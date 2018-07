Nghệ sĩ Việt ồ ạt tung sản phẩm mới sau cơn sốt World Cup 2018

Trong suốt mùa World Cup 2018, showbiz Việt có phần khá im ắng bởi mọi người đều chú tâm vào giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Dồn nén suốt 1 tháng, ngay khi trận chung kết World Cup vừa chấm dứt, nhiều nghệ sĩ ồ ạt tung sản phẩm mới khiến khán giả choáng ngợp.

Tóc Tiên

Sau khi World Cup “hạ nhiệt”, ngày 16/7, Tóc Tiên khai màn bằng teaser ca khúc mới với từ khóa #Catena. Ngay sau đó, ngày 18/7, nữ ca sĩ phát hành ca khúc chính thức Có ai thương em như anh.

MV mới của Tóc Tiên gây ấn tượng bởi những đoạn nữ ca sĩ kết hợp cùng vũ đoàn có các động tác vũ đạo đẹp mắt trong mưa. Bên cạnh đó, câu chuyện tình cảm đầy xúc động trong MV khi chàng trai dành hết cuộc đời mình để chăm sóc cho người yêu cũng là một trong những yếu tố khiến MV nhận được tình cảm từ khán giả.

Được biết, sản phẩm trở lại của Tóc Tiên có sự kết hợp với Hoàng Touliver. Anh là người đứng sau nhiều ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ như Ngày mai, The Beat Of Celebration, Big girls don’t cry.

Được nhiều người biết đến với danh xưng “phù thủy âm nhạc”, sự kết hợp của Hoàng Touliver và Tóc Tiên khiến ca khúc nhận nhiều phản hồi tích cực bên cạnh MV đơn giản nhưng có đầu tư.

Một điều đặc biệt, từ trước đến nay, Hoàng Touliver kết hợp với Tóc Tiên đa phần là những ca khúc sôi động, có tiết tấu mạnh mẽ nhưng MV lần này hoàn toàn khác, giai điệu nhẹ nhàng cùng lời bài hát chạm đến trái tim người nghe.

Video: Có ai thương em như anh - Tóc Tiên

Thu Minh

Tối 17/7, Thu Minh tung MV Sống như ta 20 và lần đầu tiên nữ ca sĩ công khai con trai mình. Bên cạnh đó, Thu Minh cũng chi rất mạnh tay trong sản phẩm mới khi có những thước phim đẹp mắt cùng nhiều thứ vật chất xa hoa.

Mở đầu MV là hình ảnh bận rộn chăm sóc cậu con trai nghịch ngợm của Thu Minh. Không như nhiều khán giả đoán trước đó rằng MV sẽ liên quan đến cuộc sống bộn bề của nữ ca sĩ, nội dung MV xoay quanh chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở châu Âu khi cô quyết định tạm gác việc nhà.

Người xem dễ bị cuốn hút bởi những cảnh quay đẹp mắt ở thiên đường nghỉ dưỡng Croatia. Không những vậy, Thu Minh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi khoe đồ hiệu, siêu xe đắt tiền, du thuyền hạng sang và cả chuyên cơ riêng...

Tuy nhiên, cuối MV, khán giả không khỏi ngạc nhiên khi Thu Minh chợt tỉnh giấc vì bị cậu con trai phun nước vào người. Sau tất cả, cuộc sống sang chảnh, tự do của nữ ca sĩ chỉ là một giấc mơ trong lúc ngủ gật khi mệt mỏi. Chi tiết này khiến người xem thích thú bởi sự đáng yêu, hài hước của hai mẹ con Thu Minh.

Giọng ca Bay còn muốn gửi đến người nghe một thông điệp là dù ở bất kỳ tuổi nào, khi có gia đình hay chưa, bạn hãy sống nhiệt huyết, hết mình cho tuổi trẻ. Được biết, lời bài hát Sống như ta 20 do hai nhạc sĩ Dương Khắc Linh và Trang Pháp cùng thực hiện. Ca khúc có giai điệu sôi nổi, khuấy động không khí mùa hè.

Thảo Trang

Sau ca khúc Together we fly được tung ra vào tháng 3, Thảo Trang tiếp tục gây bất ngờ đến khán giả khi quay lại đường đua V-pop vào tháng 7. Nữ ca sĩ xuất hiện với hình ảnh trẻ trung nhưng không kém phần quyến rũ, nóng bỏng trong MV Come and get it.

Nội dung ca khúc là câu chuyện của người con gái đang rất yêu một chàng trai nhưng anh ta vẫn còn lưỡng lự, chưa dám nhận lời yêu. Vì thế, cô gái quyết định mình là người chủ động tấn công để có được tình yêu của anh ta.

