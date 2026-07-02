Hơn 1.300 thí sinh tham dự Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026

Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026 đã chính thức diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, quy tụ hơn 1.300 thí sinh trong nước và hơn 70 thí sinh quốc tế đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện kéo dài đến ngày 5/7 với nhiều hoạt động biểu diễn, thi tài và giao lưu học thuật.

Liên hoan do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu.

Sự kiện góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát hiện tài năng trẻ và quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Sáng tạo.

Nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình, góp phần tạo nên không khí giao lưu âm nhạc đa sắc màu.

Theo Ban tổ chức, Crescendo được định hướng trở thành sự kiện âm nhạc quốc tế thường niên của Hà Nội, góp phần khẳng định vị thế của Thủ đô là trung tâm âm nhạc của Việt Nam, đồng thời mở rộng kết nối với khu vực và quốc tế.



Bên cạnh các cuộc thi, liên hoan còn tạo diễn đàn để nghệ sĩ, giảng viên và chuyên gia trong nước, quốc tế trao đổi chuyên môn, thúc đẩy hợp tác và đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng.

Liên hoan năm nay có sự tham gia của hơn 50 giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ và chuyên gia âm nhạc quốc tế với vai trò giám khảo, diễn giả, nghệ sĩ biểu diễn và cố vấn chuyên môn. Các thí sinh tranh tài ở các hạng mục Piano, Thanh nhạc, Guitar, Nhạc cụ dây, đồng thời có cơ hội biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng.

Lễ khai mạc diễn ra tại Phòng Hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào tối 1/7.

Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026 diễn ra đến ngày 5/7 với nhiều hoạt động biểu diễn và trao giải.

Các thí sinh sẽ tranh tài ở nhiều hạng mục như Piano, Thanh nhạc, Guitar và Nhạc cụ dây.

Song song với các phần thi là chuỗi workshop, hội thảo chuyên đề và các hoạt động giao lưu học thuật, tạo điều kiện để các tài năng trẻ tiếp cận phương pháp đào tạo, biểu diễn âm nhạc tiên tiến cũng như mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế.

Một trong những hoạt động được chờ đợi của liên hoan là chương trình nghệ thuật ngoài trời "Crescendo - Giao hưởng kết nối", diễn ra vào tối 4/7 tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng, những thí sinh xuất sắc của liên hoan cùng dàn nhạc giao hưởng, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng và trình chiếu hiện đại.

Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026 quy tụ hơn 1.300 thí sinh trong nước và quốc tế tham gia tranh tài.

Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026 sẽ bế mạc vào ngày 5/7 với lễ trao giải dành cho các thí sinh xuất sắc. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Sáng tạo của UNESCO như một điểm đến của các hoạt động âm nhạc và giao lưu văn hóa quốc tế.