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Hoàng Dũng, Bùi Công Nam góp mặt trong concert Quốc Thiên tại Hà Nội

Thứ Năm, 08:46, 29/10/2026
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VOV.VN - Sau khi các hạng vé mở bán trước đó được thông báo đã hết, concert Skynote - The Reflection Day 2 của Quốc Thiên công bố mở thêm một số ghế giới hạn. Hoàng Dũng và Bùi Công Nam là hai khách mời sẽ xuất hiện trong đêm nhạc diễn ra cuối tháng 11 tại Hà Nội.

Ban tổ chức Skynote - The Reflection Day 2 vừa công bố hai nghệ sĩ khách mời của chương trình là Hoàng Dũng và Bùi Công Nam. Đồng thời, chương trình sẽ mở bán bổ sung một số lượng ghế ngồi giới hạn sau khi toàn bộ các hạng vé trong đợt mở bán trước đó được thông báo đã bán hết.

Theo Quốc Thiên, việc vé được khán giả đón nhận từ sớm, khi danh sách khách mời và các tiết mục của chương trình chưa được công bố, khiến anh càng chịu nhiều áp lực trong quá trình chuẩn bị.

hoang dung, bui cong nam gop mat trong concert quoc thien tai ha noi hinh anh 1
Hoàng Dũng, Bùi Công Nam góp mặt trong concert của Quốc Thiên.

“Bán hết vé không có nghĩa là hết áp lực, mà áp lực lúc này còn lớn hơn rất nhiều. Khán giả mua vé khi chưa biết khách mời hay danh mục bài hát nghĩa là họ trao trọn sự tin tưởng cho người nghệ sĩ. Điều Thiên trăn trở nhất không phải là làm một sân khấu hoành tráng hơn những lần trước, mà là làm sao để khi đêm nhạc kết thúc, từng khán giả đều thấy thời gian, tình cảm và sự kỳ vọng họ dành cho mình là hoàn toàn xứng đáng”, nam ca sĩ chia sẻ.

Phương án bổ sung ghế ngồi được ê-kíp cân nhắc trên cơ sở không ảnh hưởng đến trải nghiệm của người xem cũng như các tiêu chuẩn tổ chức của chương trình.

Cùng với thông tin mở thêm vé, sự xuất hiện của Hoàng Dũng và Bùi Công Nam cũng là điểm đáng chú ý trong Skynote - The Reflection Day 2. Hai nghệ sĩ đều từng tham gia chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” và hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ.

Nói về việc lựa chọn khách mời, Quốc Thiên cho biết yếu tố anh quan tâm là màu sắc âm nhạc của từng nghệ sĩ và sự phù hợp với câu chuyện chung của đêm diễn.

“Việc lựa chọn khách mời không nằm ở câu chuyện ai thân thiết hơn, mà là màu sắc âm nhạc của mỗi người đóng góp được gì cho câu chuyện Thiên muốn kể. Ở Bùi Công Nam và Hoàng Dũng, Thiên tìm thấy sự đồng điệu trong tư duy làm nghề và cách kể chuyện bằng âm nhạc rất dung dị, chạm đến cảm xúc. Ba màu sắc này khi gặp nhau sẽ tạo nên những sự kết hợp vừa hòa quyện, vừa mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người nghe”, Quốc Thiên nói.

Skynote - The Reflection Day 2 là concert thứ tư trong chuỗi chương trình Skynote của Quốc Thiên, sau ba chương trình được tổ chức trong các năm 2024 và 2025. Nam ca sĩ tiếp tục lựa chọn hình thức biểu diễn trực tiếp, tập trung vào giọng hát và sự tương tác với khán giả.

Chương trình lần này mang chủ đề “The Reflection” - “Sự soi chiếu”, được xây dựng như một dịp để Quốc Thiên nhìn lại hành trình gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, từ những trải nghiệm, giai đoạn thăng trầm đến những thời điểm hoài nghi bản thân.

Trong phần thiết kế mỹ thuật, hình tượng “tấm khiên” được lựa chọn làm hình ảnh chủ đạo. Theo nội dung chương trình, hình ảnh này tượng trưng cho sự kiên định với nghề, niềm đam mê âm nhạc và sự đồng hành của khán giả trong hành trình của Quốc Thiên.

Skynote - The Reflection Day 2 dự kiến diễn ra ngày 29/11/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế VEC, Đông Anh, Hà Nội.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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