Đàm Vĩnh Hưng lột xác trong MV “Hello” triệu view sau 1 ngày ra mắt

Từng thừa nhận “không bao giờ chịu thua bọn trẻ”, Đàm Vĩnh Hưng đã chứng minh độ “chịu chơi” của mình khi tung ra MV “Hello” được đầu tư khủng về cả nhân lực lẫn sức lực với các ngôi sao tên tuổi trong làng giải trí cùng quá trình luyện tập suốt nhiều tháng ròng. Điều thú vị trong MV Hello lần này của Đàm Vĩnh Hưng là không chỉ các nghệ sĩ bỏ ra nhiều ngày liền để quay hình tại Hồ Tràm cùng với 100 vũ công mà họ còn không nhận bất kì cát- sê nào từ giọng ca Tan vỡ. Lý giải cho việc này, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ anh thường ‘chơi chiêu’ cho các đàn em nợ mình để khi ‘đòi’ thì họ không có lý do để từ chối. Mr Đàm cùng với Hoa hậu Hương Giang đã tạo nên cặp bài trùng ăn ý để kể về câu chuyện "tán gái" hài hước, hóm hỉnh nhưng cũng không kém phần tinh tế và lãng mạn. Tất cả các nghệ sĩ đều vào vai khá tròn trịa. Ca khúc Hello được Lương Bằng Quang sáng tác và “đo ni đóng giày” cho Đàm Vĩnh Hưng từ 2 năm trước. MV được Mr. Đàm ấp ủ suốt 5 tháng, quay liên tục trong vòng 48 giờ ở Hồ Tràm và do đạo diễn triệu view Đinh Hà Uyên Thư thực hiện. Chỉ chưa đến một ngày ra mắt gần 1,4 triệu lượt xem và lọt top MV được xem nhiều nhất tại Việt Nam. Đây là một khởi đầu thuận lợi, thành công của Đàm Vĩnh Hưng cũng như ekip thực hiện. Sản phẩm này cũng là dấu ấn mới trên hành trình âm nhạc không mệt mỏi của Mr. Đàm. Không phủ nhận việc ra mắt MV một phần vì lợi ích cá nhân khi đánh vào yếu tố thương mại nhưng nam ca sĩ không cho phép bản thân của mình quá dễ dãi với bản thân. Chính vì thế, ngay từng khâu tiến hành và thực hiện MV, anh luôn hướng đến sự hoàn hảo trong từng phân cảnh. Vì thế toàn bộ chi phí cho quá trình thực hiện Hello đến con số tiền tỷ. “Có thể đây là sự đầu tư và phải chịu lỗ ban đầu. Sản phẩm cứ đưa ra liên tục để khán giả sử dụng thử theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Cái nào chưa tốt, mình rút xuống và đưa cái tốt hơn. Đến khi họ tin được sản phẩm chất lượng thì họ sẽ quay lại tìm mình. Tôi sẽ gây chú ý bằng nhiều cách khác nhau” – Nam ca sĩ chia sẻ. Bên cạnh đó, theo tiết lộ từ chính Đàm Vĩnh Hưng, anh muốn đây là sản phẩm ghi dấu của mình với người hâm mộ và là "một đứa con tinh thần" sẽ theo suốt anh trong quá trình hoạt động nghệ thuật về sau. Tạo hình của Đàm Vĩnh Hưng trong MV khá trẻ so với tuổi thật của anh. Trang phục, phụ kiện đều có màu sắc chói, bắt mắt. “Một khi tôi đã làm thì không sợ, mà sợ thì không làm. Ai thương sẽ hiểu và bảo vệ mình, còn không thương rồi làm gì họ cũng ghét. Tôi không ăn mày tình cảm những người ghét mình. Khán giả của tôi có nhiều lứa tuổi nên tôi phải phục vụ hết”, Đàm Vĩnh Hưng cho biết./.

