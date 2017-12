Điểm lại những ca khúc nhạc Việt “hot” nhất năm 2017

"Lạc trôi" - Bài hát được sáng tác và thể hiện bởi chính Sơn Tùng với sự đồng hỗ trợ của nhà sản xuất Triple D. Ca khúc được phát hành lần đầu tiên trên hệ thống YouTube vào lúc 0:00 ngày 1/1/2017. "Lạc trôi" là sự kết hợp giữa âm hưởng của các nhạc cụ dân tộc và phong cách future bass. Video ca nhạc "Lạc trôi "được thực hiện theo phong cách cổ trang, được quay ở Lâm Đồng và là sự kết hợp giữa cổ trang và hiện đại. 78dc54a9abc2883b8d6790c4bec2d289/5a4458fc/2017_12_25/XYRoXghFZdWgp_chyMCtxg/Lac_Troi__Son_Tung_MTP_Lan_Song_Xanh_2016.mp4 "Xin Anh Đừng" tiếp tục là sự kết hợp thành công của “cặp bài trùng” Đông Nhi - Đỗ Hiếu. Đông Nhi cho biết MV "Xin anh đừng" là sản phẩm âm nhạc cô đầu tư kĩ lưỡng về cả âm nhạc lẫn hình ảnh. Ngoài ra, Đông Nhi còn hóa thân thành cô gái bị giằng xé cảm xúc khi bị người yêu phản bội trong MV. 4134af6fccb68bd4c3e04755a1314d53/5a4458fc/2017_12_25/XYRoXghFZdWgp_chyMCtxg/Xin_Anh_Dung__Dong_Nhi_Official_MV.mp4 Ngay từ khi tung ra teaser audio ngắn ngủi, ca khúc mới "Có em chờ" của Min đã nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả vì nội dung dễ thương và giai điệu cực kì bắt tai. Bài hát là bức tranh đẹp về câu chuyện tình yêu ngọt ngào và bình dị. Với giọng hát tình cảm ngọt ngào và cá tính, có thể nói rằng, Min như một cơn gió lạ, một hình tượng mới của giới nghệ thuật Việt Nam, đang từng bước khẳng định được chính mình với sự ủng hộ của thế hệ trẻ. 6be8d63edeebaecc692e544035c5b612/5a4458fc/2017_12_25/XYRoXghFZdWgp_chyMCtxg/CO_EM_CHO__OFFICIAL_MV_FULL__MIN_FT_MR_A.mp4 "Nơi này có anh" chính thức được Sơn Tùng cho ra mắt vào lúc 0:00 ngày 14/2/2017 nhân dịp Valentine. Ca khúc mang phong cách pop và R&B kể về câu chuyện tình yêu của cặp đôi từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Có những thời điểm khó khăn tưởng chừng phải xa nhau nhưng sau tất cả, bằng tình yêu chân thật nhất hai người vẫn bên cạnh nhau và viết nên câu chuyện ngọt ngào. Chỉ sau 1 ngày được tung ra, teaser này đã cán mốc 1 triệu lượt xem, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. a8490b24fa8c277d8ee06dbaf06a41c4/5a4458fc/2017_12_25/XYRoXghFZdWgp_chyMCtxg/NOI_NAY_CO_ANH__OFFICIAL_MUSIC_VIDEO__SON_TUNG_MTP.mp4 "Đi về đâu" là sáng tác của Tiên Tiên ra mắt hồi tháng 1/2017 với nội dung xoay quanh nỗi đau của một cô gái có tình yêu tan vỡ, không thể hàn gắn và luôn mang trong mình nỗi nhớ về người yêu. Tiên Tiên trở thành "hiện tượng âm nhạc" khi ra mắt các ca khúc do chính mình sáng tác cũng như thể hiện và "Đi về đâu" cũng vậy. 20cc65d3aad1b439839a057af1723a62/5a4458fc/2017_12_25/XYRoXghFZdWgp_chyMCtxg/Tien_Tien__Di_ve_dau_Official_MV.mp4 “Em gái mưa” là chủ đề nằm trong album cùng tên của ca sĩ Hương