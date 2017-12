Katy Perry bị “điểm tên” trong top 10 ca khúc dở nhất năm 2017

Tạp chí Time cho rằng ca khúc "Strip That Down" của Liam Payne sau khi nhóm nhạc One Direction tách solo cho thấy anh chàng vẫn đang lưu luyến và vương vấn quá khứ. Cụ thể câu hát, "Used to be in 1D/now I'm out free" (Tôi từng là thành viên của One Direction, nhưng giờ tôi tự do rồi) đã chứng minh cho điều đó. Tuy nhiên, Liam lại liên tục hát về xe hơi, rượu chè, và tình dục khá thờ ơ. Và cuối cùng, sau khi nghe hết bài hát, mọi người đặt dấu hỏi rằng Liam Payne là ai?