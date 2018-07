“Fake Love” của BTS sẽ chính thức được phát tại bán kết World Cup

Vừa qua, tài khoản Twitter chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố kết quả bình chọn những bài hát sẽ được phát tại các trận cầu còn lại của World Cup 2018.

Với gần 5 triệu lượt bình chọn, 4 ca khúc chiến thắng là "We Will Rock You" của Queen, "Thunder" của Imagine Dragons với hai đại diện đến từ xứ sở kim chi là "Fake Love" của BTS và "Power" của Exo.

FIFA World Cup công bố 4 bài hát trong đó có "Fake Love" của BTS sẽ được phát tại các trận cầu còn lại của World Cup 2018.

Tuy rằng sự xuất hiện của "Fake Love" trong cuộc bình chọn đã gây nhiều phản ứng dữ dội vì giai điệu và nội dung nói về tình yêu tan vỡ có phần u ám, buồn bã và bị đánh giá là không phù hợp với tinh thần trong các trận đấu bóng.

Nhưng với lượng fan hùng hậu, nhóm nhạc nam của Hàn Quốc BTS đã giành ưu thế hơn so với các ứng viên còn lại. "Fake Love" của BTS và "Power" của EXO đã giành được 48% phiếu trên tổng số 3.323.207 phiếu bầu vượt qua hai bản EDM đình đám "Mi Gente" và "The Middle".

Nhóm nhạc BTS có sức công phá mạnh mẽ trong các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

Bản hit "Fake Love" được BTS phát hành vào giữa tháng 5. Không chỉ thống trị bảng xếp hạng trong nước, ca khúc còn lọt top 10 Billboard Hot 100.

Với sức công phá mạnh mẽ, BTS từng đánh bại các tên tuổi như Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, và Shawn Mendes để rinh về giải "Top Social Artist" - hạng mục giành cho nghệ sĩ có sức lan tỏa nhất trên mạng xã hội tại lễ trao giải Billboard Music Awards 2018 ở Mỹ./.