Tràm, do nhạc sĩ Mr. Siro sáng tác dành riêng cho nữ ca sĩ. Bài hát nói về tình cảm trong sáng của cô gái dành cho một chàng trai, nhưng anh chỉ coi cô là em gái. Ca từ bài hát theo hơi hướm gần gũi, đời thường. "Em gái mưa" kể từ khi ra mắt đã trở thành bài hát "hot" trên các trang ca nhạc trực tuyến. e984e079df364f8efb73dc77ac7c81e0/5a4458fc/2017_12_25/XYRoXghFZdWgp_chyMCtxg/Huong_Tram__Em_Gai_Mua_Official_MV.mp4 Sáng 15/10, trên kênh Youtube của ca sĩ Mỹ Tâm, bản chính thức MV Đừng hỏi em (Don’t ask me) được phát hành, đây cũng là ca khúc do chính “họa mi” sáng tác, hòa âm phối khí bởi Khắc Hưng. Câu chuyện kể về mối tình xúc động giữa “cô giáo” Mỹ Tâm và “chàng sĩ quan chỉ huy” Mai Tài Phến. Do xảy ra hiểu lầm nên hai người chia tay, cho đến lúc gặp lại, chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện thì cũng là lúc Mỹ Tâm hy sinh vì người yêu. MV lấy bối cảnh làng quê thời chiến, được thể hiện bằng gam màu trầm tạo nên vẻ cũ kĩ, nhuốm màu thời gian cộng với những âm thanh, hình ảnh về máy bay chiến đấu, tiếng đạn bom... gợi lên nhiều cảm xúc. e263adaea79087fae4403845f4356e80/5a4458fc/2017_12_25/XYRoXghFZdWgp_chyMCtxg/DUNG_HOI_EM_DONT_ASK_ME__MY_TAM_Audio.mp4 "Yêu 5" là sản phẩm được nhạc sĩ, ca sĩ Rhymastic tung ra hồi tháng 4/2017. Với giai điệu bắt tai, lời bài hát sâu sắc đậm chất underground, ca khúc lập tức tạo nên cơn sốt trong cộng đồng nghe nhạc Việt Nam. Nội dung MV xây dựng câu chuyện tình yêu của một đôi trẻ sau một cuộc cãi vã. Họ bị đánh thức, bị mê hoặc bởi một thứ giai điệu huyền bí. Điều này đưa họ quay lại với những ký ức vui vẻ ngày mới quen nhau hay những khoảnh khắc nóng bỏng khi gần gũi. 5e43e9190154b16df89adee8cf27f388/5a4458fc/2017_12_25/XYRoXghFZdWgp_chyMCtxg/Lyrics__YEU_5__Rhymastic.mp4 "1234" là sự kết hợp mới giữa nhạc sỹ Nguyễn Đình Vũ và ca sỹ Chi Dân, ra mắt hồi đầu tháng 7/2017. Nội dung bài hát xoáy sâu vào cảm xúc của một chàng trai sau chia tay, 1 2 3 4 là khoảng thời gian anh nghĩ về cô gái anh từng yêu, không chỉ 3, 4 ngày mà còn nhiều ngày sau nữa hình bóng cô vẫn luôn trong tâm trí anh. 3503afcf64cbf50ca8cbbcb7550ded72/5a4458fc/2017_12_25/XYRoXghFZdWgp_chyMCtxg/1234__OFFICIAL_MV_FULL__CHI_DAN_MV_HD.mp4 Ngày 17/7, ca sĩ Mỹ Tâm đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi ra mắt MV "Đâu chỉ riêng em" với những hình ảnh, âm nhạc đầy tâm trạng. Lời bài hát kể về câu chuyện cô gái âm thầm chịu đựng chuyện người yêu mình có người thứ ba, cô chỉ lặng im và dõi theo và không nói gì cho đến khi không thể chịu nổi và òa khóc trong đau khổ. Sau tất cả cô hiểu rằng những gì mình có hay những lời nói yêu thương của người mình yêu họ đều không chỉ dành cho mình cô mà còn dành cho người khác, những gì cô muốn là một lời chia tay và kết thúc chuyện tình buồn này. 09742651c35eb665f794f4d600ec0e6c/5a4458fc/2017_12_25/XYRoXghFZdWgp_chyMCtxg/MY_TAM__DAU_CHI_RIENG_EM_MV_ONE_SHOT_CLOSEUP.mp4 