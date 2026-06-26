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Khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026, tôn vinh nghệ thuật ướp trà sen Quảng An

Thứ Sáu, 22:16, 26/06/2026

VOV.VN - Từ ngày 26-28/6/2026, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp cùng UBND phường Tây Hồ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc tôn vinh vẻ đẹp của hoa sen và quảng bá hình ảnh Thủ đô an toàn, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: VOV Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 Lễ hội Sen Hà Nội trà sen Quảng An trà sen Tây Hồ nghệ thuật ướp trà sen làng nghề ướp trà sen Quảng An tôn vinh nghệ thuật ướp trà sen Quảng An
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Trang:
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 1
Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc tôn vinh vẻ đẹp của hoa sen và quảng bá hình ảnh Thủ đô an toàn, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 2
Điểm nhấn của lễ hội là chương trình Khai mạc diễn ra vào lúc 19h00 ngày 26/6/2026 tại Vườn hoa Lý Tự Trọng (số 2 Thụy Khuê, Tây Hồ).
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 3
Đêm khai mạc mang đến một bữa tiệc giác quan quan nổ khi kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ tiến hiện đại 3D Mapping, tái hiện sinh động vẻ đẹp của sen trong đời sống văn hóa Việt.
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 4
Phát biểu khai mạc, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở du lịch Hà Nội tin tưởng rằng, Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 sẽ để lại những dấu ấn sâu sắc, góp phần khơi dậy niềm tự hào và tình yêu đối với những giá trị văn hóa cao đẹp của Thủ đô.
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 5
Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026.
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 6
Chương trình nghệ thuật tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của hoa sen, loài hoa gắn liền với tâm hồn, biểu tượng của sự thuần khiết, ý chí kiên cường và khí phách thanh cao.
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 7
Hơn thế, sự kiện còn tôn vinh nghệ thuật ướp trà sen Quảng An.
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 8
Một nét văn hóa đặc sắc của Hà Nội đã được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 9
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 10
Đồng thời giới thiệu, quảng bá những sản phẩm văn hóa, du lịch, làng nghề truyền thống, ẩm thực và sản phẩm sáng tạo từ sen, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của Thủ đô.
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Trong 3 ngày diễn ra lễ hội tại các địa điểm như Vườn hoa Lý Tự Trọng, Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ và Vườn hoa Lạc Long Quân, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian đa sắc màu qua nhiều hoạt động hấp dẫn:
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 12
Tại Không gian Sen – Tinh hoa và đời sống: Nơi trưng bày các giống sen tiêu biểu từ khắp cả nước.
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 13
Du khách có thể đo tốc độ dệt lụa tơ sen tinh, thưởng thức ẩm thực, trà senvà mua sắm các sản phẩm OCOP đặc sắc cùng đồ thủ công mỹ nghệ lấy cảm hứng từ sen.
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 14
Không gian Sen – Nghệ thuật và sáng tạo là nơi chiêm ngưỡng các sản phẩm thư họa, mỹ thuật độc đáo, cùng bản vẽ tranh kiến ​​trúc “Khoảnh khắc Sen Tây Hồ” tràn đầy động của khoảng 500 thiếu nhi.
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 15
Trong lễ khai mạc, các đại biểu được thưởng thức, trải nghiệm những chén trà sen Quảng An chính hiệu.
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 16
Những chén trà sen mang cốt cách, tâm hồn, biểu tượng của sự thuần khiết trong văn hóa người Hà Nội.
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 17
Tại Không gian Sen – Trình diễn và cộng đồng, du khách sẽ mãn nhãn với các mục nghệ thuật dân gian, đường phố, trình diễn áo dài và đặc biệt là cuộc chiến hành động “Sắc Sen Tây Hồ, Sen xuống phố” quy tụ khoảng 2.000 người…
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 18
Ban tổ chức còn mang đến chương trình giao lưu ảnh “Hương sắc Sen Tây Hồ”.
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 19
Không gian Văn hóa Trà Sen Tây Hồ cùng các workshop trải nghiệm nghề làm trà sen truyền thống vô cùng thú vị.
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 20
Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 là cầu nối giao thương quan trọng giúp các địa phương, làng nghề và doanh nghiệp du lịch giới thiệu các sản phẩm đặc biệt, mở rộng cơ hội hợp tác phát triển kinh tế sáng tạo.
khai mac le hoi sen ha noi nam 2026, ton vinh nghe thuat uop tra sen quang an hinh anh 21
Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ từng bước đưa ra ngày này trở thành sự kiện văn hóa – du lịch thường niên mang tầm quốc gia của Thủ Đô.

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