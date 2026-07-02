English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 1.300 thí sinh tham dự Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026

Thứ Năm, 19:51, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026 quy tụ hơn 1.300 thí sinh cùng hàng chục chuyên gia, nghệ sĩ quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành điểm hẹn âm nhạc của khu vực và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026 đã chính thức diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, quy tụ hơn 1.300 thí sinh trong nước và hơn 70 thí sinh quốc tế đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện kéo dài đến ngày 5/7 với nhiều hoạt động biểu diễn, thi tài và giao lưu học thuật.

Liên hoan do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa Thủ đô.

hon 1.300 thi sinh tham du lien hoan Am nhac quoc te crescendo - ha noi 2026 hinh anh 1
Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu.
hon 1.300 thi sinh tham du lien hoan Am nhac quoc te crescendo - ha noi 2026 hinh anh 2
Sự kiện góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát hiện tài năng trẻ và quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Sáng tạo.
hon 1.300 thi sinh tham du lien hoan Am nhac quoc te crescendo - ha noi 2026 hinh anh 3
Nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình, góp phần tạo nên không khí giao lưu âm nhạc đa sắc màu.

Theo Ban tổ chức, Crescendo được định hướng trở thành sự kiện âm nhạc quốc tế thường niên của Hà Nội, góp phần khẳng định vị thế của Thủ đô là trung tâm âm nhạc của Việt Nam, đồng thời mở rộng kết nối với khu vực và quốc tế.

Bên cạnh các cuộc thi, liên hoan còn tạo diễn đàn để nghệ sĩ, giảng viên và chuyên gia trong nước, quốc tế trao đổi chuyên môn, thúc đẩy hợp tác và đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng.

Liên hoan năm nay có sự tham gia của hơn 50 giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ và chuyên gia âm nhạc quốc tế với vai trò giám khảo, diễn giả, nghệ sĩ biểu diễn và cố vấn chuyên môn. Các thí sinh tranh tài ở các hạng mục Piano, Thanh nhạc, Guitar, Nhạc cụ dây, đồng thời có cơ hội biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng.

hon 1.300 thi sinh tham du lien hoan Am nhac quoc te crescendo - ha noi 2026 hinh anh 4
Lễ khai mạc diễn ra tại Phòng Hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào tối 1/7.
hon 1.300 thi sinh tham du lien hoan Am nhac quoc te crescendo - ha noi 2026 hinh anh 5
Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026 diễn ra đến ngày 5/7 với nhiều hoạt động biểu diễn và trao giải.
hon 1.300 thi sinh tham du lien hoan Am nhac quoc te crescendo - ha noi 2026 hinh anh 6
Các thí sinh sẽ tranh tài ở nhiều hạng mục như Piano, Thanh nhạc, Guitar và Nhạc cụ dây.

Song song với các phần thi là chuỗi workshop, hội thảo chuyên đề và các hoạt động giao lưu học thuật, tạo điều kiện để các tài năng trẻ tiếp cận phương pháp đào tạo, biểu diễn âm nhạc tiên tiến cũng như mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế.

Một trong những hoạt động được chờ đợi của liên hoan là chương trình nghệ thuật ngoài trời "Crescendo - Giao hưởng kết nối", diễn ra vào tối 4/7 tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng, những thí sinh xuất sắc của liên hoan cùng dàn nhạc giao hưởng, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng và trình chiếu hiện đại.

hon 1.300 thi sinh tham du lien hoan Am nhac quoc te crescendo - ha noi 2026 hinh anh 7
Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026 quy tụ hơn 1.300 thí sinh trong nước và quốc tế tham gia tranh tài.

Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026 sẽ bế mạc vào ngày 5/7 với lễ trao giải dành cho các thí sinh xuất sắc. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Sáng tạo của UNESCO như một điểm đến của các hoạt động âm nhạc và giao lưu văn hóa quốc tế.

 

Hải Hà/VOV.VN
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Từ mẫu ADN đến những cuộc trở về còn dang dở
Từ mẫu ADN đến những cuộc trở về còn dang dở

VOV.VN - Một mẫu ADN không chỉ mở ra hy vọng xác định danh tính, mà còn mở lối cho những cuộc đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ. Đó là thông điệp được lan tỏa trong chương trình "ADN - Hành trình nối lại mạch nguồn" diễn ra tối 30/6 tại Hà Nội, do Bộ Công an chỉ đạo, Cục Công tác Chính trị chủ trì tổ chức.

