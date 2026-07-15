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Hội Âm nhạc Hà Nội giới thiệu ca khúc mới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thứ Tư, 19:04, 15/07/2026
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VOV.VN - Sáng 15/7, Hội Âm nhạc Hà Nội giới thiệu loạt ca khúc mới với chủ đề "Đất nước gọi tên anh". Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hội Âm nhạc Hà Nội mang đến không gian nghệ thuật sâu lắng qua 7 tác phẩm mới của các nhạc sĩ trong chương trình tháng 7 với chủ đề "Đất nước gọi tên anh". Mỗi ca khúc là một tiếng lòng tri ân, một nén tâm hương thành kính dâng lên anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.

hoi Am nhac ha noi gioi thieu ca khuc moi ky niem ngay thuong binh - liet si hinh anh 1
Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức chương trình giới thiệu tác phẩm mới với chủ đề "Đất nước gọi tên anh".

Mở đầu chương trình là nén tâm hương thành kính gửi tới những anh hùng liệt sĩ khuyết danh, ca khúc "Những ngôi mộ không tên" của nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí. Tiếp nối mạch cảm xúc là những giai điệu da diết của "Cỏ thầm hát" (Nhạc: Đặng Tài Tuệ, Lời thơ: Hồng Thu) qua giọng ca của NSƯT Minh Quang và ca khúc "Tháng tư ơi nỗi nhớ" của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hồ do NSƯT Liên Hương thể hiện.

Chương trình cũng giới thiệu những góc tiếp cận nghệ thuật độc đáo như tác phẩm "Bao mùa rẫy nhớ anh” của Duy Thịnh (thể hiện: công nghệ AI), mang âm hưởng núi rừng đại ngàn về đề tài người lính.

Ca khúc khép lại chương trình mang tên "Việt Nam vươn mình kỷ nguyên mới" của Nhạc sĩ Phi Thường, thể hiện khát vọng vươn tầm của dân tộc trên nền tảng tri ân quá khứ.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội chia sẻ: “Tháng 7 luôn là khoảng thời gian đặc biệt thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam. Năm nay, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chúng tôi hy vọng đây sẽ là một hoạt động thiết thực của Hội Âm nhạc Hà Nội để hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội cho biết: "Chúng tôi muốn dùng âm nhạc như chiếc cầu nối tinh thần, đồng hành cùng chiến dịch đầy nhân văn của Đảng và Nhà nước. Mỗi tác phẩm trong chương trình "Đất nước gọi tên anh" chính là lời tri ân sâu sắc nhất dâng lên những người con ưu tú đã hiến dâng thân mình cho Tổ quốc”.

Yên Minh/VOV.VN
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