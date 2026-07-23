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“Hàng bia trắng” chạm đến ký ức về những người lính chưa trở về

Thứ Năm, 08:47, 23/07/2026
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VOV.VN - Tại chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa" diễn ra tối 22/7, ca khúc "Hàng bia trắng" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung qua phần thể hiện của Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy đã để lại nhiều xúc động. Nữ ca sĩ tiết lộ cô bật khóc khi lần đầu đọc ca từ của tác phẩm.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa" diễn ra tối 22/7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và được truyền hình trực tiếp trên VTV2 đã mang đến nhiều tiết mục giàu cảm xúc. Trong đó, ca khúc "Hàng bia trắng" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung qua phần thể hiện của Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy để lại nhiều dư âm với khán giả.

 

Là một trong những điểm nhấn của chương trình, "Hàng bia trắng" không lựa chọn cách kể về chiến tranh bằng những hình tượng người anh hùng nơi chiến trận hay những lời ca mang tính khẳng định. Thay vào đó, tác phẩm được xây dựng theo mạch trữ tình, dẫn dắt người nghe bước vào hành trình tìm kiếm ký ức và sự tri ân dành cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mở đầu bằng những câu hát:

"Em vẫn lại đi tìm
Giữa hàng hàng bia trắng
Có phải anh đang nằm..."

Ca khúc gợi lên hình ảnh những dãy mộ liệt sĩ trải dài trong không gian tĩnh lặng. Hình tượng "hàng bia trắng" trở thành biểu tượng cho ký ức về những người lính đã hy sinh, trong đó có rất nhiều người vẫn chưa xác định được danh tính.

Từ hình ảnh ấy, bài hát tiếp tục dẫn dắt cảm xúc qua ca từ:

"Anh đã thành đất mẹ
Chẳng để lại tên đường
Không bảng vàng bia đá
Chẳng nét mực ghi danh..."

hang bia trang cham den ky uc ve nhung nguoi linh chua tro ve hinh anh 1
Tiết mục "Hàng bia trắng" mang đến nhiều cảm xúc trong chương trình hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Theo nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, tác phẩm được viết bằng những ngôn từ gần gũi, không cầu kỳ nhưng chất chứa nhiều suy tư. Thay vì khắc họa sự hy sinh bằng những hình ảnh bi tráng, ca khúc lựa chọn cách kể nhẹ nhàng như lời thủ thỉ giữa không gian nghĩa trang, để từ đó khơi gợi lòng biết ơn và sự trân trọng của thế hệ hôm nay.

Điểm nhấn cảm xúc của bài hát nằm ở phần cuối với chuỗi câu hỏi liên tiếp:

"Anh tên gì anh hỡi?
Anh nằm mộ số mấy?
Anh có biết bạn anh?
Sao chẳng trả lời em?"

hang bia trang cham den ky uc ve nhung nguoi linh chua tro ve hinh anh 2

Những câu hỏi không có lời đáp ấy gợi lên nỗi day dứt về những người lính vẫn chưa được xác định danh tính, đồng thời nhắc nhở người đang sống tiếp tục gìn giữ ký ức và trân trọng giá trị của hòa bình.

Đảm nhận phần thể hiện tác phẩm, ca sĩ Thu Thủy cho biết đây là một trải nghiệm đặc biệt đối với chị. Là Quán quân Sao Mai 2017 và hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, nữ ca sĩ đã không giấu được xúc động ngay từ khi tiếp cận ca khúc.

Thu Thủy chia sẻ: "Khi nhận tác phẩm từ nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và cầm bản ký âm trong phòng thu, Thủy đã phải dành tới 15-20 phút đầu chỉ để đọc ca từ, trấn tĩnh lại vì quá xúc động và đã bật khóc. Ca từ của bài hát gần gũi, đời thường nhưng chạm rất sâu. Càng hát, Thủy càng cảm nhận được tâm tư sâu lắng mà tác giả gửi gắm. Là một người lính, một nghệ sĩ Quân đội, Thủy hát bài hát này bằng tất cả sự tri ân, lòng biết ơn chân thành nhất gửi tới các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống".

hang bia trang cham den ky uc ve nhung nguoi linh chua tro ve hinh anh 3
Thu Thủy cho biết cô đã bật khóc khi lần đầu đọc ca từ ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, "Hàng bia trắng" là tác phẩm được ông ấp ủ với mong muốn gửi gắm những trăn trở về sự hy sinh thầm lặng của các anh hùng liệt sĩ. Từ những ca từ giản dị, bài hát hướng đến việc khơi dậy lòng biết ơn và sự tưởng nhớ của người nghe đối với những người con đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước.

Việc "Hàng bia trắng" được lựa chọn biểu diễn trong chương trình "Một thời hoa lửa" càng trở nên ý nghĩa khi cả nước đang triển khai đợt cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những giai điệu lắng đọng của ca khúc không chỉ là lời tri ân gửi tới các anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử, tiếp tục hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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