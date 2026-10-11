Nguyễn Duyên Quỳnh rơi nước mắt với ca khúc mới của Nguyễn Văn Chung

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh vừa giới thiệu MV Dưới cờ Tổ quốc anh về, tác phẩm do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, đánh dấu lần tiếp tục kết hợp với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sau Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Niềm tin lá phiếu và Thanh niên Việt.

Ca khúc được Nguyễn Văn Chung sáng tác sau khi tiếp nhận lời kêu gọi đồng hành cùng chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của TP.HCM. Nội dung tác phẩm xoay quanh hành trình tìm kiếm, đưa những người lính đã hy sinh trở về với quê hương, gia đình sau nhiều năm.

Nguyễn Văn Chung cho biết anh bắt đầu viết ca khúc sau khi theo dõi những hình ảnh, câu chuyện liên quan đến chiến dịch.

Nguyễn Duyên Quỳnh trong MV “Dưới cờ Tổ quốc anh về”.

“Khi theo dõi những hình ảnh, những câu chuyện xúc động từ chiến dịch 500 ngày đêm tìm mộ liệt sĩ của thành phố, tôi thực sự bị lay động mạnh mẽ. Đó là một chiến dịch đầy thiêng liêng và tự hào. Mỗi tấc đất quê hương đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu của thế hệ cha anh để chúng ta có được ngày hôm nay”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Theo Nguyễn Văn Chung, anh muốn đóng góp cho chiến dịch bằng âm nhạc và lựa chọn Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện tác phẩm. Đây cũng là một trong những dự án tiếp nối chuỗi hợp tác giữa hai nghệ sĩ trong thời gian qua.

Trong MV, câu chuyện được triển khai đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Hình ảnh người lính trong chiến tranh được đặt cạnh hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt ở thời bình, qua đó nhấn vào cuộc trở về sau nhiều năm chờ đợi của những gia đình có người thân hy sinh.

Nguyễn Duyên Quỳnh cho biết cô xúc động ngay từ lần đầu tiếp cận ca khúc.

“Ngay từ lần đầu tiên nghe giai điệu và đọc ca từ của anh Nguyễn Văn Chung, Duyên Quỳnh đã rơi nước mắt vì từng câu chữ chạm sâu vào trái tim mình. Hòa bình của đất nước hôm nay được đánh đổi bằng thanh xuân và máu xương của biết bao thế hệ đi trước”, nữ ca sĩ nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Cô cho rằng việc dùng tiếng hát để đồng hành cùng chiến dịch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là một trách nhiệm của người trẻ. Nguyễn Duyên Quỳnh mong ca khúc có thể góp thêm một lời tri ân tới những người đã hy sinh, đồng thời hướng sự sẻ chia tới các gia đình, thân nhân liệt sĩ vẫn đang chờ đợi thông tin về người thân.

Dưới cờ Tổ quốc anh về là sản phẩm cá nhân thứ hai của Nguyễn Duyên Quỳnh trong năm 2026, sau Việt Nam gấm vóc rạng ngời do cô sáng tác và thể hiện.

Theo kế hoạch, tối 13/10, Nguyễn Duyên Quỳnh và Nguyễn Văn Chung sẽ cùng thể hiện phiên bản song ca của Dưới cờ Tổ quốc anh về trong chương trình nghệ thuật thuộc chiến dịch 500 ngày đêm, diễn ra tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, TP.HCM.