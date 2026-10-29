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Phúc Tiệp kể tình thầy trò đặc biệt với NSND Quang Thọ

Thứ Năm, 14:37, 29/10/2026
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VOV.VN - Trong hành trình 25 năm ca hát, Phúc Tiệp dành nhiều tình cảm khi nhắc đến NSND Quang Thọ - người thầy đã dìu dắt anh từ những năm học thanh nhạc, đồng thời cũng là “thần tượng” mà nam ca sĩ ngưỡng mộ từ trước khi bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Ngày 6/12, ca sĩ Phúc Tiệp sẽ tổ chức liveshow The Gentleman tại Nhà hát Hồ Gươm, đánh dấu chặng đường 25 năm ca hát. Trong số những nghệ sĩ góp mặt, NSND Quang Thọ là khách mời có ý nghĩa đặc biệt với nam ca sĩ, bởi ông không chỉ là người thầy trực tiếp đào tạo mà còn gắn bó với Phúc Tiệp trong nhiều dấu mốc quan trọng trên con đường nghệ thuật.

Nhắc lại những năm đầu đến với âm nhạc, Phúc Tiệp cho biết anh đã yêu mến giọng hát và phong thái của NSND Quang Thọ từ trước khi bước chân vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Với anh khi ấy, NSND Quang Thọ là một nghệ sĩ mà mình ngưỡng mộ và muốn noi theo.

phuc tiep ke tinh thay tro dac biet voi nsnd quang tho hinh anh 1
Phúc Tiệp cho rằng sau hơn 20 năm, anh mới bước vào giai đoạn đạt độ “chín” của một ca sĩ thính phòng.

Bởi vậy, khi được gặp người nghệ sĩ mình yêu mến ngoài đời và sau đó trở thành học trò của ông, Phúc Tiệp cảm thấy như một mong muốn từ lâu đã trở thành hiện thực. Nam ca sĩ từng ước mình có thể sở hữu chất giọng, phong cách biểu diễn hào sảng và có được những thành công trong nghề giống người thầy.

Trong quãng thời gian theo học từ hệ Trung cấp đến khi tốt nghiệp Đại học, Phúc Tiệp được NSND Quang Thọ trực tiếp dìu dắt. Anh cũng từng được nhận xét là một trong những sinh viên có nhiều điểm tương đồng với thầy, từ chất giọng, phong cách biểu diễn đến tính cách và phong thái.

Tuy nhiên, Phúc Tiệp cho rằng những nét giống nhau ấy không xuất phát từ việc cố tình bắt chước, mà phần nhiều đến từ tố chất tự nhiên và sự gần gũi trong quá trình học tập, rèn luyện.

phuc tiep ke tinh thay tro dac biet voi nsnd quang tho hinh anh 2

Theo nam ca sĩ, môi trường đào tạo âm nhạc có nhiều đặc thù, vì thế mối quan hệ giữa thầy và trò cũng gần gũi hơn so với cách hiểu thông thường. Với Phúc Tiệp, tình cảm giữa anh và NSND Quang Thọ trong nhiều năm không chỉ dừng lại ở việc truyền dạy kỹ thuật thanh nhạc, mà còn giống như tình cảm giữa những người thân trong gia đình.

Một trong những kỷ niệm khiến Phúc Tiệp nhớ nhất là những lần chuẩn bị tham gia các cuộc thi. Anh kể, mỗi khi sắp đi thi, NSND Quang Thọ thường gọi học trò đến nhà, tự tay hầm gà cho ăn, đồng thời nhắc nhở kỹ chuyện ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện.

Nam ca sĩ ví sự chăm chút của thầy giống như cách người ta chăm một chú “gà chọi” trước khi ra trận, từ việc ăn gì, uống gì đến ngủ đủ giấc để có sức khỏe tốt nhất trước cuộc thi. Với Phúc Tiệp, những việc tưởng như nhỏ bé ấy lại trở thành những kỷ niệm sâu sắc trong hàng chục năm gắn bó giữa hai thầy trò.

Mối quan hệ ấy vẫn được duy trì đến hiện tại. Phúc Tiệp hiện là người đứng ra tập hợp, giữ liên lạc giữa các thế hệ sinh viên từng được NSND Quang Thọ đào tạo. Anh gọi mình là “lớp trưởng” của đại gia đình học trò của thầy.

Cũng vì vậy, khi bắt tay thực hiện liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát, NSND Quang Thọ là một trong những người đầu tiên Phúc Tiệp muốn mời xuất hiện trên sân khấu. Với anh, sự góp mặt của người thầy không chỉ là một phần của chương trình mà còn là cách để bày tỏ sự tri ân đối với người đã đồng hành, dìu dắt mình từ những ngày đầu theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

phuc tiep ke tinh thay tro dac biet voi nsnd quang tho hinh anh 3
Phúc Tiệp chia sẻ những kỷ niệm đặc biệt với NSND Quang Thọ, người thầy đã dìu dắt anh từ những năm học thanh nhạc và đồng hành suốt hành trình 25 năm ca hát.

Nhìn lại hành trình nghề nghiệp, Phúc Tiệp cho rằng sau hơn hai thập kỷ, anh mới thực sự bước vào giai đoạn đạt được độ “chín” của một ca sĩ thính phòng. Theo anh, với dòng nhạc này, quá trình rèn luyện kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm cần nhiều thời gian hơn.

“20 năm đầu tiên giống như giai đoạn mới đi khai phá, vỡ bờ ruộng, sau đó mới là giai đoạn bắt đầu trồng cây hái quả. Với một ca sĩ thính phòng như tôi, ngoài 20 năm mới đạt được độ chín. Tôi đã đi qua giai đoạn phải ‘gồng’ và bước vào giai đoạn tập trung vào sự tinh tế trong âm nhạc”, Phúc Tiệp chia sẻ.

Sau 25 năm ca hát, Phúc Tiệp vẫn lựa chọn nhạc thính phòng là nền tảng định hình cá tính nghệ thuật. Trong liveshow lần này, bên cạnh việc nhìn lại chặng đường đã qua, cuộc hội ngộ với NSND Quang Thọ cũng là một dấu mốc gợi lại những năm tháng học tập và tình thầy trò đã đồng hành với anh trong phần lớn hành trình nghề nghiệp.

Thiếu Anh/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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