Từ mẫu ADN đến những cuộc trở về còn dang dở

Từ mẫu ADN đến những cuộc trở về còn dang dở

VOV.VN - Một mẫu ADN không chỉ mở ra hy vọng xác định danh tính, mà còn mở lối cho những cuộc đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ. Đó là thông điệp được lan tỏa trong chương trình "ADN - Hành trình nối lại mạch nguồn" diễn ra tối 30/6 tại Hà Nội, do Bộ Công an chỉ đạo, Cục Công tác Chính trị chủ trì tổ chức.

Các nhà làm phim Việt và quốc tế tăng kết nối bên lề DANAFF IV
Các nhà làm phim Việt và quốc tế tăng kết nối bên lề DANAFF IV

VOV.VN - Trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), Tiệc Kết nối Điện ảnh quy tụ đông đảo đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, nhà phát hành và nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Hoạt động hướng đến việc mở rộng kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh Việt Nam.

Các nhà làm phim Việt và quốc tế tăng kết nối bên lề DANAFF IV

Các nhà làm phim Việt và quốc tế tăng kết nối bên lề DANAFF IV

VOV.VN - Trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), Tiệc Kết nối Điện ảnh quy tụ đông đảo đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, nhà phát hành và nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Hoạt động hướng đến việc mở rộng kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh Việt Nam.

Báo SGGP ra mắt công trình báo chí dữ liệu về 50 năm Thành phố mang tên Bác
Báo SGGP ra mắt công trình báo chí dữ liệu về 50 năm Thành phố mang tên Bác

VOV.VN - Công trình báo chí dữ liệu đa phương tiện mang tên "50 năm Thành phố mang tên Bác - Rạng rỡ tên vàng: Những dấu ấn" là sản phẩm báo chí số hiện đại, trực quan, tái hiện hành trình 51 năm từ ngày đất nước thống nhất và 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo SGGP ra mắt công trình báo chí dữ liệu về 50 năm Thành phố mang tên Bác

Báo SGGP ra mắt công trình báo chí dữ liệu về 50 năm Thành phố mang tên Bác

VOV.VN - Công trình báo chí dữ liệu đa phương tiện mang tên "50 năm Thành phố mang tên Bác - Rạng rỡ tên vàng: Những dấu ấn" là sản phẩm báo chí số hiện đại, trực quan, tái hiện hành trình 51 năm từ ngày đất nước thống nhất và 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày hội Văn hóa Chăm lan tỏa giá trị di sản, kết nối phát triển
Ngày hội Văn hóa Chăm lan tỏa giá trị di sản, kết nối phát triển

VOV.VN - Thành công của Ngày hội Văn hóa Chăm không chỉ ở quy mô tổ chức hay số lượng giải thưởng, quan trọng hơn là các giá trị văn hóa Chăm được lan tỏa sâu rộng, nhiều di sản được tôn vinh, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngày hội Văn hóa Chăm lan tỏa giá trị di sản, kết nối phát triển

Ngày hội Văn hóa Chăm lan tỏa giá trị di sản, kết nối phát triển

VOV.VN - Thành công của Ngày hội Văn hóa Chăm không chỉ ở quy mô tổ chức hay số lượng giải thưởng, quan trọng hơn là các giá trị văn hóa Chăm được lan tỏa sâu rộng, nhiều di sản được tôn vinh, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Rực rỡ sắc màu Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI
Rực rỡ sắc màu Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 26 đến 28/6 tại tỉnh Khánh Hòa, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI quy tụ đồng bào Chăm đến từ 7 tỉnh, thành phố, tạo nên không gian rực rỡ sắc màu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết và lan tỏa giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Rực rỡ sắc màu Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI

Rực rỡ sắc màu Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 26 đến 28/6 tại tỉnh Khánh Hòa, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI quy tụ đồng bào Chăm đến từ 7 tỉnh, thành phố, tạo nên không gian rực rỡ sắc màu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết và lan tỏa giá trị di sản trong đời sống đương đại.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc