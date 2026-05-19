“Sáng mãi tên Người” khắc họa hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương trình do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng và văn hóa sâu sắc nhằm thể hiện tình cảm kính yêu, lòng tri ân của nhân dân dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới.

Tham dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Ngô Minh Hiển - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Sáng mãi tên Người"

Với thời lượng 80 phút, “Sáng mãi tên Người” được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại mà còn là biểu tượng văn hóa, ánh sáng dẫn đường cho dân tộc. Chương trình lấy hành trình từ Bến Nhà Rồng làm điểm khởi nguồn, phát triển qua các lớp nội dung về hành trình tìm đường cứu nước, ánh sáng của lý tưởng cách mạng và tinh thần dựng xây đất nước hôm nay.

Các em nhỏ hát về Bác với tất cả lòng kính yêu.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần mở màn “Hành trình ánh sáng”. Trong không gian sân khấu chìm trong bóng tối, tiếng sóng biển, tiếng gió và bước chân vang lên trước khi một em nhỏ cầm đèn dầu xuất hiện, dẫn dắt mạch cảm xúc xuyên suốt hành trình cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh qua công nghệ trình chiếu mapping trên màn hình LED. Chương trình đồng thời lồng ghép nhiều câu nói tiêu biểu của Bác, tạo “mạch sáng” dẫn vào mashup “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” và “Bác Hồ một tình yêu bao la”.

NSƯT Tân Nhàn thể hiện ca khúc "Từ làng Sen"

Ca sĩ Anh Thơ da diết với ca khúc "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác"

Chương trình được kết cấu thành ba phần chính. Phần 1 mang tên “Người đi tìm hình của nước” tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Không gian quê hương Làng Sen, tình mẫu tử và khoảnh khắc chia tay tại Bến Nhà Rồng được tái hiện qua các tiết mục “Từ làng Sen”, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, “Dấu chân phía trước”. Mạch cảm xúc tiếp tục được đẩy cao bằng “Khát vọng” và “Đường chúng ta đi”.

Ở phần 2 – “Ánh sáng dẫn đường”, chương trình tập trung tôn vinh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của phần này là mashup “Lá cờ Đảng” và “Đảng là cuộc sống của tôi”, phóng sự “Cờ Đảng bằng máu trong chốn lao tù” cùng phần giao lưu với ông Nguyễn Thế Nghĩa (cựu chiến binh, cựu tù chính trị Nhà tù Phú Quốc, cùng các kỷ vật cờ Đảng và chân dung Bác như một biểu tượng của niềm tin son sắt). Không gian chương trình tiếp tục lắng sâu với các tiết mục “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, “Bài ca Hồ Chí Minh” và phóng sự “Hồ Chí Minh – nguồn cảm hứng bất tận”.

Các nghệ sĩ chung cảm xúc kính yêu Bác khi cất cao tiếng hát

Phần 3 – “Việt Nam khắc ghi lời Người” khép lại chương trình bằng tinh thần tự hào và khát vọng phát triển của đất nước hôm nay. Các tiết mục “Còn gì đẹp hơn”, “Yêu nụ cười Việt Nam”, “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời” và “Đất nước vươn mình” lan tỏa tinh thần lạc quan, hội nhập và vươn lên của Việt Nam trên hành trình phát triển.

“Sáng mãi tên Người” quy tụ đông đảo nghệ sĩ nhiều thế hệ tham gia biểu diễn như Quốc Hưng, Tân Nhàn, Phương Nga, Anh Thơ, Quang Hà, Hoàng Bách cùng các gương mặt trẻ như Nguyễn Trần Trung Quân, Thu Hằng, Dương Đức Hải, nhóm Thiên Thanh và nhóm Tinh Tú.

Bên cạnh âm nhạc, chương trình còn sử dụng xuyên suốt các thủ pháp sân khấu hóa, phóng sự và giao lưu nhân chứng nhằm tạo chiều sâu cảm xúc. Qua đó, “Sáng mãi tên Người” không chỉ là hoạt động nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn góp phần tuyên truyền truyền thống yêu nước, khơi dậy lý tưởng cách mạng, tinh thần cống hiến và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.