Tối 8/11, nữ ca sĩ Bảo Anh vừa cho ra mắt MV "Sống xa anh chẳng dễ dàng" với sự đầu tư và chuẩn bị kĩ lưỡng. Lấy ý tưởng từ câu chuyện tình buồn của ma nữ mượn xác người phàm để được bên cạnh người mình yêu, sản phẩm mới của Bảo Anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của người dùng mạng. Đây là lần hợp tác thứ ba giữa cô và nhạc sĩ Mr. Siro sau hai bản hit đình đám "Yêu một người vô tâm" và "Trái tim em cũng biết đau". 828c811e010a5e62752d44d3d20b62f0/5a4458fc/2017_12_25/XYRoXghFZdWgp_chyMCtxg/Song_Xa_Anh_Chang_De_Dang__Lyrics_Video__Bao_Anh_ft_Mr_Siro.mp4 Sau khi phát hành 2 tuần kể từ đầu tháng 11, MV "Em ngày xưa khác rồi" - Hiền Hồ đã đạt hơn 1 triệu lượt xem trên Youtube và có hơn 4 triệu lượt nghe trên trang nghe nhạc trực tuyến Zing mp3. Ra mắt MV cùng thời điểm các ngôi sao ca nhạc tên tuổi ra các sản phẩm âm nhạc, "Em ngày xưa khác rồi" tuy không "ầm ĩ" nhưng cũng đang dần chiếm được tình cảm của khán giả. ee3bda42a4e40dc6608ed27bc3132d54/5a4458fc/2017_12_25/XYRoXghFZdWgp_chyMCtxg/Em_Ngay_Xua_Khac_Roi__Official_MV__Hien_Ho.mp4 "Xin đừng lặng im" là một bản ballad ngọt ngào, đầy cảm xúc do nhạc sĩ Dương Khắc Linh "đo ni đóng giày" với chất giọng của Soobin Hoàng Sơn, ra mắt hồi tháng 8 vừa qua. Bản ballad ngọt ngào chứa đựng những ca từ nói về cảm xúc khi yêu của một chàng trai, nhanh chóng chiếm được cảm tình của người nghe. 962b6f5a810a3555e6d1f9f45c4e4b90/5a4458fc/2017_12_25/XYRoXghFZdWgp_chyMCtxg/SOOBIN_HOANG_SON__XIN_DUNG_LANG_IM__Official_Audio_Lyrics__Hong_An_Entertainment.mp4 “Cánh hoa tàn” là bản nhạc phim chính của bộ phim “Mẹ chồng”, đây là một bản ballad nhẹ nhàng mang đậm nét buồn thương, chua xót và có hơi hướng hoài cổ. Sau “Em gái mưa” đây là ca khúc tiếp theo được Hương Tràm lựa chọn để ra mắt khán giả hồi đầu tháng 12 và nhanh chóng nhận được những phản hồi rất tích cực. 8103f087a0203be73d986a0ea929abd6/5a4458fc/2017_12_25/XYRoXghFZdWgp_chyMCtxg/CANH_HOA_TAN__HUONG_TRAM__ME_CHONG_OST__OFFICIAL_MV.mp4 Mỹ Tâm vừa cho ra mắt ca khúc "Nếu có buông tay" được sáng tác bởi nhạc sĩ Khắc Hưng. Nội dung ca khúc kể về câu chuyện buồn với những vụn vỡ trong tình yêu. Ca khúc "Nếu có buông tay" chạm đến trái tim của nhiều người với những câu từ da diết, khiến fan "phát sốt". f049505d5b647b8795a10df9242c0d25/5a4458fc/2017_12_25/XYRoXghFZdWgp_chyMCtxg/MY_TAM__NEU_CO_BUONG_TAY_IF_YOU_LET_GO_Audio.mp4

