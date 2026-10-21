Nhạc sĩ Đông Thiên Đức gây tranh cãi khi ký độc quyền 1 ca khúc cho 2 ca sĩ

Một ca khúc, hai hợp đồng độc quyền

Những ngày qua, trên mạng xã hội, một số khán giả phát hiện "Có phải em đâu" do Nguyễn Kiều Oanh thể hiện và "Nếu như duyên mình sai" do Uyên Trang thể hiện cùng là một ca khúc do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác nhưng mang hai tên khác nhau. Từ đây, công chúng đặt câu hỏi về quyền khai thác tác phẩm, đặc biệt khi thông tin liên quan đến việc “độc quyền” được nhắc đến.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, bà Nguyễn Phương Anh, đại diện phía ca sĩ Kiều Oanh, cho biết ngày 6/5/2026, phía nữ ca sĩ ký hợp đồng sử dụng độc quyền "Có phải em đâu" với bên do nhạc sĩ Đông Thiên Đức đại diện, thời hạn 3 năm.

MV "Có phải em đâu" của Nguyễn Kiều Oanh hiện ghi nhận hơn 545.000 lượt xem trên YouTube.

Theo bà Phương Anh, hợp đồng cho phép khai thác tác phẩm dưới nhiều hình thức. Bên cấp quyền đồng thời cam kết không tồn tại thỏa thuận có trước làm hạn chế quyền được cấp. Sau khi ký hợp đồng, phía Kiều Oanh tiến hành sản xuất, xây dựng kế hoạch truyền thông và ấn định phát hành sản phẩm ngày 1/10/2026.

Bà Nguyễn Phương Anh cho biết đến ngày 29/9, khi "Có phải em đâu" bắt đầu được quảng bá trên mạng xã hội, phía Kiều Oanh mới nhận được liên hệ từ đại diện ca sĩ Uyên Trang.

Bà Nguyễn Phương Anh, đại diện phía ca sĩ Kiều Oanh.

Theo thông tin phía Uyên Trang trao đổi khi đó, nữ ca sĩ đã ký hợp đồng với nhạc sĩ Đông Thiên Đức từ ngày 6/11/2023 đối với cùng tác phẩm nhưng mang tên "Nếu như duyên mình sai". Hợp đồng có thời hạn độc quyền 3 năm, đến ngày 6/11/2026 mới kết thúc. Phía Uyên Trang đồng thời đề nghị tạm dừng việc phát hành sản phẩm âm nhạc của Kiều Oanh.

Như vậy, theo các mốc thời gian được các bên nêu, khi phía Kiều Oanh ký hợp đồng ngày 6/5/2026, thời hạn độc quyền trong hợp đồng trước của Uyên Trang vẫn chưa kết thúc.

“Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã liên hệ yêu cầu nhạc sĩ Đông Thiên Đức giải trình. Nhạc sĩ có phản hồi, xác nhận "Nếu như duyên mình sai" và "Có phải em đâu" là cùng một ca khúc”, bà Nguyễn Phương Anh cho biết.

"Nếu như duyên mình sai" của Uyên Trang được giới thiệu là “ca khúc độc quyền” trên YouTube.

Theo đại diện phía Kiều Oanh, thời điểm đó Đông Thiên Đức đề nghị các bên trao đổi để tìm phương án xử lý. Tuy nhiên, "Có phải em đâu" đã hoàn thiện, được đưa lên các nền tảng nhạc số, trong khi kế hoạch truyền thông và phát hành cũng đã được triển khai từ trước. Phía Kiều Oanh cho rằng mình đã ký hợp đồng từ tháng 5 và thực hiện quá trình đầu tư, sản xuất trên cơ sở quyền được cấp. Vì vậy, ê-kíp vẫn giữ lịch phát hành "Có phải em đâu" vào ngày 1/10.

Đến ngày 4/10, Uyên Trang phát hành "Nếu như duyên mình sai". Trong tiêu đề và phần mô tả video trên YouTube, sản phẩm được giới thiệu là “ca khúc độc quyền”, đồng thời có thông tin “Uyên Trang độc quyền phát hành và sử dụng”.

Khi cả hai sản phẩm cùng xuất hiện, nhiều khán giả đặt câu hỏi vì sao cùng một ca khúc lại được phát hành dưới hai tên khác nhau và quyền khai thác tác phẩm thực tế thuộc về bên nào. Hiện cả hai sản phẩm vẫn xuất hiện trên YouTube. Tại thời điểm VOV.VN ghi nhận, "Có phải em đâu" của Nguyễn Kiều Oanh có hơn 545.000 lượt xem, còn "Nếu như duyên mình sai" của Uyên Trang đạt hơn 103.000 lượt xem.

