cùng ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” của nhạc sĩ Trần Hoàn tiếp tục khiến nhiều thế hệ xúc động bởi tình cảm giản dị, sâu nặng của Người dành cho quê hương, đất nước.