"Lạc trôi" - Bài hát được sáng tác và thể hiện bởi chính Sơn Tùng với sự đồng hỗ trợ của nhà sản xuất Triple D. Ca khúc được phát hành lần đầu tiên trên hệ thống YouTube vào lúc 0:00 ngày 1/1/2017. "Lạc trôi" là sự kết hợp giữa âm hưởng của các nhạc cụ dân tộc và phong cách future bass. Video ca nhạc "Lạc trôi "được thực hiện theo phong cách cổ trang, được quay ở Lâm Đồng và là sự kết hợp giữa cổ trang và hiện đại. "Xin Anh Đừng" tiếp tục là sự kết hợp thành công của “cặp bài trùng” Đông Nhi - Đỗ Hiếu. Đông Nhi cho biết MV "Xin anh đừng" là sản phẩm âm nhạc cô đầu tư kĩ lưỡng về cả âm nhạc lẫn hình ảnh. Ngoài ra, Đông Nhi còn hóa thân thành cô gái bị giằng xé cảm xúc khi bị người yêu phản bội trong MV. Ngay từ khi tung ra teaser audio ngắn ngủi, ca khúc mới "Có em chờ" của Min đã nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả vì nội dung dễ thương và giai điệu cực kì bắt tai. Bài hát là bức tranh đẹp về câu chuyện tình yêu ngọt ngào và bình dị. Với giọng hát tình cảm ngọt ngào và cá tính, có thể nói rằng, Min như một cơn gió lạ, một hình tượng mới của giới nghệ thuật Việt Nam, đang từng bước khẳng định được chính mình với sự ủng hộ của thế hệ trẻ. "Nơi này có anh" chính thức được Sơn Tùng cho ra mắt vào lúc 0:00 ngày 14/2/2017 nhân dịp Valentine. Ca khúc mang phong cách pop và R&B kể về câu chuyện tình yêu của cặp đôi từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Có những thời điểm khó khăn tưởng chừng phải xa nhau nhưng sau tất cả, bằng tình yêu chân thật nhất hai người vẫn bên cạnh nhau và viết nên câu chuyện ngọt ngào. Chỉ sau 1 ngày được tung ra, teaser này đã cán mốc 1 triệu lượt xem, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. "Đi về đâu" là sáng tác của Tiên Tiên ra mắt hồi tháng 1/2017 với nội dung xoay quanh nỗi đau của một cô gái có tình yêu tan vỡ, không thể hàn gắn và luôn mang trong mình nỗi nhớ về người yêu. Tiên Tiên trở thành "hiện tượng âm nhạc" khi ra mắt các ca khúc do chính mình sáng tác cũng như thể hiện và "Đi về đâu" cũng vậy. “Em gái mưa” là chủ đề nằm trong album cùng tên của ca sĩ Hương Tràm, do nhạc sĩ Mr. Siro sáng tác dành riêng cho nữ ca sĩ. Bài hát nói về tình cảm trong sáng của cô gái dành cho một chàng trai, nhưng anh chỉ coi cô là em gái. Ca từ bài hát theo hơi hướm gần gũi, đời thường. "Em gái mưa" kể từ khi ra mắt đã trở thành bài hát "hot" trên các trang ca nhạc trực tuyến. Sáng 15/10, trên kênh Youtube của ca sĩ Mỹ Tâm, bản chính thức MV Đừng hỏi em (Don’t ask me) được phát hành, đây cũng là ca khúc do chính “họa mi” sáng tác, hòa âm phối khí bởi Khắc Hưng. Câu chuyện kể về mối tình xúc động giữa “cô giáo” Mỹ Tâm và “chàng sĩ quan chỉ huy” Mai Tài Phến. Do xảy ra hiểu lầm nên hai người chia tay, cho đến lúc gặp lại, chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện thì cũng là lúc Mỹ Tâm hy sinh vì người yêu. MV lấy bối cảnh làng quê thời chiến, được thể hiện bằng gam màu trầm tạo nên vẻ cũ kĩ, nhuốm màu thời gian cộng với những âm thanh, hình ảnh về máy bay chiến đấu, tiếng đạn bom... gợi lên nhiều cảm xúc. "Yêu 5" là sản phẩm được nhạc sĩ, ca sĩ Rhymastic tung ra hồi tháng 4/2017. Với giai điệu bắt tai, lời bài hát sâu sắc đậm chất underground, ca khúc lập tức tạo nên cơn sốt trong cộng đồng nghe nhạc