Nhân dịp ngày Văn hoá Việt Nam 24/11, Hoàng Bách chính thức phát hành MV “Chung mái nhà Việt Nam”. Thông qua ca khúc, nam ca sĩ gửi gắm thông điệp về tình đồng bào, niềm tự hào nguồn cội và tinh thần đoàn kết của người Việt Nam.

Thay vì lựa chọn hình thức quay hình thông thường, Hoàng Bách và ê-kíp thực hiện MV theo phong cách hoạt hình, sử dụng những đường nét, hình ảnh lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ làm ngôn ngữ mỹ thuật chủ đạo.

Mẹ 85 tuổi của Hoàng Bách tham gia hát bè cùng con trai và các cháu nội.

Hoàng Bách gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào nguồn cội và tinh thần đoàn kết dân tộc qua âm nhạc.

MV tái hiện nhiều câu chuyện quen thuộc trong lịch sử và văn hóa Việt Nam, từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ đến hình tượng Thánh Gióng, An Dương Vương, Đinh Bộ Lĩnh, Yết Kiêu, Dã Tượng. Những hình ảnh voi chín ngà, gà chín cựa trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh cũng được đưa vào sản phẩm.

Hoàng Bách cho biết anh đặc biệt yêu thích cách những câu chuyện mang màu sắc sử thi được tái hiện bằng nét vẽ dân gian gần gũi. Nam ca sĩ dành khoảng nửa năm cùng đội ngũ hoạt hình xây dựng ý tưởng, thực hiện từng nét vẽ và tìm kiếm cách kể chuyện phù hợp. Anh mong muốn MV gợi lại ký ức tuổi thơ, đồng thời giúp khán giả cảm nhận lịch sử dân tộc qua một ngôn ngữ nghệ thuật mới.

Đáng chú ý, “Chung mái nhà Việt Nam” còn có sự tham gia của các thành viên trong gia đình Hoàng Bách ở phần hát bè, hợp xướng. Mẹ nam ca sĩ - bà Thục An, năm nay 85 tuổi - cũng góp giọng cùng con trai và các cháu nội.

Hoàng Bách tiết lộ anh đã dành nhiều thời gian thuyết phục các con tham gia dự án. Khi ngày càng trưởng thành và có những hoạt động riêng, các con của nam ca sĩ có phần ngại ngùng khi xuất hiện trong MV. Tuy nhiên, sau khi hiểu được ý nghĩa của ca khúc đối với bố, các con đã vui vẻ đồng ý.

“Bách rất thích cảm giác khi biểu diễn trên sân khấu, nghe thấy giọng hát của từng thành viên vang lên và có cảm giác như cả gia đình đang cùng mình đi diễn”, nam ca sĩ chia sẻ.

Trước khi chính thức phát hành, “Chung mái nhà Việt Nam” đã được Hoàng Bách trình diễn trên hàng chục sân khấu tại nhiều tỉnh, thành.

Kể từ khi thực hiện EP “Lời trái tim Việt Nam” năm 2025, Hoàng Bách dành nhiều thời gian đọc sách về lịch sử, văn hóa, đồng thời tận dụng những chuyến lưu diễn để tìm hiểu đời sống và bản sắc của từng vùng miền. Những trải nghiệm này trở thành chất liệu để anh tiếp tục sáng tác về quê hương, đất nước.

“Qua đó, Bách nhận ra văn hóa Việt Nam được kết tinh từ rất nhiều điều gần gũi: nụ cười, lối sống, ẩm thực, âm nhạc và đặc biệt là cách con người đối xử với nhau. Chính những trải nghiệm thực tế ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để tôi tiếp tục đưa chất liệu truyền thống vào âm nhạc đương đại, kể những câu chuyện về đất nước bằng góc nhìn gần gũi và giàu cảm xúc hơn”, Hoàng Bách bày tỏ.