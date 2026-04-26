Phát động cuộc thi tìm kiếm giọng ca nhí toàn quốc "Sơn Ca Vàng 2026"

Cuộc thi tìm kiếm giọng hát thanh thiếu nhi toàn quốc “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026” chính thức được phát động vào ngày 26/4 tại Hà Nội và TP.HCM. Chương trình do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Thời báo Văn học nghệ thuật và Truyền thông Tri Thức Số (TTS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Hướng tới đối tượng thí sinh từ 6 đến 16 tuổi trên phạm vi toàn quốc, “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026” được xây dựng như một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp dành cho các em nhỏ có đam mê ca hát. Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm tài năng, cuộc thi còn đặt mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng thế hệ nghệ sĩ trẻ cho nền âm nhạc Việt Nam trong tương lai.

Theo Ban Tổ chức, chương trình mang ý nghĩa giáo dục khi xem âm nhạc là một công cụ góp phần hình thành nhân cách, nuôi dưỡng cảm xúc và khơi dậy khả năng sáng tạo ở thanh thiếu nhi. Thông qua hành trình dự thi, các em không chỉ có cơ hội thể hiện năng khiếu mà còn được tiếp cận đa dạng các dòng nhạc, từ truyền thống đến hiện đại, trong một môi trường nghệ thuật lành mạnh và chuyên nghiệp.

Về thời gian, cuộc thi dự kiến mở đơn đăng ký từ tháng 4 đến hết tháng 6/2026. Vòng chung kết toàn quốc và lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng 12 cùng năm. Chương trình được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp, với bốn vòng thi gồm: đăng ký và casting online, casting trực tiếp, bán kết toàn quốc (chung kết khu vực) và chung kết toàn quốc.

Một trong những điểm nhấn của cuộc thi năm nay là hệ thống giải thưởng với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Quán quân “Sơn Ca Vàng” sẽ nhận giải thưởng trị giá 150 triệu đồng, kèm cúp và chứng nhận. Á quân 1 và Á quân 2 lần lượt nhận 80 triệu đồng và 50 triệu đồng. Ngoài ra còn có ba giải Ba, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng, cùng nhiều giải phụ như thí sinh được yêu thích nhất, giọng ca triển vọng, phong cách biểu diễn ấn tượng và tài năng trẻ.

Bên cạnh giá trị giải thưởng, thí sinh đạt Quán quân còn có cơ hội tham gia các chương trình nghệ thuật, biểu diễn tại những sân khấu lớn và được đào tạo thanh nhạc chuyên sâu từ 6 đến 12 tháng. Đây được xem là bước đệm quan trọng giúp các giọng ca trẻ tiếp cận con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Một điểm mới đáng chú ý của “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026” là hệ thống “Thẻ Sơn Ca Vàng” được cấp cho thí sinh ở mỗi vòng thi. Không chỉ đóng vai trò là số báo danh và xác nhận tư cách tham gia, mỗi tấm thẻ còn được thiết kế riêng theo từng giai đoạn với màu sắc và concept khác nhau. Ban Tổ chức định hướng đây sẽ trở thành một dạng “kỷ vật hành trình”, ghi dấu từng bước trưởng thành của thí sinh trong suốt cuộc thi.

Với mô hình tổ chức bài bản, quy mô toàn quốc và định hướng phát triển lâu dài, “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026” được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn nghệ thuật uy tín dành cho thanh thiếu nhi yêu âm nhạc. Không chỉ tạo sân chơi cho các em thể hiện tài năng, chương trình còn góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tích cực và từng bước xây dựng lực lượng nghệ sĩ trẻ cho thị trường âm nhạc Việt Nam trong tương lai.