Việt Nam. Nội dung MV xây dựng câu chuyện tình yêu của một đôi trẻ sau một cuộc cãi vã. Họ bị đánh thức, bị mê hoặc bởi một thứ giai điệu huyền bí. Điều này đưa họ quay lại với những ký ức vui vẻ ngày mới quen nhau hay những khoảnh khắc nóng bỏng khi gần gũi. "1234" là sự kết hợp mới giữa nhạc sỹ Nguyễn Đình Vũ và ca sỹ Chi Dân, ra mắt hồi đầu tháng 7/2017. Nội dung bài hát xoáy sâu vào cảm xúc của một chàng trai sau chia tay, 1 2 3 4 là khoảng thời gian anh nghĩ về cô gái anh từng yêu, không chỉ 3, 4 ngày mà còn nhiều ngày sau nữa hình bóng cô vẫn luôn trong tâm trí anh. Ngày 17/7, ca sĩ Mỹ Tâm đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi ra mắt MV "Đâu chỉ riêng em" với những hình ảnh, âm nhạc đầy tâm trạng. Lời bài hát kể về câu chuyện cô gái âm thầm chịu đựng chuyện người yêu mình có người thứ ba, cô chỉ lặng im và dõi theo và không nói gì cho đến khi không thể chịu nổi và òa khóc trong đau khổ. Sau tất cả cô hiểu rằng những gì mình có hay những lời nói yêu thương của người mình yêu họ đều không chỉ dành cho mình cô mà còn dành cho người khác, những gì cô muốn là một lời chia tay và kết thúc chuyện tình buồn này. Tối 8/11, nữ ca sĩ Bảo Anh vừa cho ra mắt MV "Sống xa anh chẳng dễ dàng" với sự đầu tư và chuẩn bị kĩ lưỡng. Lấy ý tưởng từ câu chuyện tình buồn của ma nữ mượn xác người phàm để được bên cạnh người mình yêu, sản phẩm mới của Bảo Anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của người dùng mạng. Đây là lần hợp tác thứ ba giữa cô và nhạc sĩ Mr. Siro sau hai bản hit đình đám "Yêu một người vô tâm" và "Trái tim em cũng biết đau". Sau khi phát hành 2 tuần kể từ đầu tháng 11, MV "Em ngày xưa khác rồi" - Hiền Hồ đã đạt hơn 1 triệu lượt xem trên Youtube và có hơn 4 triệu lượt nghe trên trang nghe nhạc trực tuyến Zing mp3. Ra mắt MV cùng thời điểm các ngôi sao ca nhạc tên tuổi ra các sản phẩm âm nhạc, "Em ngày xưa khác rồi" tuy không "ầm ĩ" nhưng cũng đang dần chiếm được tình cảm của khán giả. "Xin đừng lặng im" là một bản ballad ngọt ngào, đầy cảm xúc do nhạc sĩ Dương Khắc Linh "đo ni đóng giày" với chất giọng của Soobin Hoàng Sơn, ra mắt hồi tháng 8 vừa qua. Bản ballad ngọt ngào chứa đựng những ca từ nói về cảm xúc khi yêu của một chàng trai, nhanh chóng chiếm được cảm tình của người nghe. “Cánh hoa tàn” là bản nhạc phim chính của bộ phim “Mẹ chồng”, đây là một bản ballad nhẹ nhàng mang đậm nét buồn thương, chua xót và có hơi hướng hoài cổ. Sau “Em gái mưa” đây là ca khúc tiếp theo được Hương Tràm lựa chọn để ra mắt khán giả hồi đầu tháng 12 và nhanh chóng nhận được những phản hồi rất tích cực. Mỹ Tâm vừa cho ra mắt ca khúc "Nếu có buông tay" được sáng tác bởi nhạc sĩ Khắc Hưng. Nội dung ca khúc kể về câu chuyện buồn với những vụn vỡ trong tình yêu. Ca khúc "Nếu có buông tay" chạm đến trái tim của nhiều người với những câu từ da diết, khiến fan "phát sốt".