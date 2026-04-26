中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát động cuộc thi tìm kiếm giọng ca nhí toàn quốc "Sơn Ca Vàng 2026"

Chủ Nhật, 08:18, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cuộc thi tìm kiếm giọng hát thanh thiếu nhi toàn quốc “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026” chính thức khởi động, mở ra sân chơi âm nhạc quy mô cho thí sinh từ 6 đến 16 tuổi trên cả nước.

Cuộc thi tìm kiếm giọng hát thanh thiếu nhi toàn quốc “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026” chính thức được phát động vào ngày 26/4 tại Hà Nội và TP.HCM. Chương trình do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Thời báo Văn học nghệ thuật và Truyền thông Tri Thức Số (TTS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Hướng tới đối tượng thí sinh từ 6 đến 16 tuổi trên phạm vi toàn quốc, “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026” được xây dựng như một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp dành cho các em nhỏ có đam mê ca hát. Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm tài năng, cuộc thi còn đặt mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng thế hệ nghệ sĩ trẻ cho nền âm nhạc Việt Nam trong tương lai.

Theo Ban Tổ chức, chương trình mang ý nghĩa giáo dục khi xem âm nhạc là một công cụ góp phần hình thành nhân cách, nuôi dưỡng cảm xúc và khơi dậy khả năng sáng tạo ở thanh thiếu nhi. Thông qua hành trình dự thi, các em không chỉ có cơ hội thể hiện năng khiếu mà còn được tiếp cận đa dạng các dòng nhạc, từ truyền thống đến hiện đại, trong một môi trường nghệ thuật lành mạnh và chuyên nghiệp.

Về thời gian, cuộc thi dự kiến mở đơn đăng ký từ tháng 4 đến hết tháng 6/2026. Vòng chung kết toàn quốc và lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng 12 cùng năm. Chương trình được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp, với bốn vòng thi gồm: đăng ký và casting online, casting trực tiếp, bán kết toàn quốc (chung kết khu vực) và chung kết toàn quốc.

Một trong những điểm nhấn của cuộc thi năm nay là hệ thống giải thưởng với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Quán quân “Sơn Ca Vàng” sẽ nhận giải thưởng trị giá 150 triệu đồng, kèm cúp và chứng nhận. Á quân 1 và Á quân 2 lần lượt nhận 80 triệu đồng và 50 triệu đồng. Ngoài ra còn có ba giải Ba, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng, cùng nhiều giải phụ như thí sinh được yêu thích nhất, giọng ca triển vọng, phong cách biểu diễn ấn tượng và tài năng trẻ.

Bên cạnh giá trị giải thưởng, thí sinh đạt Quán quân còn có cơ hội tham gia các chương trình nghệ thuật, biểu diễn tại những sân khấu lớn và được đào tạo thanh nhạc chuyên sâu từ 6 đến 12 tháng. Đây được xem là bước đệm quan trọng giúp các giọng ca trẻ tiếp cận con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Một điểm mới đáng chú ý của “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026” là hệ thống “Thẻ Sơn Ca Vàng” được cấp cho thí sinh ở mỗi vòng thi. Không chỉ đóng vai trò là số báo danh và xác nhận tư cách tham gia, mỗi tấm thẻ còn được thiết kế riêng theo từng giai đoạn với màu sắc và concept khác nhau. Ban Tổ chức định hướng đây sẽ trở thành một dạng “kỷ vật hành trình”, ghi dấu từng bước trưởng thành của thí sinh trong suốt cuộc thi.

Với mô hình tổ chức bài bản, quy mô toàn quốc và định hướng phát triển lâu dài, “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026” được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn nghệ thuật uy tín dành cho thanh thiếu nhi yêu âm nhạc. Không chỉ tạo sân chơi cho các em thể hiện tài năng, chương trình còn góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tích cực và từng bước xây dựng lực lượng nghệ sĩ trẻ cho thị trường âm nhạc Việt Nam trong tương lai.

Hà Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“Đất nước hôm nay” thắp lên niềm tự hào về hành trình thống nhất non sông

VOV.VN - Tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, chương trình nghệ thuật – giao lưu chính luận “Đất nước hôm nay” đã diễn ra trang trọng, giàu cảm xúc, hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 76 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam.

VOV.VN - Tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, chương trình nghệ thuật – giao lưu chính luận “Đất nước hôm nay” đã diễn ra trang trọng, giàu cảm xúc, hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 76 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam.

Tùng Dương bắt tay Xệ Xệ làm MV về Bác Hồ gây chú ý vì quá khác lạ

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), MV “Có Bác trong tim” chính thức ra mắt lúc 11h30 ngày 22/4. MV có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương, nghệ sĩ nhí Xệ Xệ và sự xuất hiện của nhạc sĩ Phạm Tuyên, tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ trong âm nhạc.

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), MV “Có Bác trong tim” chính thức ra mắt lúc 11h30 ngày 22/4. MV có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương, nghệ sĩ nhí Xệ Xệ và sự xuất hiện của nhạc sĩ Phạm Tuyên, tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ trong âm nhạc.

Độc đáo MV viết lại câu chuyện “Đám cưới chuột” trong tranh Đông Hồ bằng AI

VOV.VN - Từ bức tranh dân gian có tuổi đời hơn 500 năm, câu chuyện "Đám cưới chuột" đã được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại thông qua công nghệ AI trong MV "Tính chuyện trăm năm", mang đến một góc nhìn nhân văn và tươi mới về di sản.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc