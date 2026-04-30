Nhạc Michael Jackson được "săn đón" nhờ hiệu ứng bộ phim tiểu sử

"Michael" - bộ phim tiểu sử về Michael Jackson đang gặt hái thành công vang dội tại phòng vé, dẫn đến sự nổi tiếng trở lại của "Ông hoàng nhạc pop". Lưu lượng phát trực tuyến những bài hát đặc trưng của Michael Jackson đã tăng 95% tại Mỹ vào cuối tuần qua, so với cùng kỳ tuần trước. Nhóm nhạc The Jackson 5 - nơi Michael Jackson từng là thành viên trẻ nhất - cũng chứng kiến ​​sự tăng vọt về lượt nghe trực tuyến, ở mức tăng 85%.

Nguồn: AP

Sự gia tăng lượt nghe các bài hát của Michael Jackson cũng được ghi nhận ​​trên nền tảng Apple Music. Tính đến thứ Hai, có 8 bài hát của "Ông hoàng nhạc pop" trong bảng xếp hạng Top 100 toàn cầu hàng ngày của Apple Music; trong đó “Billie Jean” có thứ hạng cao nhất (vị trí thứ 11). Nền tảng Shazam cho biết lượt nghe trực tuyến các bài hát của Michael Jackson từ ngày 24 - 26/4 cao hơn 140% so với cuối tuần trước đó. Kết quả là có 7 bài hát của Michael Jackson trong top 200 toàn cầu của Shazam.

Theo trang tin giải trí Hollywood Reporter của Mỹ, số người nghe nhạc Michael Jackson hàng tháng trên ứng dụng nghe nhạc trực tuyến Spotify đã tăng thêm 5 triệu người chỉ trong một tuần. Nhóm nhạc The Jackson 5 cũng ghi nhận ​​lượng người nghe hàng tháng tăng thêm 1 triệu người trong cùng kỳ.

Đến nay, "Michael" đang là một bộ phim ăn khách, bất chấp những đánh giá tiêu cực từ giới phê bình. Trên trang đánh giá phim Rotten Tomatoes, phim "Michael" nhận được điểm số từ giới phê bình là 37% và điểm số từ khán giả là 97%. Bộ phim có những bài hát nổi tiếng của Michael như "Thriller", "Don't Stop ’Til You Get Enough" và "Billie Jean", cũng như những ca khúc kinh điển của Jackson Five như "I Want You Back", "ABC" và "I'll Be There".

Phim đã thu về 97 triệu USD tại các rạp chiếu phim ở Mỹ và Canada trong cuối tuần mở màn, và 217 triệu USD trên toàn thế giới. Trước đó, hãng phim ước tính doanh thu phim "Michael" chỉ khoảng 50 - 70 triệu USD. Phim "Michael" đã phá kỷ lục tại hạng mục phim tiểu sử có doanh thu mở màn cao nhất trong lịch sử tại Mỹ.