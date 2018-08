Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ nụ hôn nồng cháy với Hương Giang trong MV mới

Tối ngày 1/8 tại TP.HCM, sự kiện ra mắt MV mới của Đàm Vĩnh Hưng mang tên Hello lập tức gây xôn xao giới truyền thông, khách mời và những khán giả đang có mặt. Không chỉ thế, buổi họp báo còn thu hút hàng loạt ngôi sao đình đám làng giải trí đến tham dự như: Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Quang Linh, Bảo Anh, Dương Triệu Vũ, Quốc Thiên, Vicky Nhung… Bảo Anh và Dương Triệu Vũ diện đồ trẻ trung. Hương Giang Idol nắm tay thân mật với hánh catwalk Sinon Loresca. Không bước trên thảm đỏ tiến thẳng vào sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng cùng các vũ công hát live ngay khi lộ diện. Với màn trình diễn ấn tượng trên thang cuốn cùng Hương Giang, Mr. Đàm thật sự gây choáng vì luôn độc đáo, mới lạ và khác người. Chưa hết tại buổi giới thiệu MV, như để chứng minh cho sự “lột xác” về âm nhạc của mình, nam ca sĩ “Vì anh là soái ca” còn trổ tài bắn rap cực chất trước hàng ngàn khán giả. Chia sẻ về đứa con tinh thần mang tên Hello, nam ca sĩ “Tình bơ vơ” cho biết: “Đây là 1 dòng nhạc mới, cách chơi mới của Hưng. Vì bản thân Hưng không bao giờ chịu ngồi yên, phải liên tục thay đổi và làm mới mình, thậm chí là không bao giờ chịu thua bọn trẻ”. Buổi họp báo cũng là dịp để Mr. Đàm “khoe” MV được đầu tư khủng suốt 5 tháng qua. Đó cũng là một sản phẩm âm nhạc bùng nổ và táo bạo hơn, khác hoàn toàn so với hình ảnh của 1 Đàm Vĩnh Hưng “chuyên trị” bolero hay những ca khúc trữ tình, sâu lắng. Được biết để có được MV hoàn chỉnh như thế, anh cùng giám đốc sáng tạo Lâm Thành Kim đã cùng nhau thảo luận và đưa ra lối đi mới ấn tượng hơn, để tạo nên cú nhảy vọt bất ngờ với đông đảo công chúng. Tiết lộ về lý do kết hợp các nhân vật đang làm mưa làm gió trong showbiz góp mặt trong MV mới, Đàm Vĩnh Hưng cho hay: “Những nhân vật Hưng mời xuất hiện đều là những người đang rất hot và được yêu mến, vậy nên đó sẽ là yếu tố giúp MV lần này bắt kịp trào lưu và thị hiếu âm nhạc, đồng thời Hưng cũng sẵn sàng thay đổi 1 góc nhỏ trong hình ảnh của mình để chiếm được cảm tình của các khán giả trẻ”. Được biết đây là ca khúc Lương Bằng Quang sáng tác và “đo ni đóng giày” cho Đàm Vĩnh Hưng từ 2 năm trước. Trong MV mới ra, một phân cảnh được xem là “đắt giá” nhất chính là nụ hôn nồng cháy của Mr. Đàm và Hoa hậu Hương Giang. Hương Giang chia sẻ, đây là kỉ niệm đáng nhớ nhất khi quay MV này vì trước đó cô không hề biết trong kịch bản sẽ có cảnh hôn. Mới lên sóng 4 tiếng, MV Hello đã cán mốc 200k view trên Youtube, một khởi đầu thuận lợi, thành công của Đàm Vĩnh Hưng cũng như ekip thực hiện./.

