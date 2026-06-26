Khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026, tôn vinh nghệ thuật ướp trà sen Quảng An

VOV.VN - Từ ngày 26-28/6, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của hoa sen trong đời sống người Việt và quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.
VOV.VN - Từ ngày 26-28/6, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của hoa sen trong đời sống người Việt và quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.
VOV.VN - Tối 21/6, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III, năm 2026 đã chính thức khép lại bằng Chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Đất Sen Hồng – Vươn tầm cao mới”. Trong 3 ngày diễn ra, hơn 500.000 lượt khách đến với Lễ hội Sen lần này.
VOV.VN - Tối 21/6, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III, năm 2026 đã chính thức khép lại bằng Chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Đất Sen Hồng – Vươn tầm cao mới”. Trong 3 ngày diễn ra, hơn 500.000 lượt khách đến với Lễ hội Sen lần này.
VOV.VN - Tối nay (19/6), tại hồ Tịnh Tâm, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Sở Du lịch thành phố Huế khai mạc Ngày hội Sen Huế 2026 với chủ đề “Ngự liên thức thủy”.
VOV.VN - Tối nay (19/6), tại hồ Tịnh Tâm, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Sở Du lịch thành phố Huế khai mạc Ngày hội Sen Huế 2026 với chủ đề “Ngự liên thức thủy”.
VOV.VN - Tối 18/6, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026 chính thức được khai mạc tại Quảng trường Văn Miếu, phường Cao Lãnh. Lễ hội sen năm nay với chủ đề "Về nghe Sen kể chuyện", sự kiện mang đến các không gian trải nghiệm nghệ thuật, hội thảo kết nối kinh tế và quảng bá chuỗi ngành hàng sen đặc trưng.
VOV.VN - Tối 18/6, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026 chính thức được khai mạc tại Quảng trường Văn Miếu, phường Cao Lãnh. Lễ hội sen năm nay với chủ đề "Về nghe Sen kể chuyện", sự kiện mang đến các không gian trải nghiệm nghệ thuật, hội thảo kết nối kinh tế và quảng bá chuỗi ngành hàng sen đặc trưng.
VOV.VN - Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại Huế vừa tổ chức lễ thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ trên Sông Hương, mở đầu chuỗi hoạt động kính mừng Đại lễ Phật đản.
VOV.VN - Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại Huế vừa tổ chức lễ thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ trên Sông Hương, mở đầu chuỗi hoạt động kính mừng Đại lễ Phật đản.