Một số khán giả đặt câu hỏi về quyền khai thác khi cùng một ca khúc xuất hiện dưới hai tên gọi. Ảnh chụp màn hình.

Khiếu nại bản quyền và những phản hồi từ các bên

Trong quá trình các bên trao đổi, ngày 6/10, phía Uyên Trang đề nghị tổ chức cuộc gặp giữa ba bên. Cùng ngày, phía này cho biết đã làm việc với Đông Thiên Đức và “tạm dừng tranh chấp”.

Tuy nhiên, vấn đề bản quyền sau đó vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến việc khai thác sản phẩm của Kiều Oanh. Ngày 10/10, video "Có phải em đâu" trên YouTube bị gỡ sau một yêu cầu liên quan đến bản quyền từ phía Uyên Trang. Khoảng một giờ sau, YouTube thông báo yêu cầu này đã được rút.

Kiều Oanh cho biết cô buồn và thất vọng khi sự việc ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm mà mình đã đầu tư nhiều tâm huyết, chi phí và công sức. Theo nữ ca sĩ, trước đó phía Uyên Trang từng trao đổi rằng sẽ không có động thái gây ảnh hưởng đến phía Kiều Oanh, nhưng sau đó sản phẩm của cô lại gặp vấn đề trên các nền tảng nhạc số và YouTube.

“Trong suốt thời gian đó, tôi vẫn nhiệt tình kêu gọi mọi người chia sẻ, lan tỏa các ca khúc của chị Uyên Trang song song với sản phẩm của mình. Tôi luôn mong muốn mọi chuyện được giải quyết văn minh và công bằng”, Kiều Oanh chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho rằng trách nhiệm cần được làm rõ từ phía nhạc sĩ Đông Thiên Đức. “Tôi mong các bên liên quan có trách nhiệm đối thoại và đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng, thay vì để những người đã đầu tư nghiêm túc cho sản phẩm như tôi phải tiếp tục chịu thiệt thòi”, cô nói.

Theo bà Nguyễn Phương Anh, phía Kiều Oanh đã nhiều lần liên hệ Đông Thiên Đức, đề nghị làm rõ tình trạng quyền đối với tác phẩm cũng như đưa ra hướng xử lý những vấn đề phát sinh.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức.

Trao đổi với VOV.VN, nhạc sĩ Đông Thiên Đức xác nhận có hai hợp đồng cùng mang chữ ký của mình. Anh cho rằng “đã có sai phạm” trong việc ký kết này.

“Việc hai hợp đồng cùng lúc có chữ ký của tôi có nghĩa là đã có sai phạm”, nam nhạc sĩ nói.

Đông Thiên Đức cho biết đã chủ động đề nghị hòa giải nhưng đến nay các bên chưa thể thống nhất. Theo anh, nếu không tìm được tiếng nói chung, vụ việc nên được giải quyết tại tòa án dân sự. Đông Thiên Đức nhận định việc hai hợp đồng chồng chéo về thời gian là “đã vi phạm pháp luật”, song nam nhạc sĩ cho rằng trách nhiệm cụ thể của từng bên, cũng như vấn đề bồi thường nếu có, cần chờ cơ quan có thẩm quyền xác định.

Khi được hỏi với tư cách tác giả và bên cấp quyền, nhìn nhận trách nhiệm của mình thế nào khi sự việc phát sinh, Đông Thiên Đức nói: “Tôi nghĩ bây giờ, với tư cách là tác giả, tôi mong muốn vụ việc được đưa ra tòa để giải quyết”.

Hiện VOV.VN chưa ghi nhận được phản hồi trực tiếp từ ca sĩ Uyên Trang về phạm vi quyền trong hợp đồng, quá trình làm việc với Đông Thiên Đức cũng như quan điểm của nữ ca sĩ đối với vụ việc.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức (tên thật Đặng Hữu Đức) được biết đến qua nhiều ca khúc như "Ai chung tình được mãi", "Ngày mai người ta lấy chồng", "Một vòng Việt Nam", "Thêm một lần đau"… Nhiều sáng tác của Đông Thiên Đức được các ca sĩ như Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Noo Phước Thịnh, Hoài Lâm thể hiện lại.