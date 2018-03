Vũ Cát Tường xúc động với tình cảm ấm áp của khán giả tại Nhật

Tối 24/3, Vũ Cát Tường vừa có buổi minishow mang tên Hello Osaka, I am Vu Cat Tuong diễn ra tại TB-Square, thành phố Osaka Nhật Bản và được livestream trực tiếp trên Vline. Đây là sự kiện để giọng ca You are mine giới thiệu âm nhạc của mình đến với khán giả Nhật và cũng là để gặp gỡ với những bạn trẻ đang du học tại nơi đây.

Vũ Cát Tường bất ngờ và hạnh phúc trước tình cảm của khán giả Nhật dành cho mình.

Lần đầu tiên sang Nhật Bản biểu diễn, Vũ Cát Tường không khỏi bất ngờ và hạnh phúc trước tình cảm của khán giả tại đây dành cho mình. Một điều đặc biệt là các fan hâm mộ của giọng ca You are mine đã hẹn nhau cùng mặc áo màu trắng và sử dụng lightstick màu xanh (màu đại diện của FC Vũ Cát Tường) tạo thành "biển xanh" chào đón nữ ca sĩ.

Không chỉ mang đến hàng loạt những bản hit quen thuộc: Vài phút trước, Góc ban công, Ngày hôm qua, Đông, Yêu xa, Vết mưa, Mơ, Come back home... Vũ Cát Tường còn giao lưu, trò chuyện và chơi trò chơi cùng khán giả.

Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú và dành lời khen tặng cho âm nhạc của Vũ Cát Tường.

Đặc biệt, Vũ Cát Tường đã có phần trình diễn rất ngọt ngào cùng Keiichi Inoue trong ca khúc Em ơi. Keiichi Inoue là một nghệ sĩ đa tài tại Nhật, anh không chỉ là ca sĩ mà còn là một MC tài năng, khán giả Nhật yêu mến anh vì sự thông minh, dí dỏm.

Trong đêm diễn này, Keiichi Inoue làm MC chính của chương trình, nhưng vì rất thích ca khúc Em ơi của Vũ Cát Tường, anh đã ngỏ lời song ca và cả hai chỉ có vỏn vẹn vài phút đồng hồ đề tập luyện cho “ăn khớp”, và khi lên sân khấu đã mang đến một phần thể hiện rất ngọt ngào.

Ở phần giao lưu, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú và dành lời khen tặng “rất tuyệt vời” cho âm nhạc của Vũ Cát Tường. Một thành viên trong Hiệp hội giao lưu quốc tế hào hứng chia sẻ, khi mới nhìn thấy hình ảnh của Vũ Cát Tường, cô thấy nữ ca sĩ rất đẹp nhưng đến khi tham gia buổi fan meeting này và nghe nữ ca sĩ hát, cô còn ngạc nhiên hơn bởi “âm nhạc và vũ đạo của bạn quá tuyệt vời”.

Khán giả này còn chia sẻ câu chuyện của gia đình khi bản thân vẫn còn đau buồn với sự ra đi của người chồng, đến với show diễn của Vũ Cát Tường và lắng nghe âm nhạc của cô, vị khán giả cảm thấy được đồng cảm, “Đây là ngày vui nhất trong những ngày qua của tôi, cảm ơn âm nhạc của bạn rất nhiều!” – nữ khán giả chia sẻ.

Không chỉ vậy, một bạn trẻ người Việt đang sống tại đây chia sẻ, khoảng thời gian mới sang Nhật, cô cảm thấy bản thân lạc lõng, không biết mình phải làm những gì. Thế nhưng, khi nghe được ca khúc Mơ của Vũ Cát Tường, cô cảm thấy như có người đồng cảm với mình và ngưỡng mộ giọng ca You are mine vì đi lên từ bàn tay trắng và có được thành công nhiều người mơ ước.

Vũ Cát Tường xúc động trước tình cảm của khán giả dành cho mình.

Dành tặng cho “fan ruột” của mình một cái ôm thân thiết, Vũ Cát Tường chia sẻ từ năm 21-23 tuổi, cô cũng từng rơi vào khoảng thời gian lạc lối, mơ hồ về bản thân không biết có nên lựa chọn theo đuổi con đường âm nhạc hay không. “Nhưng em hãy cứ tin vào chính bản thân mình”, nữ ca sĩ nhắn nhủ.

Xúc động trước tình cảm của khán giả dành cho mình, Vũ Cát Tường bộc bạch: "Khi Tường về Việt Nam chúng ta sẽ yêu xa, Tường cũng không biết khi nào mình sẽ trở lại nơi này nhưng Tường hi vọng rằng, dù Tường không ở Nhật nhưng âm nhạc của Tường vẫn sẽ luôn bên cạnh mọi người". Khép lại buổi fan meeting, nữ ca sĩ gửi tặng khán giả ca khúc Don’t you go đầy sôi động đồng thời cô cũng dành thời gian để chụp hình lưu niệm cùng mọi người./.

