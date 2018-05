Siêu mẫu Trần Minh Trung xuất sắc vào top 5 Mister International 2018

Đêm chung kết cuộc thi Mister International 2018 tại Myanmar đã diễn ra vào tối 30/4/2018. Trong suốt gần 3 tiếng diễn ra cuộc thi, đại diện Việt Nam, siêu mẫu Trần Minh Trung đã liên tục toả sáng không kém cạnh các đối thủ của anh tại cuộc thi. Kết quả, siêu mẫu Trần Minh Trung đã xuất sắc lọt vào top 5, tham gia phần ứng xử. Tuy nhiên, anh dừng lại ở vị trí top 5.

Trong phần ứng xử, khi được biết Minh Trung là ca sĩ, Ban giám khảo đã đề nghị Minh Trung hát một ca khúc, và Minh Trung đã hát ca khúc “Hello Việt Nam” tại sân khấu cuộc thi.

Đại diện đến từ Hàn Quốc, Seung Hwan Lee, đăng quang ngôi vị Nam vương Mister International 2018. Các đại diện đến từ Colombia giành ngôi vị Á vương. Mister International là một trong 3 cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới lớn nhất thế giới. Trước đó, siêu mẫu Trần Minh Trung cũng chia sẻ anh nhận thấy đối thủ của mình tại cuộc thi rất mạnh và họ đều có những chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng để chinh phục ngôi vị Nam vương.

Trần Minh Trung tự tin khoe thân hình đẹp.

Trần Minh Trung vào top 5 Mister International 2018 được xem là một thành tích đáng nể của đại diện Việt Nam, tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ cho Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp của nam giới trên thế giới.

Trần Minh Trung xuất sắc vào top 5 Mister International 2018.

Ngay sau cuộc thi, từ Myanmar, Trần Minh Trung đã có những chia sẻ về phần trình diễn, những tiếc nuối và kết quả top 5 của anh: “Tối nay là một đêm rất nhiều cảm xúc đối với Minh Trung. Mặc dù đã cố gắng thể hiện hết sức mình nhưng Minh Trung vẫn cảm thấy buồn vì không thể có kết quả tốt hơn, đã phụ lòng người hâm mộ quê nhà đã luôn ủng hộ và theo dõi suốt thời gian vừa qua.

Một điều đáng tiếc nữa là đêm nay Trung đã ko thể trình diễn trọn vẹn bộ Trang phục dân tộc tuyệt đẹp của NTK Lê Thanh Hòa vì một vài lý do, đặc biệt là do trang phục quá to làm khó khăn khi di chuyển nên ban tổ chức đã không cho Trung sử dụng phần Cánh của bộ Trang Phục để trình diễn...".

Siêu mẫu Trần Minh Trung đã liên tục toả sáng không kém cạnh các đối thủ.

Sau cuộc thi, Trần Minh Trung sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị cho những sản phẩm âm nhạc của anh./.

