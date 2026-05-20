Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Kỳ vọng "án điểm" răn đe kẻ ăn cắp bản quyền

VOV.VN - Đối mặt với vấn nạn xâm hại bản quyền âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cay đắng thừa nhận sự bất lực vì quy trình xử lý quá gian nan. Anh kỳ vọng các vụ khởi tố gần đây sẽ là án điểm răn đe kẻ cắp bản quyền, bảo vệ giới sáng tạo Việt.
VOV.VN - Tuần qua, lần đầu tiên, hàng loạt vụ án vi phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực âm nhạc và nội dung số đã bị khởi tố hình sự với quy mô lớn. Điều khiến dư luận chú ý không chỉ là quy mô vụ việc, mà còn bởi đây có thể là dấu mốc cho thấy: “luật chơi” của thị trường nội dung số đang thay đổi.
VOV.VN - Từ các bản sped up (phiên bản tăng tốc bài hát) trên TikTok đến AI cover giả giọng ca sĩ, internet đang tạo ra làn sóng âm nhạc phái sinh bùng nổ. Khi một ca khúc có thể bị remix và lan truyền chỉ sau vài giờ, bản quyền âm nhạc đang bước vào cuộc khủng hoảng mới của thời đại AI và video ngắn.
VOV.VN - Sao Việt 16-5: Trung tâm Giọng ca để đời của ca sĩ Quang Lập, tên thật là Diệp Văn Lập, và bản thân ca sĩ bị khởi tố vì “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”. Ngay lập tức thông tin về ca sĩ Quang Lập thu hút sự chú ý của công chúng.
VOV.VN - Trong bối cảnh vi phạm bản quyền gia tăng trên không gian mạng, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (VCCA) chính thức ra mắt nền tảng Certiva – Công bố sáng tạo và Bảo vệ bản quyền số, nhằm hỗ trợ tác giả, nghệ sĩ và nhà sản xuất chủ động tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.