Bám sát nội dung của ca khúc, Thảo Trang thực hiện MV với hình ảnh nóng bỏng, gợi cảm trong cảnh quay tình tứ với bạn diễn nam điển trai. Không chỉ vậy, “mẹ 1 con” còn mang đến không khí mùa hè sôi động với những vẻ đẹp của cung đường ven biển từ Sài Gòn đến Nha Trang.

Thể hiện dòng nhạc sở trường EDM, Thảo Trang tiếp tục cho khán giả thấy được những hình ảnh hoang dại nhưng tràn đầy năng lượng của cô. Được biết, đây là ca khúc nữ ca sĩ ấp ủ từ lâu và dành nhiều tâm huyết để gửi đến khác giả.

Có thể thấy, sự miệt mài cũng như tận tâm trong âm nhạc thể hiện rõ trong MV Come and get it được Thảo Trang thực hiện rất chỉn chu về âm nhạc lẫn hình ảnh. Quả thật, sản phẩm âm nhạc lần này của “mẹ 1 con” giúp cô tạo nên sự đột phá và táo bạo trong sự nghiệp ca hát của mình.

Trúc Nhân

Sau hơn 1 năm vắng bóng, Trúc Nhân chính thức trở lại V-pop với ca khúc Người ta có thương mình đâu. Lần hiếm hoi hát Ballad, nam ca sĩ chuẩn bị rất kĩ lưỡng từ phần nhạc cho đến hình ảnh MV. Bên cạnh đó, ca từ như một lời tâm tình, nói lên nỗi lòng của những người yêu đơn phương cũng khiến khán giả thích thú.

Trong khi đó, với MV xoay quanh 3 câu chuyện tình cảm khác nhau, Trúc Nhân lại hóa thân thành nội tâm của cả 3 nhân vật gồm: Nam diễn viên đóng phim hành động, biên tập viên và cậu sinh viên kiến trúc.

Cả ba có cùng điểm chung là yêu thương một người hết lòng. Nhưng đến cuối cùng, tất cả đều không được như mong muốn, họ chỉ nhận lại một kết thúc buồn cho chuyện tình chính mình. Qua đó, người xem vừa tiếc nuối cho câu chuyện tình đầy trái ngang của các nhân vật, vừa đồng cảm với những người đang yêu đơn phương.

Được biết, Trúc Nhân mạnh dạn đầu tư kinh phí lớn lên tới gần 1 tỷ đồng cho MV Người ta có thương mình đâu. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn có sự hợp tác với 9 nhạc sĩ và nhà sản xuất cùng nhau thực hiện ca khúc. Thông qua sản phẩm lần này, Trúc Nhân có sự trưởng thành hơn về mọi mặt từ ngoại hình cho đến phong cách âm nhạc.

Thu Trang

Ra mắt vào đúng ngày khai mạc World Cup nhưng có thể nói, Thập Tam muội - bộ phim chiếu Youtube của Thu Trang vẫn thu hút đông đảo khán giả. Sau khi trận đấu World Cup cuối cùng kết thúc, nữ diễn viên cũng tiếp tục hé lộ những chi tiết của tập tiếp theo - Trận chiến cuối cùng.

Thập Tam Muội là câu chuyện về tình huynh đệ trong thế giới ngầm, xoay quanh cuộc chiến giữa phe Chợ Mới và Chợ Cũ. Trong một thế giới giang hồ máu lạnh, đầy nguy hiểm chỉ toàn nam nhân, vẫn trụ vững một "chị Đại" Thập Tam Muội khét tiếng. Thập Tam Muội sống với một trái tim đầy nghĩa khí, luôn đứng sau giúp đỡ và che chở đàn em của mình.

Không đơn giản chỉ là một bộ phim, "Thập Tam Muội" còn mang đến nhiều bài học về giá trị nhân đạo cho khán giả.

Ở trailer tập 3, cuộc chiến giữa hai phe chính thức nổ ra khi thái tử bị bắt. Phần thưởng giải cứu thái tử sẽ là ngôi vị đứng đầu xã đoàn, cai quản khu Chợ Mới. Khán giả thích thú trước lời khẳng định như đinh đóng cột của Thập Tam Muội: "Sân chơi này là của tao, luật chơi này là của tao". Có thể thấy dù là phụ nữ nhưng trước cánh mày râu, cô không hề bị lung lay.

Kết

Có thể nói, World Cup ảnh hưởng rất lớn đến các sản phẩm của nghệ sĩ. Khán giả chú tâm vào những trận đá bóng sôi động hơn thay vì thưởng thức các sản phẩm âm nhạc, phim ảnh nên các nghệ sĩ cũng tạm thời gác lại các dự án của mình.

Tuy nhiên, suốt khoảng thời gian các trận đấu diễn ra, các nghệ sĩ chuẩn bị kĩ lưỡng cho sự trở lại của mình. Mùa World Cup đi qua, showbiz Việt lại tiếp tục nhộn nhịp trở lại./.