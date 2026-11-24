Từ 21 giờ đến 21 giờ 15, pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp được trình diễn tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh. Những chùm pháo sáng trên nền trời đêm, khép lại một ngày với nhiều hoạt động tham quan, vui chơi và trải nghiệm văn hóa tại TP.HCM.

Đúng 21h, những chùm pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp được trình diễn tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn, phường An Khánh. Rất đông người dân và du khách đứng xem, thưởng lãm màn bắn pháo hoa rực rỡ tại khu vực vòng xoay công trường Mê Linh ở trung tâm TP.HCM.

Một nhóm du khách đến từ Đức bày tỏ niềm vui khi được hòa vào không khí lễ hội tại TP.HCM. Trong chuyến đi, họ đã tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, khám phá thành phố bằng xe buýt và đi thuyền tại Đồng bằng sông Cửu Long. Các du khách cũng ấn tượng với ẩm thực và sự thân thiện của người dân nơi họ đặt chân đến và người Việt Nam nói chung.

"Chúng tôi đến từ Đức và đang đi nghỉ tại TP.HCM. Thật tuyệt vời. Hôm nay, nhiều người rất vui. Chúng tôi vừa xem pháo hoa, rất đẹp và tuyệt vời. Cảm ơn vì những khoảnh khắc đáng nhớ này", nhóm du khách Đức chia sẻ.

Cùng thời điểm, hai điểm tại công viên, phố đi bộ Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một và quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu cũng tổ chức bắn pháo hoa.

Trước màn trình diễn, người dân và du khách có nhiều lựa chọn thưởng thức nghệ thuật tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc – Sắc màu văn hóa Việt.

Những chùm pháo sáng trên nền trời đêm TP.HCM. (Ảnh: Lê Tiến)

Các hoạt động gồm hòa tấu của ban nhạc dân tộc Sắc Việt, chương trình cải lương do Nhà hát Cao Văn Lầu thực hiện và chương trình nghệ thuật “Thành phố tôi yêu”. Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam cũng được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình, với một điểm cầu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tại khu vực phía trước trụ sở UBND TP.HCM, chương trình trình chiếu 3D mapping mang đến trải nghiệm hình ảnh, ánh sáng trên bề mặt kiến trúc toà nhà trụ sở HĐND - UBND TP.HCM. Cùng với pháo hoa bên sông, các hoạt động tạo nên không gian thưởng thức văn hóa, nghệ thuật đa dạng cho người dân và du khách trong tối 24/11.

*Một số hình ảnh khác:

Cùng thời điểm, hai điểm tại công viên, phố đi bộ Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một và quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu cũng tổ chức bắn pháo hoa. (Ảnh: Lê Tiến)

Nhiều du khách quốc tế hòa vào không khí lễ hội tại TP.HCM.

Người dân và du khách giơ điện thoại ghi lại những khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên sông Sài Gòn.

Màn pháo hoa góp thêm sắc màu cho Ngày Văn hoá Việt Nam với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại TP.HCM.

Người dân và du khách thưởng lãm pháo hoa từ khu vực bờ sông Sài Gòn.

Những chùm pháo rực rỡ, khép lại một ngày với nhiều hoạt động tham quan, vui chơi và trải nghiệm văn hóa tại TP.HCM.