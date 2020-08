Sau Selena Gomez, BLACKPINK sẽ hợp tác với Cardi B?

Trưa ngày 28/8, sau khi phát hành MV mới nhất mang tên "Ice Cream", BLACKPINK lại khiến người hâm mộ phấn khích với thông tin kết hợp với rapper đình đám Cardi B.

Công ty quản lý YG Entertainment công bố tracklist (danh sách bài hát) của album phòng thu đầu tiên của BLACKPINK.

Thông tin này xuất hiện khi công ty quản lý YG Entertainment công bố tracklist (danh sách bài hát) của album phòng thu đầu tiên của nhóm. "The Album" sẽ bao gồm các ca khúc: Lovesick Girls, Crazy Over You, Love You To Hate Me, You Never Know, How You Like That, Ice Cream (ft Selena Gomez), Pretty Savage và Bet You Wanna (ft Cardi B ).

Tên Cardi B bất ngờ xuất hiện trong danh sách ca khúc của BLACKPINK.

Người hâm mộ đã tinh mắt nhận ra Selena Gomez không phải ngôi sao quốc tế duy nhất BLACKPINK hợp tác trong album này. Trong các ca khúc sắp tới của nhóm, cái tên gây bất ngờ trong danh sách là nữ rapper Cardi B.

Trước đó, Cardi B cũng là một trong những cái tên được đồn đoán sẽ có màn kết hợp với nhóm nhạc nữ hàng đầu xứ sở kim chi. Bên cạnh đó, những bài báo đề cập đến câu chuyện hợp tác này khi Jennie và Cardi B cùng tham dự sự kiện thời trang lớn ở Pháp.

Jennie và Cardi B là khách mời của thương hiệu thời trang đình đám Chanel.

Hiện tại, công ty quản lý YG Entertainment chưa đưa ra thông báo chính thức về việc này nhưng người hâm mộ có thể kỳ vọng vào sản phẩm âm nhạc bùng nổ giữa 4 cô gái nhà BLACKPINK và chủ nhân bản hit "Bodak Yellow"./.