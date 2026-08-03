Ấn tượng Ngày Văn hóa Việt Nam tại thành phố Linz, Cộng hòa Áo

Phát biểu tại sự kiện, các đại biểu đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Áo đánh giá cao sự quan tâm và tạo điều kiện của chính quyền thành phố Linz đối với cộng đồng người Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò kết nối của các hoạt động văn hóa, không chỉ góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia, mà còn là cơ hội thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực và giới thiệu nét văn hoá đặc sắc của Việt Nam tới công chúng Áo.

Ông Lê Văn Ngọc, chủ tịch Hội Hương Việt tại Linz chia sẻ: “Sự kiện hôm nay nhằm kết nối cộng đồng người Việt tại Áo ngày càng gắn bó với nhau hơn và mong muốn quảng bá hình ảnh đất nước con người và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế cũng như để các thế hệ tiếp theo hiểu hơn về nguồn cội, tự hào về văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, cộng đồng cũng được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, người dân sở tại trong nhiều hoạt động giao lưu văn hóa. Qua sự kiện này, tôi cũng mong muốn người dân địa phương có thể hiểu biết hơn về văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam”.

Bà Đinh Thị Kim Dung, Phó chủ tịch Hội đồng kinh tế quận 11 thành phố Viên, chủ tịch CLB Doanh nghiệp Việt Nam tại Áo, đánh giá cao ý nghĩa chương trình, qua đó giới thiệu bản sắc văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế cũng như kết nối cộng đồng người Việt nói chung, các doanh nghiệp, doanh nhân người Việt ở Áo cùng chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết vững mạnh, hỗ trợ các thế hệ trẻ người Việt khởi nghiệp thành công.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, cộng đồng người Việt và người dân địa phương đã được hòa mình trong các giai điệu văn nghệ, thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc tiêu biểu cho các vùng miền của Việt Nam như múa lân, hát chầu văn, trình diễn các trang phục truyền thống đại diện cho Bắc – Trung – Nam. Bên cạnh đó, quan khách và người dân địa phương cũng được thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Linz đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thông qua chương trình, cộng đồng người Việt tại Áo mong muốn gửi gắm thông điệp kết nối, lan tỏa các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc và vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam với người dân Áo, góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, sự gắn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước./.